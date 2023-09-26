В Ташкенте откроют представительство АО "QazTrade"

По итогам прошлого года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном вырос на 28,4% и достиг $4,9 млрд

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Ташкент. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Расширение торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном обсудил с узбекскими партнерами в ходе рабочей поездки в Ташкент министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев, - Расширение торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном обсудил с узбекскими партнерами в ходе рабочей поездки в Ташкент министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев, сообщает пресс-служба ведомства.





Он провел переговоры с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым, а также встретился с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым.





Стороны отметили высокую интенсивность взаимодействия Казахстана и Узбекистана на различных уровнях.





Мы настроены на тесное взаимодействие и конструктивный диалог по всем вопросам двусторонней повестки. Узбекистан остается основным торговым партнером Казахстана. Мы планомерно движемся в реализации задачи, поставленной главами наших государств, по доведению торгового оборота до $10 млрд. Поэтому необходимо объединить усилия по наращиванию взаимной торговли, в том числе путем замещения импорта из третьих стран", - сказал Арман Шаккалиев.





По итогам прошлого года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном вырос на 28,4% и достиг $4,9 млрд. За 7 месяцев этого года объем торговли составил $2,5 млрд.





В ходе встреч представители двух стран рассмотрели инструменты увеличения объемов взаимной торговли, а также вопросы промышленной кооперации, инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в транспортной сфере и другие. В частности, стороны обсудили вопросы транзита казахстанских товаров по территории Узбекистана и об открытии представительства АО "QazTrade" в городе Ташкенте", - отмечается в информации.





В завершение стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного партнерства в рамках двух дорожных карт по реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров президентов Казахстана и Узбекистана в декабре 2022 года, и по реализации инвестиционных соглашений и торговых контрактов, подписанных в рамках визита президента Казахстана в Узбекистан.





Для справки:





В 2022 году экспорт из Казахстана в Узбекистан вырос на 30,9% и составил $3,6 млрд, объем импортных поставок в Казахстан увеличился на 21,7% и составил $1,3 млрд.





За 7 месяцев 2023 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном снизился на 0,4% и составил $2,5 млрд. Поставки казахстанских товаров в Узбекистан снизились на 2,7% и составили $1,8 млрд, импорт в РК из РУ вырос на 6,1% и составил $721,6 млн.



