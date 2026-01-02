01.01.2026, 17:00 35936
В Казахстане введен новый порядок постановки на регистрационный учет по НДС
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Одним из ключевых нововведений в новом Налоговом кодексе стало введение нового порядка постановки на регистрационный учет по НДС, который вступил в силу с 1 января 2026 года, сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.
Изменения направлены на упрощение налогового администрирования и создание более прозрачных условий для бизнеса", - отметили в ДГД.
Согласно новому Налоговому кодексу, постановка на учет по НДС будет осуществляться в трех формах:
- добровольная - по желанию, до достижения порога оборота;
- обязательная - при превышении годового оборота 10 000 МРП (около 43 млн тенге);
- условная - для иностранных компаний, оказывающих электронные услуги или осуществляющих онлайн-продажи казахстанским потребителям.
Постановке на учет по НДС не подлежат:
- государственные учреждения;
- филиалы;
- лица, занимающиеся частной практикой (адвокаты, нотариусы, медиаторы, судебные исполнители);
- физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями;
- налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы (СНР).
Предельный годовой оборот для применения СНР по упрощенной декларации составляет 600 000 МРП (2,6 млрд тенге).
Это позволит субъектам малого бизнеса работать по упрощенной системе без постановки на учет по НДС.
Обязательная постановка на учет по НДС предусмотрена только для налогоплательщиков, работающих по общеустановленному режиму налогообложения.
С 2026 года налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы, не смогут быть плательщиками НДС. Чтобы сохранить этот статус, им необходимо перейти на общий порядок налогообложения с 1 января 2026 года.
Уведомление о выбранном режиме представляется до 1 марта 2026 года.
Тем, кто останется на упрощенном режиме, рекомендуется сняться с учета по НДС до конца 2025 года и подать декларацию по форме 300.00 за IV квартал 2025 года не позднее 16 февраля 2026 года.
Также вводится мониторинг соблюдения налоговой регистрации. В случае выявления нарушений налогоплательщику направляется уведомление со сроком 30 рабочих дней для устранения.
С 2026 года налоговые органы не будут применять принудительное снятие с учета по НДС. Вместо этого при нарушениях (например, отсутствие по месту нахождения) будет временно приостанавливаться выписка электронных счетов-фактур (ЭСФ) до устранения нарушений", - пояснили в департаменте.
Отмечается, что все заявления по вопросам регистрации и снятия с учета по НДС можно подать в электронном виде через "Кабинет налогоплательщика" или портал eGov.kz.
Напомним, новый Налоговый кодекс принят 18 июля 2025 года.
новости по теме
01.01.2026, 16:00 36806
С 2026 года маркетплейсы будут отчитываться в КГД о реализованных товарах и выплатах физлицам
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В октябре министр финансов Казахстана подписал приказ "Об установлении формы сведений, представляемых владельцами интернет-площадок в орган государственных доходов о реализованных товарах, оказанных услугах (работах) и (или) выплатах физическим лицам - резидентам Республики Казахстан и правила их представления", передает корреспондент агентства.
Приказом установлены форма сведений и правила их предоставления владельцами интернет-площадок в орган государственных доходов.
Владелец интернет-площадки ежемесячно не позднее пятого числа, следующего за отчетным месяцем, представляет в Комитет сведения о реализованных товарах, оказанных услугах (работах) и (или) выплатах физическим лицам - резидентам Республики Казахстан", - сказано в приказе.
Сведения отражаются в национальной валюте Республики Казахстан - тенге. В случае если реализация товаров и услуг, а также выплаты осуществлены в иностранной валюте, сумма такой реализации и выплаты конвертируется в национальную валюту Республики Казахстан по курсу Нацбанка на дату совершения реализации и выплаты.
01.01.2026, 14:00 41376
С 2026 года пенсионные выплаты из ЕНПФ освободят от ИПН
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2026 года пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда будут освобождены от индивидуального подоходного налога, сообщили в пресс-службе фонда.
18 июля 2025 года главой государства подписан новый Налоговый кодекс, который предусматривает освобождение с 1 января 2026 года доходов в виде пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат на жилье/лечение (ЕПВ) из ЕНПФ от индивидуального подоходного налога (ИПН), за исключением пенсионных выплат из ЕНПФ, осуществляемых нерезидентам Республики Казахстан", - проинформировали в ЕНПФ.
В пресс-службе пояснили, что с 1 января 2026 года ИПН не будет удерживаться со всех видов пенсионных выплат за исключением случаев, если получатель будет нерезидентом Республики Казахстан, а также не будет удерживаться с ЕПВ.
Также изменения включают также отмену с 1 января 2026 года начисленных обязательств по уплате ИПН с ЕПВ на жилье/лечение, отсроченных до выхода на пенсию, но не предполагают возврата ранее уплаченных в бюджет налогов. Кроме того, изменения включают отмену с 1 января 2026 года налоговых вычетов по добровольным пенсионным взносам, произведенным в свою пользу, применяющихся в установленных Налоговым кодексом размерах к доходу, подлежащему налогообложению у источника выплаты.
При этом сохранится норма о том, что добровольные пенсионные взносы, перечисленные налоговым агентом в ЕНПФ в пользу работника, не являются доходом физического лица (соответственно, не облагаются ИПН), а для работодателя такие расходы подлежат вычету при расчете корпоративного подоходного налога. То есть в этом случае налоговые льготы получает и работник, и работодатель.
01.01.2026, 12:00 42006
В Казахстане утвердили ставки акцизов на бензин и дизтопливо
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2025 года № 1049 утверждены ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо.
Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.
Оптовая реализация производителями бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива собственного производства:
- бензин - 38 134 тенге за тонну;
- дизельное топливо - 35 726 тенге за тонну;
- газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо - 38 134 тенге за тонну.
Розничная реализация производителями бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива, использование на собственные производственные нужды:
- бензин - 38 634 тенге за тонну;
- дизельное топливо - 35 726 тенге за тонну;
- газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо - 38 634 тенге за тонну.
Импорт
- бензин - 38 134 тенге за тонну;
- дизельное топливо - 35 726 тенге за тонну;
- газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо - 38 134 тенге за тонну.
01.01.2026, 07:00 48446
В Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В июле 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения". Кодекс вводится в действие с 1 января 2026 года.
Налоговый кодекс предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования: на 30% сокращается объем налоговой отчетности, на 20% уменьшается количество налогов, оптимизируются льготы и сборы. Существенные изменения коснулись всех ключевых направлений - от корпоративного и индивидуального подоходного налогов до стимулирования инвестиций и перераспределения налоговой нагрузки", - говорится в сообщении Акорды.
Также установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость - 16%. Для медикаментов и медицинских услуг установлена пониженная ставка НДС - 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.
Кроме того, освобождаются от уплаты НДС услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, лечения орфанных и социально значимых заболеваний по перечню, определяемому правительством, услуги по изданию книг в печатном виде, археологические работы.
Для реализации периодических печатных изданий установлена пониженная ставка НДС - 10%. Снижен порог обязательной регистрации по НДС до 10 тысяч МРП (40 млн тенге).
От индивидуального подоходного налога освобождаются пенсионные выплаты из ЕНПФ. Транспортный налог снижен для автомобилей старше 10 лет. Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью - с 882 до 5000 МРП. Сокращено количество налогов: упраздняется единый земельный налог, по отдельным платам сокращено число ставок и сборов. Оптимизированы специальные налоговые режимы - теперь их всего три: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для фермерских хозяйств. Самозанятые смогут рассчитывать и уплачивать платежи через мобильное приложение", - отметили в Акорде.
Также сообщается, что корпоративный подоходный налог сохраняется на уровне 20%, однако вводятся дифференцированные ставки: 25% - для банков и игорного бизнеса, 5% - для организаций социальной сферы в 2026 году с повышением до 10% в 2027 году. Для сельхозпроизводителей ставка остается льготной - 3%.
Для стимулирования фондового рынка сохраняются налоговые льготы по дивидендам, выплачиваемым по биржевым ценным бумагам. До 2031 года от КПН освобождаются доходы от ценных бумаг, выпущенных холдингом "Байтерек". Дополнительно предусмотрены преференции для переработки полезных ископаемых и геологоразведки, включая нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых на 5 лет для новых малорентабельных участков", - проинформировали в пресс-службе.
Также вводятся прогрессивные ставки ИПН.
Повышенная ставка 15% будет применяться к совокупным доходам граждан, превышающим 8500 МРП в год. Аналогичная ставка вводится для дивидендов и доходов предпринимателей, превышающих размер 230 000 МРП в год. Для фермеров с учетом сохранения льготы - 70% налог на доходы свыше данного предела составит 4,5%", - пояснили в Акорде.
Помимо этого, введено повышенное налогообложение для физических лиц акцизом 10% на дорогостоящую продукцию: автомобили стоимостью свыше 75 млн тенге, суда - свыше 100 млн тенге, алкоголь - свыше 0,5 млн тенге за литр, сигары - свыше 10 тысяч тенге за штуку. Также повышается налог на имущество, если совокупная стоимость объектов недвижимости превышает 450 млн тенге.
Существенно меняются подходы в налоговом администрировании. Камеральный контроль будет носить предупредительный характер. Упрощаются процедуры взыскания налоговой задолженности, предоставления отсрочки и рассрочки. При незначительных суммах задолженности не будут блокироваться счета бизнеса. Уведомления и меры будут применяться поэтапно в зависимости от суммы долга. Кодекс вводится в действие с 1 января 2026 года", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в ходе совместного заседания палат парламента премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что принятие нового Налогового кодекса обеспечит поступление более 3 триллионов тенге в бюджет страны.
31.12.2025, 15:50 88251
"Казахмыс" перешел под контроль к новому владельцу
Фото: Казахмыс
Рассказать друзьям
Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бенефициар ГК Qazaq Stroy Нурлан Артыкбаев выкупил ТОО "Корпорация "Казахмыс", сообщает Forbes.kz.
Как сообщили в компании, сделка была закрыта 30 декабря. В операционное управление к новому владельцу "Казахмыс" перейдет уже в начале 2026 года.
Группа Qazaq Stroy планирует развивать текущие проекты, а также приступит к реализации новых, в частности, "существенно увеличит объем геологоразведочных работ для того, чтобы обеспечить предприятия корпорации необходимой сырьевой базой".
Напомним, о планах по смене акционера в компании сообщили 10 декабря. Там заверили, что смена акционера не повлияет на производственные и операционные процессы, контрактные обязательства, социальные гарантии сотрудников и стабильность рабочих мест сохраняются в полном объеме. Деятельность "Казахмыса" будет продолжена в штатном режиме, а реализация текущих и перспективных проектов - в соответствии с действующими стратегическими планами.
31.12.2025, 15:19 89541
Казахстан и Xinjiang Lihua договорились об увеличении инвестиций в хлопково-текстильный кластер до $600 млн
Проект предусматривает формирование полного производственного цикла от выращивания хлопка до выпуска пряжи и текстильной продукции
Рассказать друзьям
Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров, заместитель председателя правления АО "НК "Kazakh Invest" Мадияр Султанбек обсудили с генеральным директором "Xinjiang Lihua (Group) Co., Ltd." Сюй Цзе текущий статус реализации инвестиционного проекта по созданию хлопково-текстильного кластера в Туркестанской области, а также планы по его расширению, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Проект предусматривает формирование полного производственного цикла, включающего до 10 производственных объектов, охватывающих выращивание и первичную переработку хлопка, выпуск пряжи и текстильной продукции, производство систем капельного орошения и сопутствующих материалов. Изначально объем инвестиций по проекту оценивался в 450 млн долларов США, однако в ходе встречи было подтверждено намерение увеличить общий объем вложений до 600 млн долларов США в связи с расширением производственной программы и масштабированием мощностей", - рассказали в МИД.
На сегодняшний день в рамках проекта на территории СЭЗ "TURAN" уже введен в эксплуатацию завод по производству ПВХ-труб, завершается монтаж оборудования на прядильном предприятии, функционируют два завода по очистке хлопка, а также ведется установка оборудования на производстве капельных лент. Полный ввод всех объектов запланирован на первый квартал 2026 года. Реализация кластера позволит создать более 4 тысяч рабочих мест и сформировать в регионе устойчивую индустриальную базу с высокой долей локализации.
Проекты такого масштаба создают основу для выпуска конкурентоспособной продукции под брендом "Made in Kazakhstan", укрепляют экспортный потенциал и способствуют развитию регионов. Государство заинтересовано в своевременном запуске всех объектов и будет оказывать инвестору необходимую поддержку", - подчеркнул Куантыров.
Комментируя планы компании, С.Цзе отметил, что увеличение объема инвестиций отражает долгосрочные намерения инвестора в Казахстане. По его словам, компания приняла решение расширить проект, увеличив общий объем вложений до 600 млн долларов США, рассматривая Казахстан как ключевую площадку для развития производства с экспортным потенциалом.
31.12.2025, 14:58 90826
Китайская авиакомпания запустила рейс Алматы - Чэнду Тяньфу
Рейс будет выполняться два раза в неделю
Рассказать друзьям
Алматы. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Алматы сообщили об официальном открытии прямого рейса из Алматы в Чэнду Тяньфу (КНР).
Авиакомпания Air China запустила прямое авиасообщение между Алматы и Чэнду Тяньфу (КНР), административным центром провинции Сычуань.
По данным ведомства, рейс CA456 будет выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам на самолетах Airbus A320. Вылет будет осуществляться из Алматы в 21.30, прибытие в Чэнду - в 04.30 следующего дня.
Ранее сообщалось о запуске прямого авиасообщения между Шымкентом и Бангкоком.
31.12.2025, 14:26 67726
Приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан вырос на 10,9% за 9 месяцев 2025 года
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-сентябрь 2025 года валовой приток прямых иностранных инвестиций в страну достиг $14,9 млрд, продемонстрировав устойчивый рост и заметные структурные изменения в пользу обрабатывающей промышленности, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана со ссылкой на Национальный банк РК.
Согласно официальной статистике, валовой приток ПИИ увеличился на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда он составлял $13,4 млрд.
Тенденцией отчетного периода стало смещение инвестиционного фокуса в сторону обрабатывающей промышленности. Объем инвестиций в сектор достиг $3,2 млрд, что на 23,5% больше, чем годом ранее. Впервые с 2011 года вложения в обрабатывающую промышленность превысили инвестиции в горнодобывающий сектор, который за январь-сентябрь привлек $2,6 млрд. Эксперты рассматривают это как важный индикатор качественного изменения структуры ПИИ в пользу переработки и производства.
Широкой остается и география инвесторов. В число крупнейших стран-источников ПИИ вошли Нидерланды, Китай, Россия, ОАЭ, Катар, Швейцария, Республика Корея, Бельгия, Франция и Германия, что подтверждает диверсификацию внешних источников капитала.
Отдельно в статистике выделяется рост инвестиций из Катара: за девять месяцев 2025 года их объем достиг $1,2 млрд, тогда как в 2023 году он составлял около $9 млн.
Чистый приток прямых иностранных инвестиций за отчетный период составил $1,2 млрд, что в 2,4 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года ($498,4 млн).
В целом данные свидетельствуют о том, что Казахстан не только наращивает объемы привлеченных инвестиций, но и закрепляет структурный сдвиг в сторону обрабатывающей промышленности, диверсифицированной географии инвесторов и более устойчивого чистого притока капитала.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
01.01.2026, 10:00С 2026 года в Казахстане вводится мораторий на создание новых госплатформ вне QazTech 01.01.2026, 07:0048006В Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс 01.01.2026, 08:0046131Что ждет казахстанцев в январе 01.01.2026, 11:0045106Названы пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2026 год 01.01.2026, 12:0041566В Казахстане утвердили ставки акцизов на бензин и дизтопливо 26.12.2025, 12:25261086Инвестиции в основной капитал Казахстана достигли 18,5 трлн тенге 29.12.2025, 13:15260391Институт информационных наук Словении расширяет взаимодействие с Казахстаном в цифровой сфере 29.12.2025, 13:35259786Казахстан укрепляет техническое сотрудничество с МАГАТЭ 26.12.2025, 18:11259556Крупнейшие турецкие инвесторы продолжают успешную реализацию проектов в Казахстане 29.12.2025, 13:42259231Казахстан и Северная Македония расширяют сотрудничество в образовательной сфере 05.12.2025, 14:50834166В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки830896Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16760756Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19757716Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25754341В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?