В Казахстане построят завод по производству аммиака и карбамида стоимостью $1,35 млрд

Фото: правительство

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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане начинается строительство завода по производству аммиака и карбамида в рамках заключенного соглашения об инвестициях. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Олжасом Бектеновым.





4 марта текущего года в ходе встречи с руководством компании ESTA Construction премьер-министр поручил профильным министерствам в течение двух недель подготовить к подписанию соглашение об инвестициях для строительства завода по выпуску удобрений", - проинформировали в правительстве .





Проект планируется реализовать на базе совместного предприятия QazaqGaz и ESTA - компанией Qazesta Fertilizers Ltd. Месторасположение завода выбрано в Мангистауской области, что обеспечит оптимальные условия для экспорта продукции через Каспийское море. Компания ESTA Construction входит в топ-100 лучших строительных компаний мира.





Стоимость проекта - $1,35 млрд. Строительство планируется завершить за три с половиной года. Будут созданы 400 постоянных рабочих мест и 3 тыс. на стадии строительства.





Производственная мощность завода составит до 700 тыс. тонн карбамида и 42 тыс. тонн аммиака в год.





Проект направлен на развитие газохимической отрасли, а также на импортозамещение и создание продукции с высокой добавленной стоимостью.





В настоящее время в Казахстане налажено производство трех видов удобрений: аммиачной селитры, аммофоса и сульфата аммония. При научной потребности в 3,2 млн тонн отечественные мощности обеспечивают только порядка половины спроса. Реализация проекта по созданию собственного производства карбамида позволит снизить зависимость от импорта и укрепить продовольственную безопасность страны. Также он будет иметь положительное влияние и на развитие сельского хозяйства, отметили в правительстве.