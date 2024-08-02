В Казахстане на социальную сферу выделили 14,5 трлн тенге  

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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщила, что на социальную сферу выделено 14,5 трлн тенге, что составляет 60% от общего объема государственного бюджета, - Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщила, что на социальную сферу выделено 14,5 трлн тенге, что составляет 60% от общего объема государственного бюджета, информирует Аккорда.





Также главе государства были представлены новые подходы к финансированию социальной сферы, направленные на усиление адресности и обеспечение прозрачности предоставления господдержки, а также рациональное использование бюджетных средств.





Кроме того, президенту было доложено, что услуги, оказываемые через цифровую карту семьи, персонифицированы и предоставляются гражданам в зависимости от их социальных категорий.





Фото: Акорда





Как отметила заместитель премьер-министра, сегодняшний уровень цифровизации социальной сферы позволяет не только идентифицировать получателей и объем оказанных им услуг, но также корректировать структуру господдержки. Для семей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, будут выработаны оптимальные и эффективные меры помощи.





Глава государства, подчеркнув важность принимаемых мер, одобрил предложенные подходы. Он также поручил продолжить работу в данном направлении.



