Транзит российского газа через Казахстан в Китай наиболее выгодный - глава Минэнерго

Доля машиностроительного сектора в обрабатывающей промышленности увеличилась до 19%

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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в XII Форуме машиностроителей Казахстана и зачитал приветственное слово от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба правительства.





Доля машиностроительного сектора в обрабатывающей промышленности Казахстана за последние пять лет увеличилась с 13 до 19 процентов. В прошлом году объем производства достиг 4,6 триллионов тенге. Были внедрены новые виды продукции, значительно увеличился экспорт товаров. На рынок страны вышли новые компании, производящие сельскохозяйственную технику, автобусы, легковые и грузовые автомобили. В этом году в Казахстане будут запущены высокотехнологичные предприятия крупнейших мировых компаний. Все это - результат системных мер государства по поддержке отечественного производства", - говорится в обращении.





Отмечается, что для дальнейшего развития машиностроительной отрасли необходимо увеличивать долю местного производства и массово внедрять передовые технологии, в том числе искусственный интеллект. Кроме того, важно создать комфортные и безопасные условия труда для работников, уделять должное внимание подготовке квалифицированных специалистов и их профессиональному развитию.





В условиях экономической волатильности открываются новые возможности для развития перспективных отраслей и направлений. Уверен, что машиностроительная отрасль страны сможет в полной мере реализовать свой потенциал для того, чтобы придать новый импульс процветанию всей нашей экономики", - сообщается в обращении.





По итогам 2024 года объем производства в машиностроительной отрасли увеличился на 10%. В I квартале текущего года данный показатель превысил 17%, что подтверждает высокий потенциал сектора и эффективность принимаемых мер.





На пленарном заседании обсуждены меры поддержки машиностроительных предприятий, углубления локализации, освоения новых технологических процессов, а также перспективы международного сотрудничества в машиностроительной отрасли.





Участниками пленарного заседания был поднят ряд актуальных вопросов. Генеральный директор Karlskrona LC AB Талгат Алпысбаев отметил основные аспекты, требующие изменений в отрасли - доступ к отечественному сырью и долгосрочному финансированию. Озвучены предложения по пересмотру механизмов распределения сырьевых ресурсов с приоритетом на внутреннюю переработку и расширение возможностей льготного кредитования для предприятий, реализующих современные и технологичные проекты.





Генеральный менеджер Hyundai Motor Company Ан Джунмо рассказал о планах компании по дальнейшему развитию локализации в Казахстане.





Вице-президент Комитета по машиностроению Китайского комитета содействия международной торговли Чжоу Хаймин поделился планами китайских компаний инвестировать в создание совместных производств по выпуску высокотехнологичной машиностроительной продукции с локализацией ключевых компонентов.