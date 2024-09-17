В правительстве рассмотрели вопросы продбезопасности

Фото: iib.int

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Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило долгосрочные депозитные рейтинги Halyk до исторически высокого уровня - Baa1 на уровне суверенного - с прогнозом стабильный.





Данное решение стало следствием повышения суверенного кредитного рейтинга Казахстана с уровня Baa2 до уровня Baa1 и изменением прогноза с позитивного на стабильный. Это было обусловлено оценкой Moody's, согласно которой улучшение институциональной и политической среды в сочетании с устойчивой динамикой диверсификации экономики с отходом от углеводородов уже повысило и продолжит повышать устойчивость Казахстана к шокам.





Moody's ожидает, что Банк сможет сохранить свои показатели кредитоспособности, которые уже улучшились за последние два-три года, и что его растущая и развивающаяся франшиза будет поддерживать прибыльность. Кроме того, по прогнозам рейтингового агентства, возросшая экономическая устойчивость ограничит стоимость риска, в то время как стабильность денежных средств будет поддерживать ликвидность за счет большей прочности депозитной базы.





Повышение рейтинга отражает ожидания Moody's, что улучшение операционной среды позволит Банку сохранить свой капитал, ликвидность и прибыльность, а также улучшить качество активов и снизить их волатильность.





Рейтинговое агентство отмечает сильную капитализацию Halyk и улучшение качества его активов, при этом проблемные займы к брутто займам сократились до 7,2% на конец первого полугодия 2024 года. Для сравнения, это показатель составлял 7,5% в 2023 году, 8,6% на конец 2021 года и 12,3% годом ранее. Кроме того, Moody's отмечает, что у Банка очень сильная франшиза, что выражается в высоком уровне чистой прибыли с возвратом на средние активы выше 4%.





Комментируя решение Moody's, председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова отметила, что повышение рейтинга до исторически высокого уровня стало очередной ступенью в планомерном развитии Банка, которая отражает статус Halyk как лидера финансового сектора страны и региона, и также является подтверждением правильности выбранного стратегического курса.





Мы уверены, что высокая оценка со стороны международных экспертов способствует дальнейшему росту ключевых направлений группы Халык, а также будет служить новым ориентиром для всего финансового сектора страны и региона", - заверила Умут Шаяхметова.





Halyk - ведущая финансовая группа в Казахстане, оперирующая в различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, страхование, лизинг, брокерские услуги, управление активами и услуги для образа жизни (лайфстайл). Банк листингуется на Казахстанской фондовой бирже с 1998 года, на Лондонской фондовой бирже с 2006 года и на Astana International Exchange с октября 2019 года.





На 30 июня 2024 года активы банка составили около 16 750 млрд тенге. Банк является ведущей кредитной организацией в Казахстане и имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную сеть в количестве 568 филиалов и отделений по всей стране. Банк также оперирует в Грузии и Узбекистане.



