Цены на нефть упали ниже $70 за баррель

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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,95% - до $69,72 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 17.15 мск. Нефть Brent торгуется ниже уровня $70 впервые с 20 декабря 2021 года, - Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,95% - до $69,72 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 17.15 мск. Нефть Brent торгуется ниже уровня $70 впервые с 20 декабря 2021 года, сообщает РБК.





На прошлой неделе нефтяные котировки потеряли около 10%. На этой неделе цены продолжили падение на фоне признаков ослабления мирового спроса и опасений переизбытка предложения нефти, пишет Reuters. Влияние на цены оказывают вышедшая ранее макростатистика по обрабатывающей промышленности, согласно которой две ведущие мировые экономики - США и Китай - продолжают замедляться, рассказал портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в США составил 47,2 пункта, а в Китае - 49,1 пункта. Значение индекса PMI ниже 50 указывает на сокращение в производственном секторе.





Кроме того, негативно на рынок повлияли ожидания восстановления добычи нефти в Ливии, добавил Федосов.





Снижение мировых цен привело к тому, что страны - члены ОПЕК+, включая Россию, решили отложить до декабря смягчение ограничений на добычу, которые планировалось начать в октябре. Участники решили продлить дополнительные добровольные сокращения добычи на 2,2 млн баррелей в день до конца ноября 2024 года. Ожидается, что начиная с 1 декабря 2024 года эти ограничения будут постепенно сниматься. При этом участники альянса предупредили о возможности приостановки или отмены корректировок в случае необходимости.





Решение ОПЕК+ отложить старт наращивания добычи на два месяца не остановило падение на рынке. Эксперты проекта "Мои Инвестиции " отметили, что, судя по историческим данным, рынок далеко не сразу реагирует на решения ОПЕК+. Аналитики полагают, что сначала цена нефти провалится в район $68-70 за баррель и только затем сможет стабилизироваться. А пока рынок больше обращает внимание на сезонное сокращение спроса в Азии, добавили эксперты.





ОПЕК во вторник, 10 сентября, в своем ежемесячном обзоре снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году с учетом данных, полученных в этом году, а также снизила ожидания на следующий год. Мировой спрос на нефть вырастет на 2,03 млн баррелей в сутки в 2024 году, что ниже ожидаемого в прошлом месяце прироста на 2,11 млн баррелей в сутки. Прогноз на 2025 год снижен с 1,78 млн баррелей в сутки до 1,74 млн баррелей в сутки.





Теперь в ОПЕК ожидают, что в 2024 году мировое потребление нефти составит в среднем 104,24 млн баррелей в день, а в 2025 году оно увеличится до 106 млн баррелей в сутки. Для сравнения: в 2023 году в мире потреблялось 102,2 млн баррелей нефти в день.