В Казахстане наблюдается снижение цен на социально значимые продукты

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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана планирует повысить предельные розничные цены на бензин АИ-92, АИ-93 и дизельное топливо. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.





По словам и.о. министра, соответствующий проект приказа будет опубликован сегодня.





В целях стабилизации внутреннего рынка ГСМ необходимо снизить ценовую разницу между Казахстаном и соседними странами. Поэтому мы должны пойти на сложный, но в то же время нужный шаг - повысить предельные розничные цены", - сказал Акчулаков.





В частности, по его словам, планируется повысить предельные розничные цены:





• на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 (в зависимости от региона) до 205 тг за литр (рост 11%);





• а цена на дизель составит 295 тенге за литр. Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230-260 тенге (в среднем рост 20%).





Если сейчас не сократить разницу в ценах, то уже в ближайшее время мы столкнемся с тотальным дефицитом топлива. Более того, это закроет пути для дальнейшего развития отрасли и угрожает энергетической безопасности страны", - отметил он.





Дополнено. 03.04.2023, 16.50





Глава ведомства рассказал о текущей ситуации на внутреннем рынке ГСМ.





Как вам известно, после модернизации трех нефтеперерабатывающих заводов их производственная мощность увеличилась на 3 млн тонн и достигла почти 17 млн тонн/год. За последние 5 лет мы увеличили производство бензина почти на 70% (c 3 млн до 5 млн тонн), а дизельного топлива - на 30% (с 4 млн до 5,2 млн тонн). При этом, в прошлом году несмотря на рекордный объем выработки дизтоплива - 5,2 млн тонн, мы ощутили нехватку в некоторых регионах страны. Возникший дефицит в объеме порядка 350 тыс. тонн (без учета зимнего ДТ) нам пришлось перекрывать за счет дорогого импортного топлива", - напомнил Акчулаков.





Он отметил, что основными факторами постоянно растущих объемов потребления являются: транзитный автотранспорт, а также "серый" экспорт в соседние страны.





Причина тому - значительная разница в цене. Казахстан входит в список стран с самыми низкими ценами на ГСМ. Например, в России стоимость дизтоплива в среднем составляет 345 тенге за литр, что дороже на 45%. А в Кыргызстане цена выше на 64% и составляет 390 т/л, в Узбекистане оно дороже в два раза - 480 т/л (101%). Маржа от перепродажи казахстанского ДТ за границу составляет от 50% до 120% и более, суммарно доходит до $140 млн в год", - подчеркнул глава Минэнерго.





Кроме того, по его словам, ситуация в сопредельных странах оказывает значительное влияние на внутренний рынок Казахстана. К примеру, в марте прошлого года розничные цены на дизельное топливо РФ снизились до уровня цен РК. В результате на приграничных с Россией АЗС существенно снизились продажи топлива, поскольку пропала заинтересованность в вывозе ГСМ из Казахстана.





Но буквально через месяц пошел резкий рост розничных цен в соседних странах и, как следствие, уже осенью, несмотря на увеличение производства ДТ, мы снова столкнулись с острой нехваткой топлива. В этом году диспаритет цен сохраняется. Как итог, в марте т.г. мы видим рост потребления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%. В такой ситуации казахстанский дизель будет однозначно "утекать" в другие страны в еще больших объемах. Уже в этом году мы можем столкнуться с дефицитом в объеме до 850 тыс. тонн", - сказал Акчулаков.





И.о. министра отметил, что если раньше дефицит частично перекрывался за счет наращивания объемов производства, то сейчас наши НПЗ работают на пределе своих возможностей. В ближайшие 6 лет существенно увеличить производство ДТ физически невозможно (до расширения Шымкентского НПЗ).





Таким образом, Казахстан своим дешевым топливом фактически субсидирует экономики других стран в ущерб собственным национальным интересам", - отметил он.





По его словам, с текущими ценами сколько бы мы не увеличивали производство ГСМ, его всегда будет не хватать. Кроме того, с такой разницей в ценах, "переток" в соседние страны как был, так и будет продолжаться. При этом объемы "перетока" будут только увеличиваться. Никакие ограничительные меры не дадут должного эффекта.





Также сохранение диспаритета цен на ГСМ создает стимулы для работы "теневого" рынка и наносит ущерб национальным интересам Казахстана. А низкие цены на ГСМ не дают возможности привлекать инвестиции и развивать нефтегазовую отрасль, проводить геологоразведку и пополнять ресурсную базу, добавил Акчулаков.





Дополнено 03.03.2023, 19.32





Болат Акчулаков также рассказа, какие меры предприняты, чтобы защитить удешевленное дизтопливо от перепродажи.

Практика покрасить дизельное топливо, которое выделяется по льготной цене, не нова, мы ее ранее применяли. Ее смысл простой – это топливо идет адресно для определенных видов работ, то есть для сельхозтоваропроизводителей. Оно не должно нигде больше появляться - ни на отечественных заправочных станциях, ни на заграничных заправочных станциях", - сообщил Болат Акчулаков.





Помимо этого, внедрена система так называемых ПИН-кодов.





Все топливо, которое отпускается в адрес сельхозтоваропроизводителей, оно идет с ПИН-кодами и его нельзя перепродать. А крашенное - это защита от того, чтобы в обход ПИН-кодов не продавали его за наличный расчет", - уточнил Акчулаков.