В Казахстане в первом полугодии налоговые поступления выросли на 1,3 трлн тенге

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Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил - Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил обзор бюджетного баланса РК за I полугодие 2025 года.





На фоне ускорения экономической активности (до 6,2% с 3,2% годом ранее), более слабого курса тенге, низкой базы по КПН и НДС в связи с авансовыми платежами и возвратами экспортерам совокупные налоговые поступления (Нацфонд + МБ + РБ) по итогам первого полугодия 2025 года показали двухзначный рост, заметно улучшив фискальную позицию.





За январь-июнь собрано 12,5 трлн тенге налогов, в сравнении с показателем в 11,2 трлн тенге за аналогичный период 2024 года (+11,2%, или 1,3 трлн тенге).





В абсолютных параметрах наибольший рост налогов отмечается в республиканском бюджете (+1,3 трлн тенге). Около 90% этого прироста приходятся на поступления по КПН (+538 млрд тенге), НДС (+465 млрд тенге) и таможенной пошлине на нефть (+117 млрд тенге) за счет значительного увеличения ее добычи (за 6М25 добыто 49,9 млн тонн, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года).





Однако поступления налогов значительно упали в НФ (-22%, или 507 млрд тенге), главным образом приходящиеся на КПН (-389 млрд тенге) и долю РК по разделу продукции (-78 млрд тенге), что напрямую связано с более низкими ценами на нефть. Отметим, что в НФ упали все виды налоговых платежей.





Таким образом, за 1 полугодие исполнение годового плана по налоговым сборам в стране улучшилось до 45% против показателя за аналогичный период прошлого года в 40%.





Расходы республиканского бюджета выросли на 12,1% или 1,3 трлн тенге, где основной прирост приходится на соцпомощь и обеспечение, обслуживание долга и трансферты.





В бюджете не исполнены расходы еще на 1,1 трлн тенге, главным образом из-за недофинансирования средств из бюджета, связанного с недостаточностью средств на контрольном счете наличности.





Для финансирования дефицита бюджета и погашения займов (было погашено на 1,8 трлн тенге) привлечены новые займы на 3,4 трлн тенге (-387 млрд) при годовом плане привлечений 8,6 трлн тенге. Таким образом, годовой план исполнен на 40% (55% в первом полугодии 2024 года), что предполагает возможное увеличение объема заимствований в оставшиеся два квартала.





Объем трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет в отчетном периоде составил 3,1 трлн тенге, или 59% от годового плана в 5,3 трлн тенге.