В Казахстане увеличилась добыча угля

Фото: Акорда

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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе первого заседания совета центральных (национальных) банков стран - участниц Организации тюркских государств (ОТГ) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что расширение сотрудничества в финансовой сфере может стать катализатором более широкого экономического и инвестиционного партнерства, - В ходе первого заседания совета центральных (национальных) банков стран - участниц Организации тюркских государств (ОТГ) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что расширение сотрудничества в финансовой сфере может стать катализатором более широкого экономического и инвестиционного партнерства, сообщает Акорда.





Отрадно, что в повестку дня совета включены актуальные и своевременные темы, касающиеся экономических тенденций, денежно-кредитной политики, а также развития финансовых технологий, включая цифровые валюты центральных банков, криптовалюты и цифровые активы. Казахстан добился существенного прогресса в этой области: доля безналичных платежей в структуре всех транзакций достигла 85 %. Наш центральный банк первым в регионе внедрил цифровую валюту - цифровой тенге. В ближайшее время планируется принять новые правила, обеспечивающие безопасное обращение цифровых активов, в том числе криптовалют, стейблкоинов и токенизированных инструментов", - сказал президент в ходе мероприятия.





Токаев отметил, что текущие беспрецедентные изменения несут как вызовы, так и новые возможности, требующие скоординированных усилий в таких ключевых секторах, как транспорт и логистика, сельское хозяйство, цифровизация и финансы.





Совокупная доля наших стран в мировом ВВП выросла с 2,4 % в 2010 году до 3,1 %. Постоянный рост международных резервов государств ОТГ свидетельствует о повышении макроэкономической устойчивости региона", - подчеркнул он.





В завершение глава государства выразил уверенность в том, что расширение профессионального диалога между центральными банками заложит прочный фундамент для реализации экономического потенциала тюркского региона.





Дополнено 27.05.2025, 15.30





В Национальном банке РК рассказали, что в работе заседания первого совета приняли участие главы центральных банков Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции. Кроме того, на встрече присутствовал представитель центрального банка Венгрии в качестве приглашенного лица от государства-наблюдателя. Также в работе Совета принял участие Генеральный Секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.





Стороны обсудили текущую экономическую ситуацию и денежно-кредитную политику, а также меры центральных банков и правительств, принимаемые для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности, в условиях глобальной трансформации мировой экономики. Стороны обменялись мнениями по вопросам развития финтеха и цифровых валют центральных банков. Главы центральных банков согласились, что развитие финтеха является ключевым приоритетом центральных банков для повышения экономического роста и доступности финансовых услуг для населения", - проинформировали в пресс-службе.





По итогам встречи было принято коммюнике, отражающее достигнутые договоренности и направления дальнейшего сотрудничества. Второе заседание совета планируется провести в 2026 году в Азербайджане.





В Нацбанке добавили, что совет учрежден как консультативно-совещательный орган центробанков ОТГ для укрепления регионального сотрудничества в финансовой сфере. Его создание закреплено в Меморандуме, подписанном 6 ноября прошлого года в рамках XI Саммита ОТГ.



