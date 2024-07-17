В Абайской области предприятие по выпуску золото-серебряного сплава намерены запустить в 2024 году

На 2,3% планируется увеличить добычу газа в 2024 году

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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре газоперерабатывающих завода будут поэтапно введены в Казахстане до 2030 года. Согласно прогнозному балансу Минэнерго, объем выработки товарного газа в Казахстане будет устойчиво расти: с 22,5 млрд кубометров в 2023 году до 36,6 млрд кубометров к 2030 году. Планируется обеспечить увеличение в 1,6 раза. Об этом - Четыре газоперерабатывающих завода будут поэтапно введены в Казахстане до 2030 года. Согласно прогнозному балансу Минэнерго, объем выработки товарного газа в Казахстане будет устойчиво расти: с 22,5 млрд кубометров в 2023 году до 36,6 млрд кубометров к 2030 году. Планируется обеспечить увеличение в 1,6 раза. Об этом сообщили на заседании в правительстве.





Между QazaqGaz и Chevron подписано соглашение о совместной реализации геологоразведочных работ на участке Жалибек в Актюбинской области. В 2023 году введены в промышленную эксплуатацию месторождения Рожковское, Урихтау Восточный, Анабай с суммарным извлекаемым запасом газа 35,5 млрд кубометров.





С 2026 по 2030 года начнется поэтапный ввод в эксплуатацию четырех газоперерабатывающих заводов:





два завода на Кашаганском месторождении мощностью 1 и 2,5 млрд кубометров в год (привлечен катарский инвестор UCC Holding);

на базе Карачаганакского месторождения мощностью 4 млрд кубометров в год;

завод КазГПЗ в Жанаозене мощностью 900 млн кубометров в год.





На 2,3% планируется увеличить добычу газа в 2024 году за счет месторождений Карачаганак, Тенгиз и Кашаган.





Как сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, по итогам 2024 года в Казахстане планируют добыть 60,5 млрд кубометров газа. Рост к объему прошлого года составит 2,3%. При этом за I полугодие 2024 года добыто 30 млрд кубометров газа, что составляет 50% от годового плана. Основной прирост предусматривается за счет крупных месторождений - Карачаганак, Тенгиз и Кашаган.





Ожидается, что производство товарного газа останется на уровне прошлого года - 29,8 млрд кубометров. За I полугодие произведено 14,9 млрд кубометров газа, что составляет 50% от запланированных на текущий год объемов.





Для потребностей внутреннего рынка в 2023 году было поставлено 19,4 млрд кубометров. Прогнозный объем потребления на 2024 год составляет порядка 20,9 млрд кубометров. Планы по производству сжиженного нефтяного газа также остаются на уровне прошлого года - 1,6 млн тонн. На сегодня произведено 0,8 млн тонн или 53,3%", - доложил Саткалиев.