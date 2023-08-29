21.08.2023, 08:40 26786
В Казахстане неработающим родителям из республиканского бюджета выплатили порядка 21 млрд тенге
Фото: t.me/KZgovernment
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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане неработающим родителям из республиканского бюджета выплатили порядка 21 млрд тенге, сообщила пресс-служба правительства.
Как напомнили в правительстве, в рамках исполнения поручения главы государства продолжительность выплат по уходу за ребенком была увеличена до 1,5 года.
По состоянию на 1 августа 2023 года пособие для неработающих родителей из республиканского бюджета получили 107,2 тысячи человек на сумму 20,9 млрд тенге.
Социальную выплату по потере дохода для работающих родителей из Госфонда социального страхования получили 439,6 тысячи человек на сумму 144,8 млрд тенге.
Как сообщалось ранее, новый Социальный кодекс вступил в силу 1 июля в РК. Он предусматривает повышение пенсий и пособий, проактивное оказание соцподдержки.
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28.08.2023, 17:10 9306
КНР ограничит ввоз зерна из Казахстана в контейнерах по железной дороге
При этом китайская сторона прием зерновых грузов будет осуществлять в крытых вагонах
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Китайская Народная Республика ограничивает ввоз зерна из Казахстана в контейнерах по железной дороге, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Прием зерновых грузов в КНР через станцию Достык будет осуществлять в крытых вагонах и зерновозах. Китайской стороной введены ограничения на прием грузов в контейнерах из-за ремонтных работ на перегрузочной площадке станции Алашанькоу. В связи с этим с 1 по 10 сентября 2023 года вводится временный запрет на прием к перевозке зерновых грузов, продуктов перемола, отрубей, семян масленичных культур, жмыха в контейнерах со всех станций Казахстана через станцию Достык в КНР" - проинформировали в КТЖ.
Отмечается, что при этом китайская сторона прием зерновых грузов будет осуществлять в крытых вагонах (в мешках) и зерновозах.
Ранее сообщалось, что Казахстан планирует увеличить экспорт зерна в Китай до миллиона тонн в год.
28.08.2023, 16:35 10291
Казахстан планирует увеличить поставки пшеницы в Китай
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан планирует увеличить поставки пшеницы в Китай. Об этом в ходе брифинга СЦК сообщил заместитель председателя АО "НК "Продкорпорация" Самат Теньбаев.
Он отметил, что последние два-три года наблюдается усиливающаяся конкуренция на традиционных рынках Казахстана по сбыту пшеницы и продуктов ее переработки - это Центральная Азия. Казахстан отгружает в ЦА порядка 5 млн тонн пшеницы.
В связи с конкуренцией, которая сейчас усилилась, с апреля активно проводится работа по открытию рынка КНР. Там основным сдерживающим вопросом является инфраструктура - пропускная способность. За полгода отгружено порядка 0,5 млн тонн. Это не только Продкорпорация, это все участники зернового рынка. Ближайшая цель - довести до 1 млн тонн. Потенциал - 3,5 млн они теоретически могут у нас забирать", - сказал Самат Теньбаев.
Ранее сообщалось, что Казахстан планирует расширить экспорт муки в Китай.
28.08.2023, 16:09 11126
В Казахстане не прогнозируют дефицита риса
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на нехватку поливной воды в южных регионах, в Казахстане ожидается урожай риса на уровне ежегодных. Об этом сообщил и.о. директора департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции МСХ РК Шаймерден Ахметов на брифинге в СЦК.
Насколько нам предоставляет информацию акимат Кызылординской области, там посевы риса от засухи практически не пострадали. Ожидается удовлетворительный урожай, на уровне ежегодных. Площади посева чуть больше в этом году... 240 тысяч тонн переработанной продукции в рисе ожидается в этом году. Из них мы потребляем половину, остальную часть экспортируем. Поэтому угрозы, что из-за засухи мы останемся без риса, никакой не ожидается", - сказал Шаймерден Ахметов.
По его словам, также имеется значительный экспортный потенциал.
Напомним, в Казахстане в этом году на 2,3 тысячи га увеличились площади посева риса и составили 97,3 тысячи га.
Ранее сообщалось, что стоимость риса в Казахстане за год выросла в 1,5 раза.
28.08.2023, 10:14 16781
Страны ЕАЭС будут взаимно признавать банковские гарантии при госзакупках
Президент Токаев одобрил соответствующее соглашение
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок между государствами - членами Евразийского экономического союза, передает корреспондент агентства.
Предметом соглашения является обеспечение взаимного признания банковских гарантий, выдаваемых гарантами, зарегистрированными на территории государства - члена принципала, для целей государственных (муниципальных) закупок, осуществляемых бенефициаром другого государства-члена. Банковские гарантии, выданные с учетом положений настоящего соглашения, признаются государствами-членами при осуществлении государственных (муниципальных) закупок.
Действие соглашения не распространяется на государственные (муниципальные) закупки, сведения о которых в соответствии с законодательством государств-членов составляют государственную тайну (государственные секреты); закупки, осуществляемые национальными (центральными) банками государств-членов.
В документе говорится, что гарант, зарегистрированный на территории государства - члена принципала, должен являться банком согласно законодательству этого государства-члена и соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие примененных к гаранту в соответствии с законодательством государства - члена принципала мер по предупреждению его экономической несостоятельности (банкротства) и улучшению финансового состояния (финансовому оздоровлению) в течение 6 последних месяцев;
- в случае если требование о наличии кредитного рейтинга предусмотрено законодательством государства - члена бенефициара, наличие кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством государства - члена бенефициара, требование к уровню которого предусмотрено законодательством государства - члена бенефициара, либо соответствие критериям, утвержденным Советом Евразийской экономической комиссии.
Гарант, зарегистрированный на территории государства - члена принципала и соответствующий требованиям, установленным статьей 3 настоящего соглашения, в целях выдачи банковской гарантии для участия в государственных (муниципальных) закупках бенефициара другого государства-члена должен быть включен в перечень гарантов государства - члена бенефициара (далее - перечень гарантов), если законодательством государства - члена бенефициара в сфере государственных (муниципальных) закупок предусмотрено формирование такого перечня. Установление законодательством государства - члена бенефициара в сфере государственных (муниципальных) закупок требований к гарантам, не предусмотренных настоящим соглашением, для целей включения гарантов в перечень гарантов не допускается.
Включение в перечень гарантов осуществляется в порядке, установленном законодательством государства - члена бенефициара в сфере государственных (муниципальных) закупок, на основании информации, полученной уполномоченным органом государства - члена бенефициара от уполномоченного органа государства - члена принципала.
При этом отмечается, что гарант исключается из перечня гарантов на основании информации уполномоченного органа государства - члена принципала в следующих случаях:
- несоответствие гаранта требованиям настоящего соглашения;
- подача письменного заявления гаранта об исключении из перечня гарантов.
Исключение гаранта из перечня гарантов не прекращает действия выданных им и принятых бенефициаром банковских гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по таким банковским гарантиям", - отмечается в соглашении.
Форма и содержание банковской гарантии должны соответствовать требованиям законодательства государства - члена бенефициара. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий в порядке, установленном законодательством государства - члена бенефициара в сфере государственных (муниципальных) закупок (если таким законодательством предусмотрено формирование указанного реестра).
К отношениям, связанным с представлением бенефициаром гаранту требования по банковской гарантии, с его рассмотрением гарантом, применяется законодательство государства - члена бенефициара.
С полным текстом соглашения можно ознакомиться здесь.
Напомним, в ЕАЭС будет взаимно признаваться электронная цифровая подпись в трансграничных B2G взаимодействиях.
26.08.2023, 17:47 37181
Скопление фур на казахстанско-кыргызской границе: в Кыргызстане отметили улучшение ситуации
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Бишкек. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Со вчерашнего вечера ситуация с пропуском машин на кыргызско-казахстанской границе начала улучшаться, сообщили в Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана.
По словам заместителя министра экономики и коммерции Кыргызстана Назарбека Малаева, сейчас на пункте "Ак-Тилек" пропускают в среднем десять машин в час. За сутки границу прошли 280 автомобилей.
Поскольку ситуация улучшается, при встрече с представителями Евразийской экономической комиссии мы отметили, что Кыргызстан и Казахстан будут решать вопрос в двустороннем формате. Пока мы не будем прибегать к международным площадкам, таким как ЕЭК и Всемирная торговая организация", - цитирует Малаева 24.kg.
Ранее сообщалось, что на кыргызско-казахстанской границе наблюдается большое скопление фур. При этом в Пограничной службе ГКНБ КР заверили, что ограничений не вводили и пункт пропуска работает в повседневном режиме.
Глава Минфина РК прокомментировал, что относительно коммерческих грузов никаких распоряжений не было.
Там нет таможни, это внутренняя граница ЕАЭС. Насколько я знаю, была операция по задержанию наркотических средств, поэтому сейчас идет тщательная проверка со стороны, скорее всего, Пограничной службы и КНБ", - пояснил Жамаубаев.
В Погранслужбе КНБ РК также сообщили, что каких-либо ограничительных мер не вводилось.
24 августа Мониторинговая группа Евразийской экономической комиссии под руководством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбека Кожошева 24 августа выехала на кыргызско-казахстанскую границу и ознакомилась с прохождением кыргызскими международными перевозчиками автодорожного пункта пропуска "Ак-Тилек-автодорожный". Кыргызская сторона продемонстрировала мониторинговой группе существенное скопление автотранспортных средств, которое было образовано в связи со значительным снижением пропускной способности на КПП с казахстанской стороны.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию, возникшую на казахстанско-кыргызской границе, в духе партнерства и братских отношений между нашими странами.
25.08.2023, 17:50 53076
В Казахстане появится совместное предприятие с Kia Corporation
Полный цикл производства на новом заводе Kia будет открыт уже в 2025 году
Фото: Акорда
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Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра с президентом Kia Corporation в странах СНГ Санг Гвон Джонгом были подписаны учредительные документы по созданию в РК совместного предприятия Kia Qazaqstan, сообщает пресс-служба главы правительства.
Предприятие будет курировать строительство нового завода бренда в Костанае, сопутствующее появление первого в стране локализационного центра автопрома и подготовку технических специалистов нового формата. Инвесторы вложат в проект 90 млрд тенге.
Решение о создании завода Kia в Казахстане было принято благодаря высокому вниманию президента и правительства Казахстана. Мы приложим максимальные усилия со своей стороны и в качестве первого шага начнем строительство уже в октябре этого года. В целом хочу отметить, что подобная коллаборация Kia за рубежом не имеет аналогов в мире", - отметил президент Kia Corporation.
Сообщается, что полный цикл производства на новом заводе Kia будет открыт уже в 2025 году. Площадь мощностей составит более 85 тысяч квадратных метров. Планируется создание порядка 1,5 тысячи рабочих мест.
Ранее президент Казахстана подчеркнул важность развития отечественного машиностроения.
25.08.2023, 12:01 59641
Нацбанк РК снизил базовую ставку до 16,5% Дополнено
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Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 16,5% годовых с коридором +/- 1 процентных пункта. Решение принято на основе обновленных прогнозов Нацбанка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции.
Проинфляционное давление со стороны внешней среды продолжает постепенно ослабевать. Инфляция в большинстве стран замедляется как результат политики центральных банков по обеспечению ценовой стабильности, но остается устойчивой, приводя к смещению сроков снижения ставок в развитых странах. Цены на мировых продовольственных рынках, а также логистические издержки снижаются. При этом внутри экономики сохраняется проинфляционное давление со стороны расширяющегося фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий, а также роста издержек производства. Косвенный эффект от повышения стоимости ГСМ проявляется умеренными темпами, отчасти компенсируясь динамикой курса тенге. В результате, совокупный баланс рисков за счет некоторого ослабления давления со стороны внешних факторов остается в слабо дезинфляционной зоне. При дальнейшем замедлении фактической инфляции и ее устойчивой части продолжится политика плавного и осмотрительного снижения базовой ставки. При этом пространство для снижения ограничено рисками потенциального ускорения фискального стимулирования во втором полугодии", - пояснили эксперты.
Эксперты отмечают, что замедление инфляционных процессов продолжается. Годовая инфляция в июле 2023 года составила 14%. В структуре роста цен более быстрыми темпами замедляется товарная часть. Косвенный эффект от повышения цен на ГСМ отразился не в полной мере в текущей инфляции и отчасти компенсировался динамикой курса тенге. Инфляция услуг в июле несколько ускорилась. Повышение тарифов на ЖКУ в июле произошло в части регионов. Также отмечается рост стоимости нерегулируемых услуг, отражая устойчивый спрос.
Месячная инфляция в июле 2023 года незначительно ускорилась, до 0,6%, формируясь выше среднеисторических показателей. Показатели базовой и сезонно очищенной инфляции не замедляются, зафиксировавшись на одном уровне. Это свидетельствует об устойчивом характере роста цен, поддерживаемом внутренним спросом. Дополнительным фактором является сохранение высоких издержек производства, что отражается на стоимости товаров и услуг.
Инфляционные ожидания, несмотря на незначительное снижение, остаются повышенными и чувствительными к изменению ситуации на отдельных товарных рынках. В июле 2023 года ожидаемая на год вперед инфляция составила 16,9% (17,2% в июне). Воспринимаемая инфляция также остается высокой и составила 18,6% (18,8% в июне). Повысилась доля респондентов, отмечающих повышение цен на ГСМ и ЖКУ в качестве основных факторов роста цен.
Влияние внешних факторов на инфляцию постепенно ослабевает, но ситуация стала менее позитивной по сравнению с прошлым прогнозным раундом. Рост цен в большинстве стран замедляется в результате проводимой политики регуляторов. При этом устойчивость базовой инфляции и высокая вероятность недостижения таргетов в среднесрочной перспективе большинством центральных банков сместила сроки начала циклов снижения ставок. Так, ранее ожидалось, что последнее повышение ставки ФРС произойдет в мае 2023 года, а первое снижение - в ноябре 2023 года. На текущий момент произошло еще одно повышение в июле, а снижение ставки сместилось на май 2024 года. Тренд на снижение мировых цен на продовольствие сохраняется, несмотря на незначительный рост в июле 2023 года", - рассказали эксперты.
Отмечается, что динамика цен в странах - торговых партнерах несколько ухудшилась. В ЕС инфляция снижается более медленными темпами, остается повышенной устойчивая часть инфляции. В России на фоне сильного потребительского спроса, ослабления курса рубля и возросших инфляционных ожиданий потребительская инфляция стала ускоряться. В Китае вследствие слабых текущих показателей экономической активности наблюдается дефляция.
Ситуация на рынке нефти будет развиваться умеренно на фоне замедления экономики Китая и сдерживающей политики центральных банков. С учетом этого базовый сценарий на 2023-2024 годы сохранен неизменным на уровне 80 долларов США за баррель", - прогнозируют специалисты.
С учетом вышеописанных факторов прогноз инфляции претерпел ряд изменений. На краткосрочном горизонте неопределенность по росту цен снизилась. В базовом сценарии в текущем году инфляция прогнозируется в пределах 10-12%, в 2024 году - 7,5-9,5%, в 2025 году - 5,5-7,5%. При этом без учета прямого эффекта от повышения тарифов ЖКУ, на который Национальный банк не реагирует изменением базовой ставки, достижение среднесрочной цели в 5% ожидается уже к концу 2025 года. Этому будут способствовать дальнейшее ослабление давления со стороны внешней среды и денежно-кредитные условия, которые находятся в сдерживающей зоне. Основные риски прогноза инфляции включают усиление фискального стимулирования, незаякорение инфляционных ожиданий, ускорение инфляции в России и возможный рост мировых цен на продовольствие в результате невозобновления "зерновой сделки". Также одним из рисков прогноза является продолжение реформ ценообразования на рынке ГСМ.
Прогнозы по росту экономики Казахстана в среднесрочной перспективе улучшены. Расширение деловой активности будет происходить за счет устойчивого внутреннего спроса, роста бюджетных расходов и восстановления нефтяного сектора. В текущем году рост ВВП, как и ранее, ожидается на уровне 4,2-5,2%. В 2024-2025 гг. прогноз роста ВВП Казахстана повышен до 4-5%. Риски прогноза ВВП связаны с возможными проблемами доступа казахстанского экспорта к международным рынкам, а также вероятностью недостижения плановой добычи нефти.
При дальнейшем ритмичном замедлении фактической инфляции и ее устойчивой части плавное снижение базовой ставки продолжится. При этом пространство для снижения, которое сформировано позитивной динамикой внешних факторов, ограничивается рисками потенциального усиления фискального стимулирования. Это требует осмотрительного подхода при принятии ближайших решений. Не исключаются паузы в снижении базовой ставки для накопления фактических данных и мониторинга рисков.
Очередное плановое решение комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 6 октября.
Дополнено 25.08.2023, 13.47
Сегодня решение о снижении базовой ставки прокомментировал глава Нацбанка Галымжан Пирматов. В своем докладе он поделился ключевыми выводами об изменении макроэкономической ситуации в стране.
Сейчас мы наблюдаем эффекты от постепенного повышения базовой ставки в прошлом году, которые воздействуют на экономику. В результате инфляция планомерно снижается. Это повышает уверенность в наших оценках и закрепляет тренд на стабилизацию инфляции", - сообщил Пирматов.
Однако внешний фон, по его словам, сохраняется дезинфляционным.
Сочетание ужесточения денежно-кредитных условий центральными банками в мире и снижение цен на продовольствие оказывает сдерживающее влияние на внутренние цены. Однако инфляция остается устойчивой, приводя к смещению сроков начала снижения ставок в развитых странах. При этом наблюдается усиление инфляционного давления в России вследствие усиления потребительского спроса и ослабления курса рубля", - подчеркнул глава Нацбанка.
Он отметил, что инфляция снижается нестабильно.
Показатели базовой и сезонно очищенной инфляции перестали замедляться. Ключевыми факторами остаются расширяющийся фискальный импульс, а также инфляционные ожидания, которые стабильно держатся на высоком уровне. Устойчивый внутренний спрос по-прежнему способствует высокой инфляции. Отмечу, что косвенные эффекты от повышения цен на ГСМ уже начали проявляться, но отчасти нивелированы динамикой курса тенге. В результате совокупный баланс рисков за счет некоторого ослабления давления со стороны внешних факторов остается в слабо дезинфляционной зоне", - рассказал Пирматов.
Он добавил, что текущее решение, в частности, направлено на сохранение нисходящей траектории инфляции в будущем. Достижение среднесрочной цели в 5% ожидается уже к концу 2025 года.
Как ранее сообщали в Нацбанке, наблюдаемое замедление инфляции начинает формировать пространство для постепенного снижения базовой ставки.
Последний раз Нацбанк снижал базовую ставку в июле 2020 года.
25.08.2023, 08:55 62566
Планы по дальнейшей интеграции в ЕАЭС обсудили на заседании Евразийского межправсовета
Фото: primeminister.kz
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Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Планы по дальнейшему развитию интеграционных процессов в ЕАЭС обсуждены на внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета в городе Цахкадзоре с участием глав правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, сообщила пресс-служба правительства РК.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов напомнил, что приближается десятилетие с момента учреждения Евразийского экономического союза. За это время была проделана сложная работа по формированию правовой базы, настройке единых режимов регулирования внешней торговли и созданию бесшовной внутренней торговли.
По словам главы правительства, благодаря общим усилиям Союз продолжает раскрывать свой потенциал, что доказывает эффективность евразийской интеграции.
Отношения между нашими странами по широкому кругу вопросов динамично развиваются в духе взаимного уважения и поддержки. Опорой остается экономическое сотрудничество", - сказал он.
Вместе с тем Алихан Смаилов подчеркнул, что необходимо неукоснительно следовать целям и задачам, которые ставились при формировании Союза. И крайне важно, чтобы народы и бизнес-сообщества стран ЕАЭС ощущали конкретную пользу от интеграции.
Именно по этой причине президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае текущего года говорил о необходимости проведения комплексного анализа права ЕАЭС.
Он будет отражать основные итоги и достижения Союза, а также конкретные рекомендации по дальнейшему интеграционному развитию. Комиссия уже начала подготовку доклада. Мы надеемся, что он будет развернутым и объективным, с конкретными причинами нереализации отдельных договоренностей", - сказал Алихан Смаилов.
Премьер-министр также добавил, что для планирования новых горизонтов интеграции необходимо четкое понимание текущей ситуации.
Евразийский экономический союз проходит стадию взросления. Считаем необходимым не увлекаться втягиванием в интеграцию новых сфер. Такая практика может привести к созданию "колосса на глиняных ногах". Именно доклад позволит нам определить текущее положение дел в Союзе, провести работу над ошибками и наметить контуры развития экономической интеграции на ближайшую перспективу", - отметил он.
Как подчеркнул Алихан Смаилов, Казахстан видит развитие евразийского экономического проекта, в основе которого лежит экономический прагматизм. В этой связи республика подготовила свой проект декларации, отражающий пути дальнейшего развития Евразийского экономического союза.
Казахстан заинтересован в укреплении промышленности и агропромышленного комплекса через реализацию взаимовыгодных кооперационных проектов, усилении транспортно-логистического сотрудничества и создании общего финансового рынка. Кроме того, РК обозначает важность развития Евразийской экономической комиссии и института государств-наблюдателей, а также сотрудничества с заинтересованными иностранными государствами.
В заключение премьер-министр отметил, что для совершения качественного экономического рывка необходима устойчивая основа.
Казахстан настроен на активную работу в поиске новых источников роста, укреплении наших взаимоотношений и решении общих экономических вызовов. Уверен, что совместными усилиями мы выведем Евразийский экономический союз на более высокую траекторию качественного развития", - подытожил Алихан Смаилов.
Как сообщалось ранее, в ЕАЭС будет взаимно признаваться электронная цифровая подпись в трансграничных B2G взаимодействиях.
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?