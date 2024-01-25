Рост спроса на жилье в Астане не наблюдается

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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы и области резко вырос спрос на аренду домов и дач. На ценах это не отразилось, сообщает - В Алматы и области резко вырос спрос на аренду домов и дач. На ценах это не отразилось, сообщает Krisha.kz





Количество желающих продать квартиры не выросло, рост спроса на жилье в Астане тоже не наблюдается.





По данным аналитиков, максимально выросло количество запросов на посуточную аренду домов и дач. За сутки после землетрясения оно увеличилось в четыре раза. Отмечается, что рост спроса на аренду домов будет краткосрочным.





Долгосрочной арендой (на месяц и более) интересовались чуть меньше, но и там активность увеличилась более чем в два раза.





Спрос на посуточную аренду домов в Алматы вырос почти в четыре раза.





Ажиотажа на рынке нет, средние цены не изменились ни в одной категории.





Интерес к частному сектору в эти дни объяснить очень просто - алматинцев испугало землетрясение и тревожные прогнозы, особенно фейковые. Аренду дома, скорее всего, рассматривали, чтобы переждать афтершоки.





Скачка цен на аренду домов и дач нет. Средняя стоимость предложений не изменилась.





Средняя стоимость аренды дома в Алматы - 100 000 тенге в сутки.