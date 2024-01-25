24.01.2024, 19:22 35161
В Алматы и области резко вырос спрос на аренду домов и дач
Фото: Depositphotos
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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы и области резко вырос спрос на аренду домов и дач. На ценах это не отразилось, сообщает Krisha.kz.
Количество желающих продать квартиры не выросло, рост спроса на жилье в Астане тоже не наблюдается.
По данным аналитиков, максимально выросло количество запросов на посуточную аренду домов и дач. За сутки после землетрясения оно увеличилось в четыре раза. Отмечается, что рост спроса на аренду домов будет краткосрочным.
Долгосрочной арендой (на месяц и более) интересовались чуть меньше, но и там активность увеличилась более чем в два раза.
Спрос на посуточную аренду домов в Алматы вырос почти в четыре раза.
Ажиотажа на рынке нет, средние цены не изменились ни в одной категории.
Интерес к частному сектору в эти дни объяснить очень просто - алматинцев испугало землетрясение и тревожные прогнозы, особенно фейковые. Аренду дома, скорее всего, рассматривали, чтобы переждать афтершоки.
Скачка цен на аренду домов и дач нет. Средняя стоимость предложений не изменилась.
Средняя стоимость аренды дома в Алматы - 100 000 тенге в сутки.
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25.01.2024, 16:58 4381
Правительство вырабатывает новые подходы по развитию АПК
Разработана и утверждена соответствующая дорожная карта
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило дорожную карту, которая предусматривает меры по каждому направлению агропромышленного комплекса.
Как рассказали в пресс-службе правительства РК, в республике будет активизирована диверсификация посевных площадей, что снизит долю влагоемких культур и увеличит объемы производства высокорентабельных растений, к примеру масличных культур. Наряду с этим предусматривается внедрение водосберегающих технологий, повышение уровня внесения удобрений и интенсивное обновление сельхозтехники.
В дорожную карту также включены шаги, направленные на рост поголовья крупного и мелкого рогатого скота, расширение переработки мяса и зерна, запуск молочно-товарных ферм и других объектов. В целом ее реализация позволит увеличить валовую продукцию АПК к 2028 году в 2 раза, до 17 трлн тенге.
На совещании премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что для достижения поставленных задач министерствам сельского хозяйства и водных ресурсов совместно с акиматами регионов нужно пересмотреть подходы к работе.
Для каждого региона обозначены индикативы с учетом имеющихся резервов роста и потенциала развития. За счет сокращения моно- и влагоемких культур необходимо расширить площади востребованных культур и увеличить уровень внесения минеральных удобрений", - сказал он.
По его словам, нужно также повысить долю элитных семян сельхозкультур, уровень обновления машинно-тракторного парка и площади, где внедрены водосберегающие технологии.
Необходимо установить постоянный контроль со стороны акиматов и министерств за достижением данных индикаторов. Мы сегодня принимаем новые подходы к работе. Акиматам областей следует обеспечить исполнение своих индикаторов, предусмотренных в дорожной карте. За это будет персональная ответственность", - указал глава кабмина.
Смаилов потребовал обеспечить ежемесячный мониторинг исполнения дорожной карты и ежеквартально выносить этот вопрос на заседание правительства.
23.01.2024, 19:57 74631
Казахстанцы купили в 2023 году свыше 1,5 тонны золота
Фото: freepik.com
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - 38 729 мерных слитков общим весом 1,6 тонны продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в 2023 году, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
Всего с начала действия программы по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения продано 151 574 золотых слитка общим весом 5,4 тонны.
Наибольшей популярностью в 2023 году среди покупателей пользуется слиток весом 100 г. Его доля от общего объема продаж в 2023 году составляет 28% - 10 910 штук. Далее следуют 5-граммовые - 9795 штук (25%) - и 10-граммовые - 9409 штук (24%), 50-граммовые - 4818 штук (13%), 20-граммовые - 3797 штук (10%). В основном мерные слитки покупают в Алматы, Астане и Шымкенте.
23.01.2024, 14:36 82801
Услуги дошкольного и начального образования подорожали на 6% за год в Казахстане
Инвестиции в основной капитал в сфере дошкольного образования за январь-декабрь 2023 года достигли 3 млрд тенге
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам декабря 2023 года услуги дошкольного и начального образования подорожали на 5,6% за год, услуги детских центров развития - на 2,9%.
Услуги в области дошкольного образования в третьем квартале 2023 года составили 188,7 млрд тенге - на 18,9% больше, чем годом ранее. Большую часть услуг оказали государственные компании: на сумму 108,4 млрд тенге, плюс 19,2% за год. Частные компании оказали услуг на 79,8 млрд тенге (плюс 18,7%), иностранные - на 489,6 млн тенге (минус 3,7%)", - сообщает finprom.kz.
В разрезе размерности предприятий наибольший объем услуг в секторе был оказан малыми компаниями: 175,9 млрд тенге - на 18,6% больше, чем годом ранее. Далее идут средние (11,3 млрд тенге, плюс 21,7%) и крупные компании (1,5 млрд тенге, плюс 40,9%).
В региональном разрезе наибольший объем услуг пришелся на густонаселенную Туркестанскую область: 22,8 млрд тенге. Далее идут Алматы и Жамбылская область. Меньше всего услуг было оказано в Улытауской области, рассказали обозреватели.
По их данным, инвестиции в основной капитал в сфере дошкольного образования за январь-декабрь 2023 года достигли 3 млрд тенге против всего 751,2 млн тенге годом ранее. Годовой рост в стоимостном выражении составил 3,9 раза.
Напомним, наибольшая доля расходов госбюджета (22%) по итогам января-ноября 2023 года пришлась на образование: 5,1 трлн тенге, годовой рост - на 27,4%.
22.01.2024, 18:32 102851
ЕАБР и FONPLATA обсудили планы совместной работы в 2024 году
Достигнута договоренность о проведении в ближайшее время семинара по обмену знаниями
Фото: ЕАБР
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Москва. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития и банк развития FONPLATA обсудили планы совместной деятельности в 2024 году, сообщает пресс-служба ЕАБР.
Руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР Конрад Альбрехт пояснил, что важность партнерства заключается в общих целях, разделяемых банками.
У нас много общего, и это самое интересное: два региональных банка с очень похожими характеристиками, но в разных географических контекстах, сталкивающиеся с одними и теми же вызовами", - заявил он.
Сообщается, что дирекция по аналитической работе ЕАБР и отдел экономических исследований FONPLATA ведут работу над совместным докладом по вопросам социально-экономического развития стран, не имеющих выхода к морю, в Южной Америке и Центральной Азии.
Эта тема фундаментально связана с мандатами обоих банков, поскольку касается региональной интеграции для содействия развитию наших стран", - отметил вице-президент FONPLATA по стратегическому развитию Оскар Лламосас.
Также была проведена серия встреч с представителями различных подразделений FONPLATA, на которых рассматривались институциональные и управленческие вопросы с целью сближения банков.
По итогам встреч достигнута договоренность о проведении в ближайшее время семинара по обмену знаниями, на котором ЕАБР поделится опытом, связанным с участием в ESG-рейтингах, а FONPLATA расскажет о сквозной гендерной стратегии.
Кроме того, решено разработать дорожную карту для совместного развития финансовых инструментов, таких как создание устойчивых тематических фондов и обмен рисками.
FONPLATA заинтересована в сотрудничестве с такими учреждениями, как ЕАБР, с целью повышения актуальности нашей работы внутри и за пределами региона", - подчеркнула исполнительный вице-президент организации Мариана Прадо.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
22.01.2024, 17:19 105221
Беспошлинный ввоз для электромобилей продлили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан продлили беспошлинный ввоз для электромобилей до 31 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба департамента государственных доходов по городу Астане.
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 24 ноября 2023 года № 134 продлен беспошлинный ввоз для электромобилей на территорию государств - членов ЕАЭС", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что ввести транспортное средство с электрическим двигателем на территорию Республики Казахстан с освобождением от уплаты ввозной таможенной пошлины можно не более одного раза в год.
Освобождение от уплаты таможенных пошлин предоставляется только гражданам, постоянно проживающим в Казахстане, Армении, Беларуси и Кыргызстане", - добавили в департаменте.
Ранее замминистра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Бауыржан Сыздыков сообщил, что Казахстан рассматривает опыт соседних стран по вопросам использования электромобилей.
Также власти изучали опыт Китая и Турции. Китай, по словам спикера, уже 20 лет использует электромобили.
Кроме того, в середине января мажилис РК одобрил в первом чтении депутатские поправки по вопросам популяризации экологически чистого транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей с сопутствующим им проектом.
22.01.2024, 13:38 117546
Прокуратура оштрафовала компанию Кулибаева на 2 млрд тенге
ТОО "Joint Technologies" выплатило неустойку за нарушение особых условий по договору купли-продажи 50% доли ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа"
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Атырау. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Атырауской области оштрафовала ТОО "Joint Technologies" более чем на 2 млрд тенге.
За нарушение особых условий по договору купли-продажи 50% доли ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" с ТОО "Joint Technologies" в бюджет взыскана неустойка в размере 1,7 млрд тенге. Также за нарушение защиты конкуренции парк постановлением суда привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 324 млн тенге", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее, в мае 2023, Генпрокуратура сообщила, что 50% доли парка хранения сжиженного нефтяного газа в Атырау стоимостью 5,7 млрд возвращены в собственность АНПЗ.
По данным Forbes, ТОО "Joint Technologies" принадлежит Тимуру Кулибаеву (через ТОО "Кипрос") и Раушан Сагдиевой.
22.01.2024, 11:48 122311
Правила пенсионных выплат изменились в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане изменились правила осуществления пенсионных выплат, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, единовременных пенсионных выплат.
Соответствующее постановление правительства введено в действие с 1 января 2024 года.
Размер ежемесячной пенсионной выплаты определяется как одна двенадцатая годовой суммы пенсионных выплат, исчисленной в соответствии с методикой осуществления расчета размера пенсионных выплат", - говорится в документе.
При этом пенсионная выплата должна составлять не менее 70% от прожиточного минимума.
Исключение составляют лица, достигшие пенсионного возраста и получающие специальное профессиональное государственное пособие и страховую выплату по договору предпенсионного аннуитетного страхования.
В случае, если сумма пенсионных накоплений на дату осуществления выплаты из ЕНПФ не превышает 12-кратного размера минимальной пенсии, то данная сумма выплачивается получателю из ЕНПФ единовременно", - уточняется в постановлении.
Лицам, достигшим пенсионного возраста или имеющим бессрочную инвалидность первой и второй групп, реализовавшим свое право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ до 1 января 2018 года, пенсионные выплаты осуществляются в размере не менее 30-кратного размера минимальной пенсии, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств получателя.
Если остаток пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете после осуществления очередной пенсионной выплаты составляет сумму менее 70% от прожиточного минимума, данный остаток выплачивается вместе с суммой очередной пенсионной выплаты.
В правила появились новые пункты, один из которых гласит, что пенсионные выплаты осуществляются в случае достижения 55-летнего возраста и уплаты обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее 84-х месяцев.
Также в случае изменения банковских реквизитов, представленных получателем в Государственную корпорацию или ЕНПФ для получения пенсионных выплат, получатель должен уведомить госкорпорацию или ЕНПФ об изменении банковских реквизитов в течение 10 календарных дней с даты таких изменений.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Ранее в Минтруда назвали средний размер пенсии в 2024 году. Размер базовой пенсии будет увеличен на 5%, а также будет произведена индексация на 7% с учетом инфляции.
19.01.2024, 15:35 147926
Новые размеры пособий многодетным семьям назвали в Минтруда
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%. Сколько будут получать семьи с четырьмя и более детьми, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения.
По информации министерства, на данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.
Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют:
- с 4 детьми - 16,03 МРП, или 59 183 тенге;
- с 5 детьми - 20,04 МРП, или 73 988 тенге;
- с 6 детьми - 24,05 МРП, или 88 793 тенге;
- с 7 детьми - 28,06 МРП, или 103 598 тенге;
- с 8 и более детьми - по 4 МРП, или по 14 768 тенге на каждого ребенка.
В пресс-службе отметили, что в этом году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено 474,8 млрд тенге.
В 2023 году выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 543,3 тыс. семей на общую сумму 413,3 млрд тенге, в том числе за декабрь данный вид пособия получили 570,5 тыс. семей на общую сумму 36,6 млрд тенге", - подытожили в Минтруда.
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области выданное инвалидам и многодетным семьям жилье разваливается на глазах.
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