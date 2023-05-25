23.05.2023, 10:58 22656
Цены на макаронные изделия выросли сразу на 31% в Казахстане
На фоне удорожания продукции производство макаронных изделий за январь-апрель сократилось
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Цены на макаронные изделия по итогам апреля текущего года выросли сразу на 30,5% за год. Годом ранее показатель составлял 23,4%, а в апреле 2021 года - 12,5%.
Среди регионов РК самое заметное удорожание макаронных изделий было отмечено в Западно-Казахстанской области: на 61,7%. Значительный рост цен также был зафиксирован в Павлодарской (на 43,7%), Мангистауской (на 43,5%) и Атырауской (на 42,4%) областях.
Меньше всего цены на макаронные изделия выросли в Акмолинской области, однако и это внушительные плюс 15,7% за год. Следом идут Алматинская область (на 17,5%), а также Шымкент (на 24,3%) и Алматы (на 24,6%), сообщает портал energyprom.kz.
По итогам апреля рожки подорожали на 28,4% за год, лапша и вермишель - на 31%, а спагетти - сразу на 37,3%.
На фоне удорожания продукции производство макарон, лапши, кускуса и аналогичных мучных изделий за январь-апрель 2023 года составило 52,4 тысячи тонн - на 6,8% меньше чем за январь-апрель 2022 года.
При этом отмечается, что годом ранее рост объемов производства в аналогичном периоде составлял 10,4%.
Обозреватели обращают внимание, что негативный тренд ударил по карманам еще одних любителей макаронных изделий: рост цен в секторе может привести к массовым забастовкам по всей Италии. По итогам марта макаронные изделия в Италии подорожали на 17,5% за год. Все это вынудило власти создать специальную комиссию, чтобы выявить обоснованность подобного удорожания.
Ассоциация потребителей Италии потребовала провести проверку и заявила, что ситуация может спровоцировать "макаронные забастовки", а антимонопольную службу призвали расследовать рост цен на пасту, который в два раза превысил инфляцию в стране.
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25.05.2023, 17:22 3416
Порт Актау стал участником специальной экономической зоны
Специальный правовой режим установлен до 2028 года
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Актау. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Национальная компания "Актауский морской торговый порт" и обособленное подразделение порта - грузовой район Баутино"вошли в состав специальной экономической зоны "Морпорт Актау", сообщает пресс-служба компании "Қазақстан темір жолы".
Специальный правовой режим установлен до 2028 года.
Предоставляемые преференции в рамках СЭЗ будут способствовать полноценной реализации инвестиционных проектов развития порта.
Среди них - строительство контейнерного хаба на базе порта и дооснащение гавани современной перегрузочной техникой.
Напомним, во время госвизита президента Касым-Жомарта Токаева в Китай был достигнут ряд договоренностей, в числе которых - развитие мультимодальных транзитно-транспортных перевозок по транскаспийским маршрутам с использованием морских портов Актау, Курык и Туркменбаши, а также транзитно-транспортных возможностей города Термеза.
Выступая на саммите "Китай - Центральная Азия" в Сиане, президент особо подчеркнул, что одни из ключевых участков маршрута Китай - Центральная Азия - Европа является Транскаспийский международный транспортный маршрут.
На текущем этапе эта артерия приобрела стратегическое значение. Мы намерены планомерно увеличивать его пропускную способность путем внедрения цифровых решений и модернизации инфраструктуры. Учитывая, что Китай является основным грузоотправителем, считаем необходимым активизировать совместные усилия по обеспечению максимальной и бесперебойной загрузки указанного маршрута. Приглашаем китайских партнеров к взаимовыгодному сотрудничеству по расширению возможностей портов Каспийского моря, цифровизации их деятельности, а также совместному производству транспортных судов", - заявил президент.
25.05.2023, 15:38 5771
Токаев прибыл в Кремль для участия в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета Дополнено
Фото: Акорда
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Москва. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Большой Кремлевский дворец для участия в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах, сообщает Акорда.
Заседание уже началось, информирует RT. Его открыл президент России Владимир Путин. Глава государства рассказал о планах работы органа, сообщает Vesti.ru.
Сотрудничество продвигается успешно. Мы высоко ценим тесное партнерство со всеми членами объедения. Самый высокий темп роста экономики сейчас наблюдается в Армении. Показатель в прошлом году достиг 12,6%", - отметил президент России.
В расширенном заседании совета наряду с президентом Казахстана примут участие глава Российской Федерации - председатель ВЕЭС Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
По видеосвязи в совете также примут участие от государств-наблюдателей при ЕАЭС президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, а также приглашенный гость - президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Дополнено, 25.05.2023, 17.13
Президент Казахстана принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
В ходе заседания главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам деятельности и перспективам развития Евразийского экономического союза.
Ранее сообщалось, что на повестке дня Высшего Евразийского экономического совета - вопросы обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорение цифровой трансформации, устранение регуляторных и торговых барьеров, развитие транспортной инфраструктуры и другие.
25.05.2023, 15:16 6386
В МИД РФ рассказали о проработке проекта "тройственного газового союза"
Стабильные и долговременные поставки голубого топлива будут способствовать энергетической безопасности и устойчивому развитию всего региона Центральной Азии
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Москва. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Параметры проекта газового союза РФ, Казахстана и Узбекистана прорабатываются, уточняются объемы капиталовложений, заявил замглавы Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин.
В настоящее время параметры возможного проекта прорабатываются на экспертном уровне. Необходимо уточнить реальные потребности партнеров, объемы предстоящих капиталовложений", - цитирует РИА Новости дипломата.
Он выразил уверенность в том, что стабильные и долговременные поставки голубого топлива будут способствовать энергетической безопасности и устойчивому развитию всего региона Центральной Азии.
Видим хорошие перспективы по наращиванию трехстороннего взаимодействия в газовой сфере", - подчеркнул Михаил Галузин.
Напомним, президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в конце ноября 2022 года обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов рассмотреть вопрос трехстороннего союза с Россией и Узбекистаном, но ему надо "вникнуть в тему".
25.05.2023, 14:44 7381
Планы Китая по упрощению процедур торговли с Центральной Азией принесут дивиденды всему региону - экономист
Обновление двусторонних инвестиционных соглашений свидетельствует о готовности Китая укреплять экономические связи
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Пекин. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Планы Китая по упрощению процедур торговли с Центральной Азией принесут дивиденды всему региону, заявил директор Центра развития бизнес-инноваций PEAK Bishkek, экономист из Кыргызстана Искендер Шаршеев.
По его словам, эта инициатива демонстрирует приверженность Китая укреплению торгово-экономического сотрудничества с соседними странами, включая Кыргызстан, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
Экономист считает, что внедрение мер по упрощению процедур торговли, таких как оптимизация таможенных процедур и снижение торговых барьеров, может значительно повысить эффективность и скорость трансграничной торговли.
Это принесет пользу как китайскому, так и центральноазиатскому бизнесу, поскольку обеспечит более плавные транзакции, снизит затраты и увеличит общий объем торговли. Концепция "зеленого коридора", ориентированная на сельскохозяйственную и смежную продукцию, еще больше подчеркивает потенциал сельскохозяйственной кооперации и развития агробизнеса в регионе", - сообщил он.
Обновление двусторонних инвестиционных соглашений, как подчеркнул эксперт, свидетельствует о готовности Китая укреплять экономические связи и привлекать больше прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Центральную Азию.
При этом он отметил, что увеличение ПИИ может способствовать экономическому росту, создавать возможности для трудоустройства и способствовать передаче технологий и обмену знаниями. Местные органы власти и предприятия должны активно изучать возможности для сотрудничества, используя благоприятный инвестиционный климат, создаваемый этими соглашениями.
Создание центра оптовой торговли может служить региональным центром торговли и коммерции, облегчая трансграничный поток товаров и услуг. Это может способствовать развитию цепочек поставок, рыночной интеграции и продвижению региональной торговли. Кроме того, сосредоточение внимания на совокупных облачных продуктах в Центральной Азии отражает растущее значение цифровых технологий и электронной коммерции в стимулировании экономического роста и расширении доступа к рынкам", - подчеркнул экономист.
При этом он подчеркнул, что крайне важно, чтобы местные эксперты, ученые и представители промышленности внимательно следили за реализацией этих инициатив и активно участвовали в диалоге с Китаем.
Сотрудничество должно основываться на взаимовыгодных условиях, обеспечивая справедливое распределение выгод от расширения экономического сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами. Также крайне важно уделять приоритетное внимание устойчивому развитию, защите окружающей среды и социальной интеграции при использовании экономических возможностей", - добавил эксперт.
По его словам, инициатива Китая по укреплению экономического сотрудничества с Центральной Азией, включая Кыргызстан, посредством различных мер, таких как содействие торговле, инвестиционные соглашения и развитие инфраструктуры, обладает многообещающим потенциалом для получения экономических дивидендов в регионе.
Местные органы власти и предприятия должны использовать возможности, предоставляемые этой инициативой, обеспечивая при этом сбалансированный и устойчивый подход, чтобы максимизировать выгоды для всех вовлеченных сторон", - подчеркнул он.
Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что саммит "Китай - Центральная Азия" является новой вехой в китайско-центральноазиатских отношениях.
25.05.2023, 13:35 8361
Что обсудят главы государств ЕАЭС в ходе Высшего Евразийского экономического совета
Фото: ЕЭК
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Москва. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 25 мая, в Москве главы государств ЕАЭС примут участие в ежегодном заседании Высшего Евразийского экономического совета.
В повестке дня вопросы обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорение цифровой трансформации, устранение регуляторных и торговых барьеров, развитие транспортной инфраструктуры и другие, сообщила пресс-служба президента РФ.
Кроме того, имеется в виду обсуждение вопросов международной деятельности Союза и расширения торгово-экономических связей с третьими странами и региональными объединениями.
Также запланирован ряд отдельных встреч между лидерами стран ЕАЭС.
Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.
25.05.2023, 11:11 11411
Введут ли в Казахстане статус иноагента, ответили в Минфине
Жамаубаев разъяснил, что делать компаниям, получающим финансирование из-за рубежа
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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев ответил, планируется ли в Казахстане присвоение статуса иноагента компаниям, финансируемым из-за рубежа.
В том законодательстве, которое сейчас действует, отсутствует понятие "иноагент".
Есть нормы, которые предусматривают, чтобы, знаете, отслеживать источник финансирования. Если кто-то получает из-за границы финансирование - сдайте декларацию. Больше ничего делать не надо", - разъяснил глава Минфина.
25.05.2023, 10:13 12066
МСБ формирует 37% ВВП Казахстана
Развитие сектора тормозили такие факторы, как бюрократия, сложности в открытии бизнеса и в ведении его легальным способом
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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане малый и средний бизнес еще находится в процессе развития и становления, и показатели сектора сильно отличаются от среднемировых значений в худшую сторону. Если сравнивать с развитыми странами, расхождение еще более существенное.
В Казахстане сектор малого и среднего предпринимательства формирует всего 36,5% ВВП РК, в то время как даже в соседнем Узбекистане только малый бизнес формирует более 50% ВВП, сообщает ranking.kz.
При этом, отмечают аналитики, в последние годы в Казахстане наблюдается положительная динамика. Так, доля МСП в ВВП в 2022 году выросла за год на 3,2 процентных пункта. В свою очередь количество действующих субъектов МСП в РК по состоянию на 1 мая 2023 года достигло почти 2 млн единиц, увеличившись за год на 31,6%.
По словам экспертов, один из ключевых драйверов развития МСБ в Казахстане в последние годы - цифровизация. К примеру, существенный рост количества действующих МСП в РК совпадает с увеличением числа организаций, использующих интернет. Так, за год их количество выросло на 16,3%, что говорит о серьезной диджитализации сектора.
Вместе с тем банки страны предоставляют организациям множество возможностей посредством электронных услуг, что в разы упрощают деятельность бизнеса. Цифровые услуги БВУ для МСБ стали настолько востребованными, что крупнейшие банки создают для этих целей отдельные сервисы и мобильные приложения.
К примеру, один из наиболее популярных - интернет-банкинг для бизнеса от Jusan Bank Jusan Business - предоставляет множество услуг онлайн, среди которых регистрация ИП, открытие счета, кредиты, депозиты, страхование бизнеса и управление инвестициями, а также множество других услуг и возможностей. Также функционирует сервис Jusan Tole - приложение для кассиров, интернет-банкинг и POS-терминал, дающий возможность принимать платежи и продавать товары с помощью карты или QR. Кроме того, функционируют такие сервисы, как онлайн-бухгалтерия и налоговая отчетность, позволяющие легко и, самое главное, правильно рассчитать налоги, заполнить форму 910 и далее направить ее в налоговые органы. Все сервисы интернет-банкинга приведены в инфографике", - рассказали обозреватели.
Подобные цифровые решения позволяют малому и среднему бизнесу развиваться более стремительными темпами.
Экономисты подчеркнули, что развитие сектора тормозили такие факторы, как бюрократия, сложности в открытии бизнеса и в ведении его легальным способом. При этом теперь, когда технологии упростили все этапы, переход МСБ в онлайн положительно сказывается на сокращении теневой экономики. Если ранее только на открытие бизнеса уходили дни, средства и силы, то сейчас всё делается за несколько минут через интернет - без затрат и временных потерь.
25.05.2023, 09:58 10416
Казахстан и Китай нацелены на наращивание сотрудничества в транспортно-логистической сфере
Началось строительство логистического центра Казахстана в сухом порту города Сианя
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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Китай нацелены на наращивание сотрудничества в транспортно-логистической сфере. На сегодняшний день Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК проводится работа по развитию таких крупных проектов, как МЦПС "Хоргос", СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота", морской порт Ляньюньган. Об этом сообщили в пресс-службе МИИР РК.
Кроме того, в целях консолидации грузов с регионов Китая с формированием контейнерных поездов по всем ключевым международным маршрутам началось строительство логистического центра Казахстана в сухом порту города Сианя с проектной мощностью 1 млн 200 тысяч ДФЭ в год.
Необходимо отметить и положительную динамику объемов экспортно-импортных перевозок грузов между двумя странами. За 3 месяца этого года объем перевозок грузов транзитом по железной дороге Казахстана увеличился на 27,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. То есть, наблюдается повышенный спрос на логистические услуги. В этой связи начато строительство вторых путей на железнодорожном участке Достык - Мойынты. Также принято решение об открытии третьего ж/д перехода между Казахстаном и Китаем в районе автомобильного пункта пропуска Бахты (РК) - Тачен (КНР). Ожидается, что данные меры позволят удовлетворить существующие потребности стран Центральной Азии, Закавказья, Ирана, Турции, Европы в транспортировке грузов наземным транспортом. Таким образом, для реализации проекта подписан Меморандум о взаимном открытии третьего ж/д пункта пропуска", - отметили в ведомстве.
Что касается работы по стимулированию перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, то следует отметить, что в целях привлечения дополнительного объема на маршрут подписан Меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран по углублению развития ТМТМ для контейнерных поездов в сообщении Китай - Европа.
Как отметили в министерстве, сотрудничеству между Казахстаном и КНР в области международных перевозок грузов будет придан новый импульс. В ходе недавнего государственного визита президента страны Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику правительства двух стран подписали соглашение по развитию взаимного партнерства в направлении международных автомобильных перевозок.
Напомним, что первое соглашение о международных автомобильных перевозках между правительствами Казахстана и Китая впервые было заключено в 1992 году. В соответствии с современными требованиями последующий документ был подписан в этом году.
Как показывает статистика, по итогам прошлого года объем двусторонних перевозок грузов увеличился на 65% и составил 265 тысяч тонн. Также транзитные перевозки китайских грузов выросли в 2,6 раза и составили 1,1 млн тонн.
Новое соглашение предусматривает вопросы внедрения информационных технологий, усовершенствования условий перевозок и тем самым создает условия по дальнейшему увеличению объема перевозок грузов между двумя странами", - сообщили в МИИР.
Согласно данному документу компетентные органы ежегодно обмениваются бланками разрешений в согласованном количестве на осуществление пассажирских и грузовых перевозок. Разрешения на проезд для транспортного средства выдаются компетентными органами или назначенными ими организациями непосредственно перевозчикам.
Кроме того, по просьбе одной из сторон и при взаимном согласии может быть произведен обмен в дополнительном количестве бланками разрешений на перевозку. При этом разрешение, выданное в бумажном виде, должно быть заверено печатью компетентного органа и подписью выдавшего его ответственного лица. Выданные в электронной форме разрешения должны быть заверены ЭЦП ответственного лица.
Необходимо отметить, что выданное разрешение не может быть передано для использования другим перевозчикам и третьим лицам. Разрешение действует только на одну поездку и исключительно на одно и то же транспортное средство. Кроме того, его можно будет использовать только до 31 января следующего года. Для комбинированных транспортных средств с прицепами или полуприцепами разрешения выдаются на тягач.
Что касается решения о виде, количестве, форме, порядке обмена и других условиях выдачи и использования разрешения, то его принимает совместная комиссия, созданная в соответствии со статьей 17 данного соглашения. Ожидается, что документ будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Республикой Казахстан и КНР, так как отмечается взаимная заинтересованность сторон увеличить взаимовыгодное партнерство в данном секторе", - пояснили в ведомстве.
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