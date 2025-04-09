В Экибастузе планируют построить три ферросплавных завода

Получить беззалоговый потребительский заем граждане младше 21 года и старше 55 лет теперь смогут только после получения согласия, оформленного через портал электронного правительства

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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса - Депутаты мажилиса приняли во втором чтении закон с изменениями и дополнениями по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг.





В рамках закона, получить беззалоговый потребительский заем граждане младше 21 года и старше 55 лет теперь смогут только после получения согласия, оформленного через портал электронного правительства. Военнослужащим же в период прохождения ими срочной воинской службы запрещается выдавать кредиты и микрозаймы.





Кроме того законом вводится период "охлаждения" при выдаче потребительских беззалоговых онлайн-кредитов, который составит 24 часа. Устанавливается обязательное личное присутствие в отделении банка или микрофинансовой организации для тех казахстанцев, которые впервые обращаются за получением кредита.





Также расширяются основания для списания мошеннических кредитов и микрозаймов финансовыми организациями. А банки получат больше полномочий по приостановлению расходных операций по банковскому счету при выявлении транзакций с признаками мошенничества.





Отдельной нормой Национальный банк наделяется полномочиями по введению ограничений на порядок и условия оказания платёжных услуг финорганизациями в период действия чрезвычайного происшествия. В свою очередь, АО "Отбасы банк" получит право выдавать образовательные кредиты в рамках Государственной образовательной накопительной системы.





Нормы закона также включают в себя либерализацию требований по открытию дочерних иностранных банков и их филиалов в Казахстане. К примеру, требование по минимальной сумме совокупных активов иностранного банка снижается с 20 до 10 млрд долларов США.





Также сокращается перечень документов, подлежащих представлению банком-нерезидентом в уполномоченный орган. А перечень видов банковской деятельности для филиалов иностранных банков, наоборот, расширяется. Теперь им разрешат оказывать также услуги по привлечению депозитов физических лиц, выпуску платежных карточек, обменным операциям с иностранной валютой, синдицированному финансированию и другие.





Кроме того, исключаются некоторые требования к казахстанским банкам, в том числе по наличию собственного помещения, найму соответствующего персонала в течение одного года со дня выдачи разрешения на открытие банка, а также предоставлению отдельных документов в рамках разрешительных процедур в связи с развитием цифровизации.





В целях усиления защиты прав потребителей финансовых услуг депутаты предусмотрели дополнительные меры для граждан, в том числе из социально уязвимых слоев населения. Этой категории лиц в условиях ухудшения экономической ситуации в обязательном порядке будет предоставляться отсрочка по займам и микрокредитам без начисления штрафов на срок не менее трех месяцев, а ежемесячный платеж по займам - снижен на 50% и более.





Также исключается взимание неустойки с физлиц за частичное либо досрочное погашение банковских займов. По микрокредитам же запрещается взимание любых неустоек (за исключением неустойки за невозврат микрокредита). А для снижения нагрузки на заемщиков устанавливается предельный размер комиссии страхового агента по договорам банковского займа или микрокредита до 10%.





Вместе с тем вводится запрет на взыскание третьими лицами выплат из государственного бюджета и денег от благотворительных организаций, предназначенных гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.



