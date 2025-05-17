В апреле годовая инфляция в Казахстане ускорилась

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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В апреле годовая инфляция в стране ускорилась, составив 10,7% (в марте - 10,0%). Ускорение годовой инфляции зафиксировано в 18 регионах, а замедление - в 1 регионе. Также в одном регионе инфляция сохранилась на прежнем уровне, сообщает пресс-служба - В апреле годовая инфляция в стране ускорилась, составив 10,7% (в марте - 10,0%). Ускорение годовой инфляции зафиксировано в 18 регионах, а замедление - в 1 регионе. Также в одном регионе инфляция сохранилась на прежнем уровне, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.





Наибольшее значение годовой инфляции зафиксировано в Астане - 13,8%.





Цены на продовольственные товары в апреле выросли до 8,5% г/г (в марте - 7,6%). Максимальный рост цен на товары этой группы сложился в Акмолинской области (11,2%), а минимальный - в Кызылординской области и Алматы (по 6,8%).





Темп роста цен на непродовольственные товары в апреле замедлился до 8,9% г/г (в марте - 9,1%). Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области (14,8%), минимальное - в Павлодарской области (5,9%).





Цены на платные услуги в апреле ускорились до 15,7% г/г (в марте - 14,3%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Алматы (20,0%), значительно ниже - в Павлодарской области (8,6%).





В апреле рост месячной инфляции по стране составил 1,2%.



