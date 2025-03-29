Цена на золото побила исторический рекорд

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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Цена на золото обновила исторический максимум и впервые превысила $3100 за тройскую унцию, сообщает - Цена на золото обновила исторический максимум и впервые превысила $3100 за тройскую унцию, сообщает РБК





Стоимость золота вновь побила исторический рекорд. Июньские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) по состоянию на 17.49 мск подорожали на 1,57%, до $3100,4 за унцию. Отметку $3100 биржевая цена унции золота превысила впервые в истории. Однако закрепиться выше этого уровня золоту пока не удалось. По состоянию на 18.30 мск цены скорректировались до $3097 за унцию. Это на 1,46% выше закрытия торгов в среду, 26 марта", - пишет агентство.





Драгоценный металл традиционно считается средством защиты от инфляции и геополитической неопределенности, подчеркивают авторы материала.





Биржевые цены на золото растут благодаря увеличению спроса на защитные активы на фоне неопределенности в отношении введения пошлин в США и усиления торговых войн", - считают эксперты.





Именно функция золота как тихой гавани обеспечивает поддержку [ценам], и одной из причин этого является тарифная политика США", - рассказал аналитик Quantitative Commodity Research Питер Фертиг.





Президент США Дональд Трамп вечером 26 марта объявил, что со 2 апреля в стране начнут действовать пошлины в 25% на импорт автомобилей. В администрации Трампа ожидают, что эти меры будут приносить США $100 млрд дохода в год.





Эксперты опасаются, что торговая политика Трампа может спровоцировать рецессию в американской экономике. Сам политик ранее отказался исключать такие риски. Спад в экономике может сподвигнуть ФРС снижать ставки более быстрыми темпами. В Goldman Sachs допускают, что в таком случае цены на золото к концу года вырастут до $3410 за тройскую унцию", - говорится в материале.





Другой стратег ANZ по товарным рынкам Соня Кумари прогнозирует, что к сентябрю цена составит $3200 за унцию. Однако любое "ястребиное" заявление ФРС может стать фактором, замедляющим рост цен на золото, предупредила эксперт.





В свою очередь аналитики Macquarie спрогнозировали, что в третьем квартале средняя цена золота составит $3150 за унцию, но в моменте котировки могут достигнуть $3500 за унцию. Эксперты объясняют оптимистичный прогноз "большей готовностью" инвесторов платить за хеджирование рисков. Среди других драйверов - потребность в золоте для биржевых фондов, а также спрос на физическое золото для нужд ювелирной промышленности и технологического сектора.





В Goldman Sachs также среди основных драйверов дальнейшего роста цен на золото выделяют спрос со стороны мировых центробанков. Аналитики подсчитали, что центральные банки, особенно на развивающихся рынках, после заморозки российских активов в 2022 году увеличили закупки золота примерно в пять раз. В Goldman Sachs рассматривают это как структурный сдвиг в управлении резервами и не ожидают, что ситуация изменится в ближайшее время", - сообщает источник.



