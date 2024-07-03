02.07.2024, 17:05 37856
Товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг $31,5 млрд
Взаимодействие с Китаем является для Казахстана важным фактором устойчивого прогресса
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году товарооборот между Казахстаном и Китаем составил $31,5 млрд, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
В 2023 году товарооборот между нашими странами увеличился на 30% и составил $31,5 млрд. Экспорт из Казахстана в Китай вырос на 10%, достигнув $14,7 млрд", - проинформировали в ведомстве.
Как подчеркнул вице-министр торговли Казахстана Кайрат Торебаев в ходе торгово-экономической миссии в Урумчи, взаимодействие с Китаем, одним из крупнейших инвесторов и ведущих экономик мира, является для Казахстана важным фактором устойчивого прогресса.
Китайские компании проявили высокий интерес к казахстанским производителям, и были достигнуты предварительные договоренности по развитию дальнейших отношений и сотрудничества. По итогам торговой миссии были подписаны экспортные контракты на поставку масложировой продукции, кондитерских изделий и других пищевых продуктов на сумму $22,8 млн", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай заключили соглашения о сотрудничестве на $629 млн.
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03.07.2024, 10:19 13046
Современные системы полива и капельного орошения предоставит Казахстану Иран
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с послом Ирана в Казахстане Али Акбаром Джоукаром. Стороны обсудили обмен опытом и технологиями для сокращения потерь воды при транспортировке и поливе посевных площадей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
В частности, иранские компании готовы предоставить Казахстану современные системы полива, использующие подземные воды, а также автоматические установки капельного орошения, подающие влагу напрямую к корням растений. Благодаря этим технологиям в Иране удалось значительно сократить расходы воды на выращивание риса, увеличив при этом урожайность.
На сегодня мы начали масштабную работу по строительству и реконструкции водохранилищ и других водохозяйственных сооружений. Иранские компании обладают богатым опытом в этом направлении, разрабатывают эффективные технологии. Кто-то уже работает в Казахстане. Например, в Жамбылской и Туркестанской областях идет реконструкция ирригационных сетей. Поэтому хочу пригласить бизнесменов из Ирана в нашу страну для участия в конкурсах на строительство и ремонт водной инфраструктуры", - сказал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
02.07.2024, 21:16 31816
БРК привлекает инвестиции от финансовых институтов Китая
Соглашения расширяют деловое сотрудничество между Казахстаном и Китаем
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Банк развития Казахстана" подписало соглашения с ведущими китайскими финансовыми институтами по привлечению долгосрочных финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов в области АПК, инфраструктуры, обрабатывающей промышленности и "зеленой" энергетики, сообщает пресс-служба банка.
Подписание документов состоялось на полях казахстанско-китайского делового совета в Астане, проводимого в преддверии саммита ШОС.
Соглашение о стратегическом сотрудничестве с филиалом Китайского строительного банка в Астане (China Construction Bank) предусматривает предоставление БРК льготных кредитных средств на сумму 500 млн долларов. Банк направит их на финансирование инвестиционных проектов.
Рамочное соглашение с Государственным банком развития Китая (China Development Bank) предусматривает предоставление БРК льготных кредитов на сумму 250 млн долларов и 2 млрд китайских юаней, которые будут направлены на финансирование ряда инвестиционных проектов. Один из них касается восстановления автодорог республиканского значения общей протяженностью более 5 тыс. километров. Проект будет реализован на всей территории Казахстана и позволит развить транспортно-логистический потенциал регионов. На эти цели БРК открыл кредитную линию АО "НК "КазАвтоЖол" в размере эквивалентном 450 млрд тенге.
Также между БРК, China Power International Holding и АО "Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы" было подписано соглашение о намерениях предоставить синдицированный заем по проекту строительства ветрового парка общей мощностью 220 МВт в Акмолинской области. Помимо вышеуказанных участников, также планируется участие в синдикате Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Этот инвестиционный проект предусматривает строительство пяти ветроэлектростанций: ВЭС Борей (100 МВт), ВЭС Energo Trust (50 МВт), Софиевская ВЭС (39 МВт), Аркалыкская ВЭС (17 МВт) и ВЭС JasilJel Energy (14,95 МВт), которые позволят обеспечить регион экологически чистой электроэнергией и снизить количество вредных выбросов в атмосферу.
Еще одним важным документом стал меморандум о сотрудничестве между БРК, компанией Shijixianghe Asia Pte. Ltd. и ТОО "Зерновой консорциум Казахстана", который предусматривает реализацию инвестиционного проекта по глубокой комплексной переработке пшеницы мощностью 1 млн тонн в год. Проект ориентирован на производство продукции высокого передела с возможностью экспорта на международные рынки.
Соглашения расширяют деловое сотрудничество между Казахстаном и Китаем, создают возможности для реализации стратегически важных проектов в нашей стране, которые направлены в том числе на повышение инвестиционной привлекательности Казахстана. Мы уверены, что наше сотрудничество с партнерами из Китая принесет значительные выгоды для обеих стран. Для нас важно, что инвестиции будут направлены в такие важные отрасли, как обрабатывающая промышленность, инфраструктура и альтернативная энергетика", - отметил глава БРК Марат Елибаев.
02.07.2024, 17:52 36361
Дочерняя компания "КазТрансОйл" увеличила тарифы на подачу воды
Фото: Depositphotos
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Атырау. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Дочерняя компания "КазТрансОйл" - ТОО "Магистральный Водовод" с 1 июля увеличила тарифы на подачу воды, сообщает пресс-служба "КазТрансОйл".
С 1 июля 2024 года до 30 июня 2029 года тариф для населения, бюджетных и некоммерческих организаций, а также других предприятий, оказывающих коммунальные услуги населению, бюджетным и некоммерческим организациям, составит 30 тенге за кубометр, увеличившись на 66,3%", - проинформировали в компании.
Также с 1 июля 2024 года до 30 июня 2029 года тариф для сельскохозяйственных товаропроизводителей составит 100 тенге за кубометр, увеличившись на 53,9%.
Ранее сообщалось, что в Казахстане вводят дифференцированный тариф на питьевую воду.
02.07.2024, 17:30 36656
В Казахстане снизились цены на социально значимые продукты питания
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане по итогам полугодия зафиксировано снижение цен на социально значимые продукты, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
По итогам полугодия отмечается устойчивая дефляция цен на СЗПТ: в июне средний индекс цен снизился на 0,3%, в целом с начала года - на 0,2%. Тенденция снижения цен продолжается", - проинформировали в пресс-службе.
Как сообщила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова на совещании, за последнюю неделю цены в среднем снизились еще на 0,1%, в частности на 9 товаров: морковь, гречневую крупу, муку, молоко, мясо кур, рис, говядину, соль и сахар.
Снижение цен отмечается в 10 областях. Наиболее значительное - в Мангистауской и Павлодарской", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что инфляция в Казахстане за год снизилась более чем в 2 раза.
02.07.2024, 11:59 46031
Поправки в Налоговый кодекс: какие нововведения предусмотрены
Фото: freepik.com
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Асхат Аймагамбетов разъяснил, какие нововведения предусмотрены в Налоговом кодексе Казахстана после внесения поправок.
Предложено открытие научных центров при исследовательских университетах и отнесение 100% затрат на выполнение опытно-конструкторских работ на налоговые вычеты. Таким образом, бизнес сможет внедрять исследования наших ученых в производство, открывать научные центры и новые рабочие места, что позволит ему платить еще больше налогов в бюджет", - сообщил он в своем телеграм-канале.
Также, по его словам, "предлагается снизить налогооблагаемую базу на 50% для частных компаний по расходам на опытно-конструкторские работы".
Когда предприниматели или научные организации либо университеты проводят научные исследования и выполняют опытно-конструкторские работы, 50% этих затрат будут уменьшать налогооблагаемую базу", - пояснил депутат.
Кроме того, поправками предусмотрено обеспечение эффективности и прозрачности налоговых преференций.
Действующее законодательство предусматривает некоторые льготы для компаний, финансирующих науку, однако они в настоящее время неэффективно реализуются. В данном законе предусмотрен специальный документ в виде уведомления Министерства науки, подтверждающий информацию о вложениях бизнеса в науку и созданные научные центры, а также отвечающий на вопрос, действительно ли эти средства были потрачены на науку, что позволит получать соответствующие льготы", - добавил Асхат Аймагамбетов.
Напомним, вчера Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс.
02.07.2024, 11:44 47256
Совместные проекты в энергетике и модернизации дорожной инфраструктуры обсудили Казахстан и Китай Дополнено
Фото: primeminister.kz
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов обсудил совместные энергетические проекты Казахстана и КНР с председателем совета директоров China National Petroleum Corporation (CNPC) Дай Хоуляном, прибывшим в Казахстан в рамках государственного визита председателя Китайской Народной Республики, сообщает primeminister.kz.
Рассмотрены вопросы углубления инвестиционного сотрудничества в энергетической отрасли. Особое внимание уделено совместному проекту по увеличению производственной мощности Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Участники встречи обсудили текущую стадию проекта и подтвердили намерение ускорить темпы модернизации для своевременного ввода объекта в эксплуатацию. С учетом расширения Шымкентского НПЗ рассмотрены меры по обеспечению завода достаточным объемом сырья и расширению нефтепроводов Кенкияк - Атырау и Кенкияк - Кумколь. Казахстанскими и китайскими экспертами в настоящее время ведутся необходимые расчеты", - говорится на сайте главы правительства.
На встрече Бектенов отметил, что совместные предприятия являются успешными и экономически рентабельными, и подчеркнул важность поэтапного увеличения доли местного содержания за счет тесного взаимодействия с местными производителями товаров и поставщиками услуг.
Если необходимые товары или оборудование в стране не производятся, то предлагаем совместно проработать вопрос их локализации на территории Казахстана в ближайшее время", - отметил премьер.
Для справки
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) входит в топ-3 крупнейших нефтяных компаний мира. В нефтегазовую промышленность Казахстана вложено более $45 млрд. На предприятиях CNPC по стране трудятся более 30 тыс. человек, 98,3% из них казахстанцы.
Дополнено 02.07.2024, 13.34
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель совета директоров CITIC Group Си Гохуа обсудили вопросы реализации совместных казахско-китайских проектов и укрепления сотрудничества в сферах энергетики и промышленности, сообщает пресс-служба главы правительства.
В настоящее время при участии китайской компании реализуются крупные инфраструктурные проекты по реконструкции автодорог республиканского значения. В частности, строительно-монтажные работы на 24 участках общей протяженностью 1 131 км ведутся на трассах Талдыкорган - Усть-Каменогорск и Караганда - Балхаш.
На трассе Талдыкорган - Усть-Каменогорск открыто движение по нижнему слою покрытия на 748 км из 768 км, остаток работ по верхнему слою покрытия составляет 48%; Караганда-Балхаш - открыто движение по нижнему слою покрытия на протяжении всех 363 км, остаток работ по верхнему слою покрытия составляет 49%", - сообщили в пресс-службе.
Стороны также рассмотрели проект по увеличению мощности завода ТОО "СП "CASPI BITUM" до объема 750 тыс. тонн в год. Реализация данного проекта покроет потребность в битуме в разгар строительного сезона.
Участники встречи подчеркнули готовность развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства, чистой энергетики, защиты окружающей среды и цифровых технологий.
Для справки
Корпорация "CITIC Group" была основана в 1979 году. CITIC Group в Казахстане реализует проекты в сферах энергетики, химической промышленности, финансов, инфраструктуры и других областях.
Ранее в ходе III межрегионального форума "Казахстан - Китай" в Урумчи подписано 17 документов о сотрудничестве на $629 млн.
Сегодня Казахстан и Китай также договорились создать в стране один из крупнейших распределительных центров электронной коммерции в Центральной Азии.
02.07.2024, 11:35 47996
В Казахстане появится один из крупнейших распределительных центров электронной коммерции в ЦА
Проект является уникальным в Центральной Азии и охватит весь регион
Фото: gov.kz
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан появится один из крупнейших распределительных центров электронной коммерции в Центральной Азии, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
Китайский рынок электронной коммерции поражает своими объемами, где более 70% продаж осуществляется онлайн. Казахстан с его выгодным географическим положением стремится стать ключевой транзитной зоной международной электронной торговли. Совместный проект с Казпочтой по созданию распределительного центра в Казахстане придаст новый импульс развитию трансграничной торговли", - сообщил министр торговли Казахстана Арман Шаккалиев в ходе встречи с председателем правления и основателем YTO Express Co. Ю Вэйцзя.
В свою очередь председатель правления YTO Express Co. подчеркнул, что этот проект является уникальным в Центральной Азии и охватит весь регион. Для расширения глобальных логистических узлов компания также планирует построить еще 5 распределительных центров в других странах.
В прошлом году мы начали активно сотрудничать с акиматом Алматы. Это долгосрочный проект, который усилит взаимовыгодное и продуктивное сотрудничество двух стран. Для основы сотрудничества мы открыли в Китае 3 бондовых склада: в Шанхае, Нанкине и Ухане. Этот проект единственный в Центральной Азии, который охватит весь регион. Помимо этого распределительного центра, мы планируем построить еще 5 центров в США, Бразилии, Таиланде, Будапеште и Дубае", - сообщил Ю Вэйцзя.
Подчеркивается, что китайская сторона намерена реализовать проект в ближайшей перспективе.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай заключили соглашения о сотрудничестве на $629 млн.
02.07.2024, 11:00 41876
Казахстан и Китай заключили соглашения о сотрудничестве на $629 млн
В рамках форума были подписаны 17 документов
Фото: primeminister.kz
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Урумчи. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе III межрегионального форума "Казахстан - Китай" в Урумчи подписан ряд документов о сотрудничестве на $629 млн. Об этом сообщила пресс-служба правительства РК.
В рамках форума были подписаны 17 документов на $629,1 млн. Среди крупнейших: соглашения между Алматинской областью и ОАО "TBEA" о строительстве и модернизации 10 подстанций и линий электропередачи, о строительстве завода по производству электрического оборудования, три контракта на поставку подсолнечного масла, договор между ТОО "Qazaq Camel" и Xinjang Huaken Dairy Group Co ltd о поставках сухого верблюжьего молока и другие.
Кроме того, в Урумчи проходила международная выставка "ЭКСПО Китай - Евразия". Это восьмая по счету профессиональная бренд-выставка, ориентированная на рынок. Казахстанский павильон площадью 260 квадратных метров стал самым крупным среди гостевых на "ЭКСПО Китай - Евразия". Здесь разместились экспортные товары 42 отечественных компаний. РК представила преимущественно продукты питания.
Как отметил заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин, Китай стоит на четвертом месте по объему инвестиций в Казахстан. Между Казахстаном и Китаем созданы все условия для интенсивного межрегионального взаимодействия. В то же время есть большой потенциал для новых возможностей инвестиционного сотрудничества.
Он подчеркнул, что новая страница "золотого 30-летия" отношений между Китаем и Казахстаном ставит новые амбициозные цели. Одна из них - доведение взаимного товарооборота до $100 млрд.
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