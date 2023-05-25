Цены на макаронные изделия выросли сразу на 31% в Казахстане

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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Цены на макаронные изделия по итогам апреля текущего года выросли сразу на 30,5% за год. Годом ранее показатель составлял 23,4%, а в апреле 2021 года - 12,5%.





Среди регионов РК самое заметное удорожание макаронных изделий было отмечено в Западно-Казахстанской области: на 61,7%. Значительный рост цен также был зафиксирован в Павлодарской (на 43,7%), Мангистауской (на 43,5%) и Атырауской (на 42,4%) областях.





Меньше всего цены на макаронные изделия выросли в Акмолинской области, однако и это внушительные плюс 15,7% за год. Следом идут Алматинская область (на 17,5%), а также Шымкент (на 24,3%) и Алматы (на 24,6%), сообщает портал energyprom.kz.





По итогам апреля рожки подорожали на 28,4% за год, лапша и вермишель - на 31%, а спагетти - сразу на 37,3%.





На фоне удорожания продукции производство макарон, лапши, кускуса и аналогичных мучных изделий за январь-апрель 2023 года составило 52,4 тысячи тонн - на 6,8% меньше чем за январь-апрель 2022 года.





При этом отмечается, что годом ранее рост объемов производства в аналогичном периоде составлял 10,4%.





Обозреватели обращают внимание, что негативный тренд ударил по карманам еще одних любителей макаронных изделий: рост цен в секторе может привести к массовым забастовкам по всей Италии. По итогам марта макаронные изделия в Италии подорожали на 17,5% за год. Все это вынудило власти создать специальную комиссию, чтобы выявить обоснованность подобного удорожания.





Ассоциация потребителей Италии потребовала провести проверку и заявила, что ситуация может спровоцировать "макаронные забастовки", а антимонопольную службу призвали расследовать рост цен на пасту, который в два раза превысил инфляцию в стране.