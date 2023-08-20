Цена нефти показывает рекордный рост

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Москва. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Газ неожиданно подрожал сразу на 22% и превысил ценовую отметку в 430 долларов за тысячу кубометров. Одновременно нефть марки Brent впервые с 13 апреля штурмует 87 долларов за баррель, а WTI приблизилась к 84, - Газ неожиданно подрожал сразу на 22% и превысил ценовую отметку в 430 долларов за тысячу кубометров. Одновременно нефть марки Brent впервые с 13 апреля штурмует 87 долларов за баррель, а WTI приблизилась к 84, сообщает ИА "Нефть и Капитал".





К 17.10 по времени Алматы цена Brent добралась до 87,09 доллара за баррель. На 18.46 по Алматы Brent растет на 0,91%, до 86,95 доллара за баррель, WTI повышается в цене на 1%, до 83,75 доллара.





Рост нефтяных котировок связывают с сокращением добычи нефти Саудовской Аравией и Россией, которое продлено на сентябрь в тех же объемах 1 млн б./с. у саудитов и в чуть меньших - на 300 тысяч б./с. у российских нефтедобытчиков. И это вопреки данным о снижении импорта нефти Китаем в июле и недельным данным API о росте запасов сырой нефти на 4,1 млн баррелей.



