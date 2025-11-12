11.11.2025, 09:36 98181
В Казахстане усилят мониторинг цен на продукты
Фото: Depositphotos
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам совещания по вопросам стабилизации инфляции в правительстве заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин поставил задачу перед акиматами и государственными органами усилить мониторинг цен не только на социально значимые продукты питания, но и на товары, не подпадающие под государственное регулирование, но оказывающие влияние на уровень продовольственной инфляции (помидоры, огурцы, мясной фарш, томатная паста, рыба и другие), сообщила пресс-служба правительства.
Также он поручил увеличить количество сельскохозяйственных ярмарок для обеспечения прямого доступа населения к продукции отечественных производителей.
В октябре годовая инфляция замедлилась на 0,3 процентного пункта, составив 12,6% против 12,9% в сентябре. Среднереспубликанский уровень инфляции превысили 10 регионов, среди которых наибольший рост зафиксирован в Карагандинской (14,2%), Улытау (14,2%), Атырауской (13,8%), Актюбинской (13,5%) областях, а также в Шымкенте (13,2%) и Астане (13%)", - отметил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.
Месячная инфляция за октябрь составила 0,5%, что ниже уровня сентября. Продовольственная инфляция за месяц - 1%, непродовольственная - 1,2%.
Во всех регионах полностью завершена работа по контрактации овощей. Для стабилизации цен на овощи и говядину Министерство сельского хозяйства совместно с акиматами увеличили объемы контрактов с 30% до 50% от трехмесячной потребности населения. В результате объемы закупов по основным позициям выросли: картофель - с 117,5 до 146,8 тыс. тонн (+25%), морковь - с 28,1 до 35,3 тыс. тонн (+26,6%), лук - с 21 до 27,4 тыс. тонн (+30,4%), капуста с 26,6 до 37,2 тыс. тонн (+43,6%), говядина - с 1,6 до 9,9 тыс. тонн, что в 6,2 раза больше первоначального объема.
Как сообщил Азамат Амрин, цены на платные услуги в октябре снизились на 0,8%. Это стало результатом действия моратория на повышение коммунальных тарифов и цен на топливо, вступившего в силу 16 октября.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены отслеживать цены на продукты через фискальные чеки.
новости по теме
12.11.2025, 09:36 20986
В Казахстане планируют сохранить оптовые цены на сжиженный нефтяной газ
Фото: Depositphotos
Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Республики Казахстан подготовило проект приказа "Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж". Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
Министерством энергетики планируется переутвердить на том же уровне предельные оптовые цены на реализацию сжиженного нефтяного газа с 1 января 2026 года", - говорится в описании к приказу.
Напомним, с августа предельная оптовая цена на сжиженный газ была установлена в размере 59 722 тенге за тонну.
В октябре запрет на вывоз сжиженного газа из Казахстана продлили еще на полгода.
В Казахстане открыли горячую линию для жалоб на подорожание бензина и перебои с автогазом.
11.11.2025, 15:43 76341
Казахстан вводит полугодовой запрет на вывоз нефтепродуктов
Фото: Depositphotos
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Республики Казахстан подготовило приказ "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", передает корреспондент агентства.
Согласно приказу запрет на вывоз бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортном вводится сроком на полгода: с 20 ноября 2025 года по 20 мая 2026 года. Запрет касается в том числе вывоза в страны ЕАЭС.
Также вводится запрет с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года на вывоз с территории РК за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола и битума нефтяного.
Напомним, после поручений президента правительство приняло решение ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на комуслуги и бензин до стабилизации уровня инфляции. Цены на горюче-смазочные материалы зафиксировали на уровне 16 октября для сетей автомобильных заправочных станций.
11.11.2025, 13:01 86341
Свыше $70 млн инвестиций привлекли в геологоразведку в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев на заседании правительства заявил, что в стране свыше $70 млн инвестиций привлекли в геологоразведку на ближайшие шесть лет, сообщает пресс-служба правительства.
В информационной системе ЕГСУ уведомления направляются в электронном виде. В результате ежегодного мониторинга по итогам 2024 года направлено в адрес недропользователей 167 уведомлений о нарушении контрактных обязательств на общую сумму порядка 19 млрд тенге. На сегодняшний день в государственный бюджет погашено порядка 2 млрд тенге. Данная работа находится на постоянном контроле министерства", - подчеркнул Кайырхан Туткышбаев.
По его словам, в течение года министерством проведено 2 аукциона, по результатам которых заключено 11 контрактов. В бюджет уплачено 10,6 млрд тенге.
Кроме того, отметил вице-министр, более 320 контрактов на недропользование по углеводородам заключено в Казахстане.
По информации спикера, на сегодняшний день общее количество контрактов на недропользование по углеводородам составляет 324, из которых на разведку - 15, разведку и добычу - 170, добычу - 131, СРП - 8.
В 2023 и 2024 годах на геологоразведку недропользователями инвестировано порядка 150 млрд тенге и 160 млрд тенге соответственно. За 9 месяцев 2025 года в геологоразведку инвестировано 80 млрд тенге. До конца текущего года инвестиции в геологоразведку ожидаются не менее уровня предыдущих лет", - добавил Кайырхан Туткышбаев.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запасы золота выросли на 98 тонн.
11.11.2025, 11:30 89011
В Казахстане запасы золота выросли на 98 тонн
Фото: Depositphotos
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан сообщил, что прирост запасов золота составил порядка 98 тонн, сообщает пресс-служба правительства.
По итогам геологоразведочных работ впервые поставлены на учет 5 месторождений, среди них Кок-Жон, Алтын-Шоко, Самомбет, Студенческий, Такыр-Кальджир. Прирост запасов составил порядка 98 тонн золота, 36 тысяч тонн меди, 11 млн тонн марганца и свыше 1,3 млн тонн фосфоритов", - отметил Иран Шархан.
Он сообщил, что сегодня государственным учетом охвачено 103 вида полезных ископаемых и порядка 10 тысяч месторождений по всей стране. Действует более 2,9 тысячи лицензий и 250 контрактов по ТПИ.
Кроме того, по его словам, в Казахстане построят современный сертифицированный лабораторный комплекс на базе Национальной геологической службы.
Он отметил, что проект предусматривает строительство не только аналитических лабораторий, но и фондохранилища, кернохранилища, что позволит сформировать единую инфраструктуру геологических данных страны.
На сегодня получен государственный акт на земельный участок площадью 4 га в городе Астане. Ориентировочная стоимость проекта - 14 млрд тенге, ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2028 года", - уточнил Иран Шархан.
В свою очередь премьер-министр Олжас Бектенов поручил ускорить строительство в Астане современной лаборатории в составе геологического кластера.
Специалисты отмечают, что существующие геологические карты значительно устарели. Они уже не позволяют детально определять потенциал месторождений, а также их точное расположение. Поэтому необходимо продолжить работу по увеличению их масштаба. Также следует создать основу для внедрения современных научных методов в геологоразведке. Для этого планируется создать в столице современную лабораторию в составе геологического кластера. Она необходима для проведения минерально-геохимических и аналитических исследований. Министерству промышленности совместно с Министерством финансов и Национальной геологической службой необходимо обеспечить начало строительства лаборатории уже в 2026 году", - подчеркнул Олжас Бектенов.
11.11.2025, 10:06 96516
Товарооборот между Казахстаном и Китаем составил $35,4 млрд
Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров глав Казахстана и КНР, состоявшихся летом в Астане и Тяньцзине
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По данным китайской статистики, за январь-сентябрь 2025 года товарооборот между Казахстаном и Китаем составил $35,4 млрд (+7,4%), в том числе экспорт Казахстана в КНР - $13,5 млрд (+9,9%), импорт из КНР - $21,9 млрд (+6,9%). Вопрос увеличения объемов взаимной торговли обсудил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики РК Серик Жумангарин с заместителем премьера Государственного совета КНР Лю Гочжуном, сообщила пресс-служба правительства.
Китайский рынок представляет большой интерес для экспорта казахстанского зерна. За последние два года объем поставок зерна в КНР вырос более чем в 5 раз, достигнув 1,4 млн тонн. Для выполнения поручения глав наших государств об увеличении поставок зерна в Китай до 2 млн тонн нам необходимо принять дополнительные меры", - отметил Серик Жумангарин.
Для этого, подчеркнул он, требуется повысить пропускную способность приграничных пунктов приема зерна, поскольку со стороны КНР все еще сохраняются отдельные ограничения, значительно замедляющие логистику.
Стороны обсудили потенциал расширения экспорта продукции растениеводства и животноводства из Казахстана в Китай. В настоящее время между странами действуют протоколы об экспорте на китайский рынок 34 видов казахстанской растениеводческой и животноводческой продукции. В реестр экспортеров, допущенных на китайский рынок, включены 2865 казахстанских предприятий.
Казахстанская сторона уже направила заявки на открытие экспорта в КНР бахчевых культур и семян хлопка. На встрече было предложено начать процедуру согласования фитосанитарных требований для новых видов продукции.
Особое внимание уделено увеличению объемов и ассортимента экспорта продукции животноводства и переработки, в частности охлажденной баранины и говядины, мясных субпродуктов и сухого кобыльего молока.
Также обсужден вопрос снятия ограничений на экспорт охлажденного мяса из северо-западных и центральных регионов Казахстана по итогам проведенных инспекций ветеринарных служб Казахстана.
Лю Гочжун выразил готовность продолжить совместную работу по реализации договоренностей на высшем уровне, в том числе усилить координацию соответствующих ведомств по вопросам поставок сельскохозяйственной продукции на рынки двух стран.
10.11.2025, 17:25 144421
ВВП Казахстана вырос на 6,4% за десять месяцев
Фото: Depositphotos
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По предварительным данным Бюро национальной статистики, за январь-октябрь 2025 года валовой внутренний продукт Казахстана увеличился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба правительства страны.
Производство товаров выросло на 8,2%, производство услуг - на 5,3%. Наибольший вклад в рост ВВП внесла промышленность, обеспечив более 30% общего прироста. В совокупности с торговлей и транспортом эти отрасли сформировали свыше 70% прироста", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, в обрабатывающей промышленности рост составил 5,8%, что обусловлено увеличением выпуска продукции по отдельным направлениям:
● машиностроение - на 11,5%, в том числе автомобилестроение - на 13,3%;
● химическая промышленность - на 10,9%;
● продукты питания - на 9,1%;
● нефтепереработка - на 6,3%;
● металлические изделия - 14,1%;
● строительные материалы - 5,3%.
В строительной отрасли рост обеспечен реализацией крупных инфраструктурных проектов. Рост объема строительных работ составил 15,1% против 14,9%, в январе-сентябре 2025 года. Сельское хозяйство вошло в фазу сезонного роста. Объем валового выпуска в отрасли увеличился на 5,4%, ускорившись на 1,0 п.п. по сравнению с январем-сентябрем", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в торговле наблюдается рост на уровне 9%.
Рост темпов отмечен на предприятиях оптовой торговли, доля которых в общем объеме отрасли составляет 66,5%. Увеличение оборотов отмечено в Павлодарской, Атырауской областях и городе Астане. Сохраняются высокие темпы роста в отрасли транспорта. Объем транспортных услуг вырос на 20,7%, за счет увеличения объемов перевозки по всем видам транспорта", - добавили в правительстве.
Ранее Казахстан представил крупнейшим рейтинговым агентствам результаты структурных реформ.
10.11.2025, 13:17 163461
Атырауский НПЗ завершил ремонт и возобновил выпуск сжиженного нефтяного газа
Суточное производство сжиженного нефтяного газа составляет порядка 700 тонн
Атырау. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Атырауский нефтеперерабатывающий завод возобновил выпуск сжиженного нефтяного газа, сообщает Министерство энергетики РК.
АНПЗ досрочно завершил планово-предупредительные работы и вывел все технологические установки на штатный режим. К настоящему времени с опережением графика запущены вспомогательные и технологические установки первичной и вторичной переработки нефти. В настоящее время завод функционирует стабильно, обеспечивая выпуск продукции в соответствии с производственной программой. 6-7 ноября АНПЗ переработал 16,8 тыс. тонн нефти в сутки или до 100 % от проектной мощности, произведено с последующей отгрузкой свыше 10 тыс. тонн сжиженного газа, автобензина АИ-92, межсезонного и зимнего дизельного топлива", - говорится в информации.
Суточное производство сжиженного нефтяного газа составляет порядка 700 тонн.
Возобновление производства на АНПЗ, который обеспечивает 11% всего сжиженного газа в стране, является важным фактором для укрепления стабильности на внутреннем рынке. Дополнительные объемы топлива уже направляются в регионы в соответствии с планом поставок, что позволит полностью покрыть текущие потребности", - подчеркнули в Минэнерго, добавив, что держат ситуацию с обеспечением регионов сжиженным газом и бензином на постоянном контроле.
Напомним, ранее в Казахстане продлили еще на полгода запрет на вывоз сжиженного газа.
09.11.2025, 19:57 202031
Штаб-квартира Евразийского фонда стабилизации и развития открылась в Астане
Новая штаб-квартира станет центральным операционным и аналитическим центром фонда, укрепляя потенциал ЕФСР как ключевой платформы финансовой стабилизации и развития в Евразийском регионе
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Торжественная церемония открытия штаб-квартиры Евразийского фонда стабилизации и развития состоялась в Астане, сообщает Министерство финансов Республики Казахстан.
Символическую ленточку перерезали министр финансов РК Мади Такиев и управляющий директор Евразийского фонда стабилизации и развития Андрей Широков, официально дав старт работе новой штаб-квартиры", - рассказали в Минфине.
Новая штаб-квартира станет центральным операционным и аналитическим центром фонда, укрепляя потенциал ЕФСР как ключевой платформы финансовой стабилизации и развития в Евразийском регионе.
В рамках мероприятия была представлена презентация о деятельности ЕФСР, его приоритетных направлениях и планах на ближайший период.
На открытии также присутствовали представители стран - участниц фонда и государственных органов РК.
Напомним, сегодня на заседании межправкомиссии Казахстан и Россия договорились расширить объемы взаимной торговли сельхозпродукцией и продовольствием.
