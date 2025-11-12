В Казахстане усилят мониторинг цен на продукты

Фото: Depositphotos

Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Республики Казахстан подготовило - Министерство энергетики Республики Казахстан подготовило приказ "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", передает корреспондент агентства.





Согласно приказу запрет на вывоз бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортном вводится сроком на полгода: с 20 ноября 2025 года по 20 мая 2026 года. Запрет касается в том числе вывоза в страны ЕАЭС.





Также вводится запрет с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года на вывоз с территории РК за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола и битума нефтяного.



