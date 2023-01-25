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Семей. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее на строительство современной ТЭЦ направят 481,8 млрд тенге. Об этом сообщил аким Абайской области Нурлан Уранхаев в ходе заседания - В Семее на строительство современной ТЭЦ направят 481,8 млрд тенге. Об этом сообщил аким Абайской области Нурлан Уранхаев в ходе заседания правительства





В сфере жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры предусмотрено 13 мероприятий. В КПР включен проект по строительству современной ТЭЦ в городе Семее", - сказал он.





Кроме того, предусмотрены проекты по строительству и реконструкции тепловых источников, сетей электро-, водоснабжения. Планируется строительство канализационно-очистных сооружений в городах Семее, Аягозе и Курчатове.





Как сообщил аким Абайской области, к 2028 году в экономику Абайской области будет привлечено порядка 1,3 трлн тенге инвестиций. Объем производства промышленной продукции достигнет 1,4 трлн тенге с ростом в 1,5 раза.





В целях развития АПК будут реализованы 13 проектов на 100,3 млрд тенге. Это строительство мясоперерабатывающего комбината, оросительных систем, молочно-товарных ферм. В результате объем валовой продукции сельского хозяйства региона к 2028 году вырастет в 1,5 раза.





В сфере туризма запланирована реализация 6 мероприятий на 41 млрд тенге, в том числе строительство 2 торгово-развлекательных центров, гостиничного комплекса и базы отдыха на побережье озера Алаколь", - сообщил аким области.





Для открытия связующих звеньев международных транспортных коридоров и развития транзитно-транспортной инфраструктуры нашей области в КПР включены 9 мероприятий, таких как строительство железной дороги на участке Аягоз - Бахты - граница Китая, создание сухого порта и логистического парка, реконструкция автогужевого моста через реку Иртыш, подвесного моста в городе Семее, ремонт порядка 2 тысяч км автодорог.





Как проинформировал министр национальной экономики Алибек Куантыров, разработан проект комплексного плана социально-экономического развития области Абай на 2023-2027 годы. Проект комплексного плана состоит из 9 направлений и 102 мероприятий, предусматривающих реализацию проектов по различным отраслям. Общий объем инвестиций на 2023-2027 годы составил 1,9 трлн тенге, в том числе за счет республиканского бюджета 515 млрд тенге, местный бюджет - 110 млрд тенге, частные инвестиции - 1,3 трлн тенге.





Проект комплексного плана включает в себя ряд мероприятий по развитию промышленности. Например, строительство горно-обогатительного комбината и промышленная разработка месторождения меди Айдарлы, 6 производственных объектов, а также проведение широкомасштабной разведки и геологических изысканий для выявления полезных ископаемых.





По словам министра нацэкономики, в целях развития агропромышленного комплекса планируется приобретение оборудования оросительных систем и строительство инфраструктуры, строительство комбината по переработке мяса и мясопродуктов, 2 молочно-товарных ферм и 2 откормочных площадок.





Кроме того, для развития предпринимательства и туризма планируется строительство 2 торгово-развлекательных центров, 5-звездочного гостиничного комплекса и базы отдыха на берегу озера Алаколь.





В целях развития жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры в городе Семее и других городах, а также сельских населенных пунктах планируется строительство ТЭЦ-3, реконструкция теплоисточников и пунктов, электроснабжения и водопроводных сетей. Кроме того, планируется строительство канализационно-очистных сооружений в городах Семее, Аягозе и Курчатове", - сообщил министр нацэкономики.





В рамках развития транспортной отрасли и логистики планируется строительство и реконструкция 11 мостов, железной дороги на участке Аягоз - Бахты - граница Китая. Будет произведен капитальный и средний ремонт местных дорог общей протяженностью свыше 1500 км. Также планируется субсидирование авиарейсов из Семея в города Актау, Атырау, Шымкент и из Уржара в город Павлодар.





В целях развития здравоохранения предусмотрено строительство областной многопрофильной больницы и детской больницы, а также областного центра крови и 2 поликлиник.





Как подчеркнул Куантыров, для решения дефицита ученических мест запланировано строительство 6 малокомплектных школ, пристроек к действующим школам, дворца школьников, интерната, также 9 детских садов и 3 детских лагерей.





В сфере культуры и спорта в сельских населенных пунктах будет построено и реконструировано 8 объектов культуры, плавательный бассейн и 5 спортивных модулей. Кроме того, будут построены и отремонтированы 7 медико-социальных учреждений.





Ряд мероприятий комплексного плана направлен на обеспечение гражданской обороны, общественной безопасности и правопорядка, а именно строительство 5 пожарных депо, укрепление берегов реки Иртыш и Алаколь. Кроме того, правоохранительным органам планируется строительство специальных комплексов и приобретение технических средств", - сказал глава ведомства.





В целях улучшения экологической обстановки в регионе будет осуществлен ряд мероприятий по строительству и модернизации полигонов твердых бытовых отходов. В случае реализации данных мер к 2027 году прогнозируется рост объемов промышленности на 55,8%.





Объем инвестиций в основной капитал вырастет в 3,5 раза, а выпуск продукции субъектов малого и среднего бизнеса на 85,6%. Жители села на 100% будут охвачены питьевой водой, уровень дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии составит 97%.