В Казахстане незначительно выросли цены на социально значимые продукты

Рассказать друзьям

Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Ценовую ситуацию за неделю и наличие социально значимых продуктов питания в регионах страны обсудили в субботу на еженедельном совещании под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, - Ценовую ситуацию за неделю и наличие социально значимых продуктов питания в регионах страны обсудили в субботу на еженедельном совещании под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, сообщает пресс-служба главы правительства.





На прошлой неделе цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 0,2%. Продолжается невысокий сезонный рост цен на овощи - капусту, лук, морковь, картофель. Отмечено повышение цен на рис и говядину. Цены на хлеб, курицу, масло, молоко, кефир, соль и творог стабильны.





Кроме того, третий месяц подряд продолжается снижение цены на гречку. За неделю снизились цены на яйца, муку, сахар и рожки.





Отдельно разобрали ситуацию с продолжающимся ростом цен на рис. За неделю в среднем по стране рост составил 0,7%, по регионам наибольший индекс - в Улытауской, Карагандинской, Алматинской и Туркестанской областях. По данным акимата Кызылординской области, на сегодня заготовлен резерв продукта в количестве 6 тысяч тонн по цене 380 тенге. 7 регионов закупили у производителей Кызылординского региона 1021 тонну риса. Вице-премьер поручил Минторговли совместно с Минсельхозом провести в ближайшее время встречу с рисоводами страны для выявления причин роста цен и актуальных проблем бизнеса.





О наличии запасов прошлогоднего урожая на межсезонье и результатах сбора раннего урожая доложил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков. По приведенным данным, запасы картофеля по республике составляют 107,6 тысячи тонн при потребности населения до конца мая в 40,7 тысячи тонн, до конца июня - в 101,7 тысячи тонн. Таким образом, общий баланс по этому овощу по стране на май-июнь обеспечен, а регионам с балансом по картофелю ниже требуемого уровня необходимо договориться с поставками из других регионов. Есть контракты на поставку ранних овощей из южных областей в мае на 1,3 тысячи тонн (Жамбылская область, Жетысуская область, Шымкент), в июне на 5,6 тысячи тонн (Жетысуская область, Актюбинская область, Жамбылская область и Шымкент). Договоры на поставку импортного картофеля общим объемом 12,4 тысячи тонн (ЗКО, ВКО, Актюбинская область, Алматы и Астана).





В Туркестанской области с первой декады мая ведется сбор раннего картофеля в объеме 5,8 тысячи тонн. В июне ожидается валовой сбор в объеме 109,5 тысячи тонн, в июле - 108,8 тысячи тонн. Кроме того, в Алматинской области планируется сбор раннего картофеля на 37,8 тысячи тонн, в июне - на 3,5 тысячи тонн, в июле - на 34,3 тысячи тонн.





Запасы моркови прошлогоднего урожая также имеются в пределах требуемой обеспеченности. Есть договоры на поставку импортной моркови в объеме 2,9 тысячи тонн (Жамбылская, ЗКО, ВКО, Актюбинская область, Алматы, Шымкент и Астана). Валовой сбор ранней моркови в Туркестанской области ожидается в объеме 30,3 тысячи тонн, из них в июне - 980 тонн, в июле - 29,3 тысячи тонн.





Иная ситуация по луку и капусте. Если на май уровень прошлогодних запасов этих овощей по стране в пределах требуемой обеспеченности, то на июнь уже не хватает. Договоры на поставку импортного лука составляют 4,5 тысячи тонн. В июне-июле ожидается сбор раннего лука в Жамбылской и Туркестанской областях в объеме 161,2 тысячи тонн, что покроет потребность населения до сбора осеннего урожая.





В Туркестанской области с апреля ведется сбор ранней капусты. В настоящее время собрано 68,7 тысячи тонн, до конца июля ожидается сбор 125 тысяч тонн. Как заявил Ербол Тасжуреков, потребность внутреннего рынка возможно обеспечить за счет ранней капусты из Туркестанской области.





По итогам совещания Серик Жумангарин поручил проверить наличие и качество прошлогоднего урожая, а также провести встречу с поставщиками овощей и стабфондами для уточнения потребности в ранних овощах.