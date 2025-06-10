В правительстве РК подвели итоги посевной кампании

Фото: primeminister.kz

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Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Посевная кампания 2025 года в Казахстане проходила в условиях изменения подходов к земледелию, с акцентом на диверсификацию сельскохозяйственного производства и снижение зависимости от монокультур. По данным на 6 июня, засеяно 23,7 млн гектаров, или 100% от запланированного объема, сообщили в пресс-службе - Посевная кампания 2025 года в Казахстане проходила в условиях изменения подходов к земледелию, с акцентом на диверсификацию сельскохозяйственного производства и снижение зависимости от монокультур. По данным на 6 июня, засеяно 23,7 млн гектаров, или 100% от запланированного объема, сообщили в пресс-службе правительства





Особое внимание было уделено перераспределению посевных площадей в пользу более рентабельных и устойчивых культур. Это позволило не только адаптировать сельское хозяйство к климатическим вызовам, но и учесть рыночные тренды, следуя научно обоснованным нормам севооборота", - отметили в пресс-службе.





В результате были увеличены площади под востребованные культуры:





масличные - 3,4 млн га (на 0,5 млн га больше, чем в прошлом году);

кормовые - 3,3 млн га (плюс 114 тыс. га);

кукуруза на зерно - 167,5 тыс. га;

овощебахчевые - 222,3 тыс. га.





Также наблюдается рост по социально значимым культурам: картофель занимает 83,4 тыс. га - на 11,3 тыс. га больше по сравнению с прошлым сезоном.





В то же время продолжается сокращение площадей под ресурсоемкие культуры, подверженные ценовым колебаниям, такие как пшеница, рис и хлопчатник. Например, площадь под пшеницу составила 13 млн га - на 187 тыс. га меньше, чем в прошлом году.





Что касается семенного фонда, то к посевной кампании в 2025 году по республике было заготовлено 2,3 млн тонн семян. Это позволило аграриям своевременно выйти в поле без каких-либо задержек и дефицита ресурсов.





В настоящее время по стране аттестовано 246 субъектов, специализирующихся на производстве и реализации высококачественного семенного материала. Из них 28 хозяйств занимаются производством оригинальных семян, 82 - элитных, еще 136 - семян I, II и III репродукций. Кроме того, 129 организаций получили допуск к реализации импортных семян.





Для повышения доступности качественного посевного материала действует государственная поддержка в виде частичной компенсации затрат на приобретение семян. В зависимости от категории семеноводческого хозяйства и уровня репродукции государство покрывает от 50% до 70% стоимости закупленных семян.





В правительстве напомнили, что объемы финансирования на весенние полевые и уборочные работы в 2024 году были увеличены более чем в 3 раза. В 2024 году из резерва правительства РК были выделены средства в размере 60 млрд тенге.





В целях обеспечение льготного кредитования на проведение посевных и уборочных работ 2025 года было выделено 700 млрд тенге. Еще 250 млрд направлено на льготный лизинг сельхозтехники, для того чтобы аграрии могли брать кредиты и оформлять технику под доступные 5% годовых.





Впервые в истории АПК Казахстана льготное финансирование посевной началось заранее - с декабря 2024 года.