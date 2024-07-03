Товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг $31,5 млрд

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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Банк развития Казахстана" подписало соглашения с ведущими китайскими финансовыми институтами по привлечению долгосрочных финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов в области АПК, инфраструктуры, обрабатывающей промышленности и "зеленой" энергетики, сообщает пресс-служба банка.





Подписание документов состоялось на полях казахстанско-китайского делового совета в Астане, проводимого в преддверии саммита ШОС.





Соглашение о стратегическом сотрудничестве с филиалом Китайского строительного банка в Астане (China Construction Bank) предусматривает предоставление БРК льготных кредитных средств на сумму 500 млн долларов. Банк направит их на финансирование инвестиционных проектов.





Рамочное соглашение с Государственным банком развития Китая (China Development Bank) предусматривает предоставление БРК льготных кредитов на сумму 250 млн долларов и 2 млрд китайских юаней, которые будут направлены на финансирование ряда инвестиционных проектов. Один из них касается восстановления автодорог республиканского значения общей протяженностью более 5 тыс. километров. Проект будет реализован на всей территории Казахстана и позволит развить транспортно-логистический потенциал регионов. На эти цели БРК открыл кредитную линию АО "НК "КазАвтоЖол" в размере эквивалентном 450 млрд тенге.





Также между БРК, China Power International Holding и АО "Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы" было подписано соглашение о намерениях предоставить синдицированный заем по проекту строительства ветрового парка общей мощностью 220 МВт в Акмолинской области. Помимо вышеуказанных участников, также планируется участие в синдикате Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Этот инвестиционный проект предусматривает строительство пяти ветроэлектростанций: ВЭС Борей (100 МВт), ВЭС Energo Trust (50 МВт), Софиевская ВЭС (39 МВт), Аркалыкская ВЭС (17 МВт) и ВЭС JasilJel Energy (14,95 МВт), которые позволят обеспечить регион экологически чистой электроэнергией и снизить количество вредных выбросов в атмосферу.





Еще одним важным документом стал меморандум о сотрудничестве между БРК, компанией Shijixianghe Asia Pte. Ltd. и ТОО "Зерновой консорциум Казахстана", который предусматривает реализацию инвестиционного проекта по глубокой комплексной переработке пшеницы мощностью 1 млн тонн в год. Проект ориентирован на производство продукции высокого передела с возможностью экспорта на международные рынки.





Соглашения расширяют деловое сотрудничество между Казахстаном и Китаем, создают возможности для реализации стратегически важных проектов в нашей стране, которые направлены в том числе на повышение инвестиционной привлекательности Казахстана. Мы уверены, что наше сотрудничество с партнерами из Китая принесет значительные выгоды для обеих стран. Для нас важно, что инвестиции будут направлены в такие важные отрасли, как обрабатывающая промышленность, инфраструктура и альтернативная энергетика", - отметил глава БРК Марат Елибаев.