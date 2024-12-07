Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном превысил $1,2 млрд   

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Бишкек. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном за 9 месяцев 2024 года превысил $1,2 млрд, что выше на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, - Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном за 9 месяцев 2024 года превысил $1,2 млрд, что выше на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.





В этом году отношения между нашими странами вышли на качественно новый уровень в результате подписания договора об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном. Мы высоко ценим наши отношения, выстроенные на основе дружбы, братства и добрососедства. Правительство Казахстана приложит все усилия для дальнейшего развития казахстанско-кыргызского сотрудничества", - отметил премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании казахстанско-кыргызского межправительственного совета в Бишкеке.





Как подчеркнули в пресс-службе, достижению совместной цели по доведению взаимной торговли до $3 млрд к 2030 году способствует реализация проекта по строительству индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек".





Фото: primeminister.kz





Кроме того, внимание уделено инициативе "Экономический коридор Алматы - Бишкек", который стал примером регионального сотрудничества и дал старт ряду исследований и проектов в области транспортной связанности, развития туризма, улучшения качества воздуха, сектора здравоохранения, агробизнеса, а также реагирования на климатические изменения.





В ходе мероприятия стороны отметили заинтересованность в реализации проекта по строительству автомобильной дороги Алматы - Иссык-куль. Принято решение о старте работ по разработке технико-экономического обоснования нового маршрута Алматы - Узынагаш - Кастек - Михайловка - Чолпан-Ата протяженностью 280 км за счет грантов Азиатского банка развития.





По итогам заседания был подписан ряд документов, среди которых итоговый протокол 12-го заседания межправительственного совета, дорожная карта по увеличению взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, а также меморандум о сотрудничестве в области развития туризма. Кроме того, достигнута договоренность об урегулировании прав собственности РК на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на территории Иссык-Кульской области.



