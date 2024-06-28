Участники бизнес-форума ЕАБР обсудили развитие исламского банкинга в ЦА

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Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе бизнес-форума Евразийского банка развития участники финансовых кругов и экспертами обсудит ключевые темы развития исламского банкинга в странах Центральной Азии.





Участники бизнес-форума обсудили основополагающие принципы финансирования проектов в центральноазиатских государствах, рассмотрели сопутствующие проблемы и механизмы их решения. Также были обозначены тенденции в исламских финансах и банковском деле, оценен потенциал исламского финансирования на экономику Евразийского региона и глобальные финансы.





Сегмент исламских финансов в мировых банковских активах составляет, по данным на начало 2024 года, 2%, но это уже 4 трлн долларов США, и он быстро растет. Среднегодовой прирост объема исламских активов в мире за 2015-2021 годы составил 10,5% по сравнению с 5,8% среди традиционных финансовых активов.





Исламские банки в настоящее время заняли устойчивые позиции более чем в 40 странах мира и начинают эффективно конкурировать с классическими кредитными учреждениями.





Активное развитие исламских финансов идет не только в странах Персидского залива и Юго-Восточной Азии, но и в Евросоюзе и Северной Африке. Например, Великобритания - лидер в Европе по уровню развития исламского банкинга (7,5 млрд долларов США). А среди стран Центральной Азии ведущую позицию по использованию исламских финансов занимает Казахстан. На его долю приходится 68% всех исламских финансов в регионе.





Несмотря на бурный рост, сектор исламских финансов в странах Центральной Азии сформирован лишь частично, доля исламских инструментов в активах банковского сектора составляет от 0,2% до 1,5%. На этом фоне ЕАБР активно приступил к развитию механизмов исламского банкинга. При поддержке Исламского банка развития (ИБР) сейчас создается "Исламское окно" по инвестированию проектов согласно принципам исламских финансов.





В ходе сессии зампредседателя правления ЕАБР Руслан Даленов подчеркнул, что банк может стать активным проводником исламских финансов в Центральной Азии. Запуск так называемого исламского окна в 2025 году, по его словам, позволит перейти к финансированию крупных инвестиционных проектов.





Исполняющий обязанности генерального директора Института Исламского банка развития доктор Сами Аль-Сувайлем в своем выступлении отметил, что основные принципы исламского финансирования основываются на борьбе с бедностью. Он пояснил, что борьба с бедностью необходима для вовлечения в рыночные отношения большей части населения.





Вовлечение большей части населения на рынок является целью таких инструментов, как зякат (Налог в исламе. Выплачивается состоятельными мусульманами в пользу нуждающихся. - Прим.ред.) и благоприятные законы. Эти инструменты помогают бороться с бедностью. Это то, что создаст устойчивый надежный рынок", - рассказал эксперт, также отметив, что формирование стабильного рынка невозможно без доверия.





Спикер отметил, что для таких институтов, как ЕАБР, ИБР, АБР, не прибыль является приоритетом, но развитие и процветание во всем обществе.





В свою очередь зампредседателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Олжас Кизатов подчеркнул, что развитие исламского финансирования как альтернатива традиционным банковским продуктам предоставляет доступ к финресурсам широким слоям населения, которые не могут пользоваться стандартными банковскими услугами.





По его словам, в Казахстане с 2009 года созданы законодательный условия для функционирования исламских финансовых институтов.





Кизатов проинформировал, что в стране функционируют два исламских банка, их доля от общего объема активов банковского сектора в Казахстане составила 0,4%, или 195 млрд тенге, доля в ссудном портфеле - 0,4% (126 млрд тенге). Он уточнил, что 96% ссудного портфеля исламских банков приходится на кредитование юридических лиц и рядовых предпринимателей. В разрезе по отраслям 23% ссудного портфеля приходится на оптовую и розничную торговлю, 17% - на обрабатывающую промышленность и 15% - на отрасль строительства.





Заместитель министра финансов РК Даурен Кенбеил в своем выступлении поддержал направление ЕАБР в сторону исламских финансов, в частности в выпуске исламских ценных бумаг.





Заместитель министра финансов России Иван Чебесков в своем выступлении отметил огромный потенциал исламских финансов. По его словам, это самый быстро растущий сектор финансового рынка. Исламские финансы, подчеркнул он, это некий эталон того, какими должны быть долгосрочные и устойчивые финансы в будущем.