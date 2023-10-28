В Казахстане активы банков выросли до 46,7 трлн тенге  

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Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявила, что с начала года активы банков выросли на 4,8%, или до 46,7 трлн тенге, - Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявила, что с начала года активы банков выросли на 4,8%, или до 46,7 трлн тенге, сообщает пресс-служба Акорды.





Также кредитование экономики увеличилось на 11,5%, или до 25,4 трлн тенге, в том числе кредиты МСБ - на 9,0%, или до 6,6 трлн тенге.





В целях реализации поручения президента по стимулированию кредитования бизнеса разработаны новые пруденциальные меры по капиталу, ликвидности и залоговой политике банков, а также повышению кредитной активности иностранных дочерних банков. Кроме того, планируется либерализация требований для вхождения иностранных инвесторов в банковский сектор.





Агентством разработаны и внесены в парламент законопроекты по продаже стрессовых активов через цифровые платформы, снижению закредитованности населения и установлению единой ставки по всем микрокредитам, ужесточению требований к коллекторской деятельности, противодействию финансовому мошенничеству.





Фото: Акорда





Главе государства было доложено, что в рамках надзорной деятельности по итогам проверок прекращена деятельность 29 микрофинансовых организаций и 14 коллекторских агентств, применено 90 надзорных мер, наложено 338 штрафов на 105,3 млн тенге.





По итогам встречи глава государства поставил перед агентством ряд задач по поддержанию финансовой стабильности, снижению закредитованности населения и усилению защиты потребителей финансовых услуг, стимулированию кредитования субъектов бизнеса.



