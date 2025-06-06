В Атырауской области начали строительство завода по переработке газа с Кашагана

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Душанбе. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году товарооборот Казахстана со странами Содружества Независимых Государств увеличился на 1,2%, достигнув $37,3 млрд, - В 2024 году товарооборот Казахстана со странами Содружества Независимых Государств увеличился на 1,2%, достигнув $37,3 млрд, сообщает пресс-служба премьер-министра.





Благодаря наработанным механизмам сотрудничества, политической воле лидеров наших стран и усилий правительств, на пространстве СНГ обеспечивается устойчивое развитие и последовательный экономический рост. Свидетельством этого является увеличение суммарного ВВП стран СНГ по итогам прошлого года на 4,5%. Взаимная торговля также последовательно растет - в прошлом году товарооборот Казахстана со странами СНГ увеличился на 1,2%, достигнув $37,3 млрд. Эти показатели отражают не только устойчивость экономических связей, но и высокий уровень взаимодополняемости наших экономик", - отметил премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Совета глав правительств СНГ.





Также в целях дальнейшего укрепления сотрудничества премьер-министр Казахстана озвучил ряд инициатив в перспективных отраслях экономики.





Кроме того, внимание уделено взаимодействию в области электронной торговли.





В Казахстане объем e-commerce в прошлом году составил $6,2 млрд. Для полноценной реализации потенциала электронной торговли в СНГ отмечена необходимость комплексного подхода в виде мер по развитию инфраструктурной базы, поддержке бизнеса, совершенствованию механизмов защиты потребительских прав и др. Это укрепит экономическое сотрудничество с зарубежными партнерами и создаст новые возможности для бизнеса", - заявили в правительстве.





В рамках сотрудничества в области транзитно-транспортной инфраструктуры отмечены ключевые проекты, реализуемые на территории РК.





Это комплексная дорожная карта по развитию восточного маршрута Север - Юг, нацеленная на удвоение пропускной способности коридора к 2027 году, расширение Трансказахстанского железнодорожного коридора как ключевого звена ТМТМ, строительство автомагистрали Центр - Запад, которая соединит Астану с западными регионами страны и международными маршрутами", - заявили в пресс-службе.





Также подчеркивается, что стратегической отраслью, определяющей конкурентоспособность стран, является тяжелое машиностроение. Отмечены перспективы развития сотрудничества РК с партнерами из стран СНГ. В области легкой промышленности важным обозначено углубление кооперации, поддержка совместных производственных проектов и кластеров.





Помимо этого, акцентировано внимание на усилении сотрудничества по обмену передовыми решениями в цифровой сфере.





Создаваемый в Казахстане международный центр искусственного интеллекта Alem AI позволит обеспечить ускорение внедрения ИИ в различные сферы, включая здравоохранение, образование, государственное управление, промышленность и др. Отмечена необходимость активизации взаимодействия уполномоченных структур государств в области кибербезопасности и борьбы с мошенническими действиями транснационального характера", - проинформировали в правительстве.





По итогам заседания подписан ряд документов, среди которых соглашение о сотрудничестве государств СНГ в развитии отраслей тяжелого машиностроения, концепция развития сотрудничества в области легкой промышленности, концепция гармонизации национальных систем организации воздушного движения стран СНГ, концепция сотрудничества в области охраны здоровья населения и др.





Следующее заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств состоится в сентябре 2025 года в Минске", - добавили в пресс-службе.



