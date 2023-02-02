В январе тенге укрепился до 460,52 тенге за доллар

Валютных интервенций в январе Национальный банк не проводил

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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января курс тенге укрепился на 0,5%, до 460,52 тенге за доллар США, - По итогам января курс тенге укрепился на 0,5%, до 460,52 тенге за доллар США, информирует пресс-служба Национального банка Республики Казахстан.





Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился со 141 до 103 млн долларов США. Общий объем торгов составил 2,1 млрд долларов США. В течение месяца валютный рынок был сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, обменный курс формировался в зависимости от рыночных условий.





Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 453 млн долларов США. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.





Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за январь составили 228 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 11,1% от общего объема торгов и не более 12 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок", - проинформировали в Нацбанке.





Кроме того, в целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в январе осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 120 млн долларов США, или порядка 5,8% от общего объема рынка.





Отмечается, что валютных интервенций в январе Национальный банк не проводил.



