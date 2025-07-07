06.07.2025, 15:27 88631
В Туркестанской области будут выращивать и перерабатывать тутового шелкопряда
Фото: МСХ РК
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Туркестан. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Ошактинского сельского округа ведется строительство предприятия по выращиванию и переработке тутового шелкопряда. Общая сумма инвестиций составляет 1 млрд 780 млн тенге, сообщает пресс-служба Минсельхоза.
На участке площадью 60 га уже высажены саженцы тутового дерева. Ведутся необходимые инфраструктурные работы. С партнерами из Китая заключен договор о поставке саженцев шелковицы.
Ранее в целях оценки адаптивности и эффективности проекта на территории Биртилекского сельского округа на площади 0,5 га были высажены пробные саженцы шелковицы, которые успешно прижились в местных климатических условиях и уже дали первый урожай.
На следующем этапе инвесторы планируют расширить проект за счет организации производства чая из листьев шелковицы. Для этого предусмотрена поставка современного оборудования из Китая, предназначенного для переработки и фасовки чая.
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06.07.2025, 09:44 137191
Инвестиции Катара в Казахстан выросли почти в 18 раз
Объем прямых инвестиций из Катара в Казахстан увеличился с $8,9 млн до $156,4 млн
Фото: МНЭ РК
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Астана. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялось седьмое заседание совместного межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству между Казахстаном и Катаром, сообщает пресс-служба МНЭ РК.
В ходе заседания стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества и выразили признательность за эффективную работу комитета как устойчивой диалоговой площадки.
Казахстанско-катарское инвестиционное сотрудничество выходит на новый уровень. Напомним, в 2024 году по инициативе лидеров двух государств было подписано межправительственное соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве. Документ предусматривает реализацию инвестиционных проектов в несырьевых секторах на общую сумму порядка 20 млрд долларов - в сферах энергетики, телекоммуникаций и финансов.
Уже в 2025 году отмечается значительный прогресс в этом направлении: объем прямых инвестиций из Катара в Казахстан в 2024 году увеличился в 18 раз по сравнению с 2023 годом - с $8,9 млн до $156,4 млн.
Особое внимание на заседании было уделено вопросам транспорта и логистики. Казахстан рассматривает развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута как стратегическое направление и планирует к 2030 году увеличить объем контейнерных перевозок до 500 тысяч в год. Параллельно реализуются меры по расширению международного коридора Север - Юг, что открывает новые логистические возможности. В этом контексте участники отметили значимость совместного развития Среднего коридора, включая модернизацию портовой инфраструктуры на Каспийском море и строительство грузовых терминалов. Казахстанская сторона пригласила катарских инвесторов рассмотреть возможности участия в указанных проектах.
Стороны договорились активизировать обмен информацией по ветеринарным и санитарным требованиям, а также расширить сотрудничество по поставкам халяльной и органической продукции.
По итогам заседания подписан протокол седьмого заседания казахстанско-катарского совместного комитета. Следующее, восьмое заседание совместного комитета состоится в Дохе.
05.07.2025, 16:21 292511
ОПЕК+ увеличит предельный уровень добычи нефти в августе
Восемь стран-участниц увеличат добычу на 548 тысяч баррелей в сутки
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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Восемь стран ОПЕК+ приняли решение ускорить выход из добровольных ограничений: они увеличивают предельный уровень добычи нефти в августе сразу на 548 тысяч баррелей в сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на ОПЕК.
Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман с мая договорились ускорить начавшийся в апреле выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки: с мая они решили добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. На такой же объем было разрешено увеличивать добычу ежемесячно в июне и июле", - пишет сайт.
Восемь стран-участниц осуществят корректировку добычи на 548 тысяч баррелей в сутки в августе 2025 года с требуемого уровня добычи в июле 2025 года.
В то же время в ОПЕК+ отметили, что могут приостановить или отменить увеличение добычи нефти в зависимости от рыночной ситуации.
Ранее страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в мае и июне на 411 тысяч баррелей в сутки.
Напомним, в мае мировые цены на нефть упали ниже 59 долларов за баррель.
04.07.2025, 17:50 446126
Казахстан готов инвестировать в строительство железной дороги в Афганистане
Фото: Пресс-служба премьер-министра РК
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в XVII саммите Организации экономического сотрудничества, проведенном в городе Ханкенди в Азербайджане, сообщили в пресс-службе премьер-министра.
Как рассказали в пресс-службе, на полях саммита состоялась двусторонняя встреча премьер-министра РК с заместителем премьер-министра Афганистана Абдул Гани Барадаром, где были обсуждены вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, аграрной сферах. Бектенов отметил, что Казахстан готов инвестировать в строительство железной дороги Тургунди - Герат.
Афганистан является мостом между Центральной и Южной Азией. Строительство трансафганской железной дороги будет способствовать развитию всего региона. Правительство РК подтверждает намерения по реализации данного проекта, в ближайшее время между сторонами будет подписан соответствующий меморандум", - сказал Бектенов.
В саммите Организации экономического сотрудничества приняли участие президенты Азербайджана, Турции, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, пемьер-министр Пакистана, заместитель премьер-министра Афганистана, заместитель председателя кабинета министров - министр иностранных дел Туркменистана. Также участвовали представители ряда международных организаций, среди которых ОТS (Организация тюркских государств), CICA (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии), TRACECA (Транспортный коридор Европа - Кавказ - Азия), ООН, UNESCAP (Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана) и другие.
В ходе заседания рассмотрены вопросы экономического сотрудничества между государствами - участниками ОЭС. Внимание уделено взаимодействию в области транспорта и логистики, энергетики, климатической безопасности, цифровой трансформации и др.
04.07.2025, 15:53 453911
В Казахстане почти 40 месторождений выставят на аукцион
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство промышленности и строительства Казахстана объявило о проведении электронного аукциона по 39 месторождениям, передает корреспондент агентства.
Электронный аукцион состоится 19 сентября текущего года на единой платформе недропользователей", - заявили в ведомстве.
Также на платформе со 2 июля по 2 сентября принимаются заявки на участие в аукционе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане недропользователи инвестировали в геологоразведку почти 126 млрд тенге.
04.07.2025, 15:30 455711
В Туркестанской области открыли завод по переработке урана мощностью 2000 тонн в год
Проект был реализован в сжатые сроки - за три года
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Туркестан. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Созакском районе Туркестанской области открыли завод по переработке урана мощностью 2000 тонн в год на участке месторождения "Южный Торткудук", сообщает пресс-служба национальной компании "Казатомпром".
Запуск перерабатывающего завода на участке "Южный Торткудук" - важная веха для всей атомной отрасли Казахстана. Это событие укрепляет позиции "Казатомпрома" как мирового лидера по добыче урана и подтверждает растущую роль нашей страны в обеспечении глобальной энергетической безопасности и перехода к безуглеродному будущему", - заявил на церемонии открытия председатель правления "Казатомпрома" Меиржан Юсупов.
По данным компании, мощность нового завода - 2000 тонн урана в год. Амбициозный проект был реализован в сжатые сроки - за три года.
Ранее завод по производству топлива для АЭС вышел на проектную мощность.
04.07.2025, 08:15 479456
Заводы по утилизации отходов стоимостью $600 млн планирует построить китайский инвестор в Казахстане
Фото: pixabay.com
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя правления АО "НК "Kazakh Invest" Азамат Кожанов и председатель совета директоров китайской компании Hunan Junxin Environmental Protection Дай Даого обсудили возможность реализации комплексного проекта по строительству трех заводов по энергетической утилизации отходов (WtE) в Казахстане, сообщает пресс-служба Kazakh Invest.
По данным нацкомпании, планируемый объем инвестиций в строительство трех заводов по утилизации отходов составит $600 млн.
В ходе встречи Азамат Кожанов заверил в полной готовности оказывать всестороннее содействие проектам китайской компании. Он также подчеркнул, что Казахстан заинтересован в масштабных решениях, сочетающих экологический эффект, локализацию технологий и устойчивую генерацию энергии.
В свою очередь Дай Даого отметил, что проект направлен на создание не только перерабатывающих мощностей, но и целостной технологической экосистемы. По его словам, помимо утилизации отходов, предусматривается строительство зеленых дата-центров, работающих на энергии, полученной в процессе сжигания ТБО. Также запланировано создание центров подготовки кадров и внедрение интеллектуальных систем управления отходами.
Отмечается, что Hunan Junxin Environmental Protection уже реализует аналогичный проект в Бишкеке и входит в число ведущих частных экологических компаний Китая. Она специализируется на строительстве и эксплуатации WtE-комплексов, владеет более 400 патентами и активно работает на рынках Центральной Азии.
Ранее сотрудничество в сфере переработки отходов обсудили премьер Казахстана и глава китайской компании.
03.07.2025, 17:42 515571
Эксперты пересмотрели прогноз по инфляции в Казахстане - макроопрос Нацбанка
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Республики Казахстан опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества, сообщили в пресс-службе банка.
Параметрами опроса являются цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс тенге.
Цены на нефть и рост экономики
Сценарные условия по цене на нефть на 2025 год незначительно снизились, на 2026 и 2027 годы - повысились. На всем прогнозном горизонте аналитики ожидают цену на нефть на уровне 68,5-69 долларов США за баррель", - говорится в сообщении.
Прогнозы по росту экономики Казахстана несколько улучшились на всем прогнозном горизонте. В частности, прогноз роста ВВП на 2025 год вырос с 5% до 5,1%, на 2026 год - с 4,5% до 4,6%, на 2027 год - 4,3% до 4,5%.
Инфляция и базовая ставка
Прогнозы аналитиков по инфляции изменились на прогнозном горизонте разнонаправленно: на 2025 год - медиана выросла с 10,7% до 11%, на 2026 год - снизилась с 9,4% до 9%, на 2027 год - выросла с 6,8% до 7%", - проинформировали в НБ РК.
Респонденты ожидают сохранения базовой ставки на текущем уровне до конца 2025 года - медиана выросла с 16,3% до 16,5%. Прогнозы на 2026 год снизились с 14,5% до 14%, на 2027 год - с 12% до 11,8%.
Как отметили в Нацбанке, в опросе приняли участие 16 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства.
В июне инфляция в Казахстане составила 11,8%.
03.07.2025, 16:11 447831
Почти три млрд тенге выделили на реконструкцию теплосетей Степногорска
Магистральная теплосеть была построена в 1968 году, степень износа составляет 84,4%
Фото: primeminister.kz
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Кокшетау. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства из резерва выделено порядка 2,7 млрд тенге для реконструкции теплосетей Степногорска Акмолинской области, сообщает пресс-служба правительства.
Согласно документу, средства из резерва правительства выделены на на ремонт 6,5 км тепловых сетей диаметром 530 мм, требующих безотлагательной реконструкции. Протяженность тепловых сетей города Степногорска составляет 123,8 км. Магистральная теплосеть была построена в 1968 году, и степень износа составляет 84,4%", - заявили в пресс-службе.
По данным правительства, в перспективе в рамках национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" в 2025-2026 годах планируется реализовать проект по реконструкции магистральных тепловых сетей диаметром 820 мм на сумму 5,8 млрд тенге протяженностью 9,5 км.
Ранее порядка 210 млн тенге выделили для завершения ремонта теплосетей Уштобе.
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