01.02.2023, 10:33 20701
В январе тенге укрепился до 460,52 тенге за доллар
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января курс тенге укрепился на 0,5%, до 460,52 тенге за доллар США, информирует пресс-служба Национального банка Республики Казахстан.
Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился со 141 до 103 млн долларов США. Общий объем торгов составил 2,1 млрд долларов США. В течение месяца валютный рынок был сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, обменный курс формировался в зависимости от рыночных условий.
Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 453 млн долларов США. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.
Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за январь составили 228 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 11,1% от общего объема торгов и не более 12 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок", - проинформировали в Нацбанке.
Кроме того, в целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в январе осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 120 млн долларов США, или порядка 5,8% от общего объема рынка.
Отмечается, что валютных интервенций в январе Национальный банк не проводил.
Напомним, за год курс тенге ослаб по отношению к доллару на 7,1%.
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02.02.2023, 10:23 1711
В Минсельхозе прокомментировали задержку большегрузов с луком на границе
24 автомашины, груженные луком вернулись в Туркестанскую область
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно правилам, вывезти лук за пределы Казахстана водители большегрузов должны были до 28 января, пояснили в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан.
28 января 2023 года в Казахстане введен трехмесячный запрет на вывоз с территории страны репчатого лука, напомнили в ведомстве. Он связан с ажиотажным спросом на отечественную овощ со стороны третьих стран. В соответствии с приказом территориальными инспекциями приостановлено оформление фитосанитарных сертификатов на экспорт.
Однако, после вступления в силу документа на таможенных пропускных пунктах границы с Российской Федерацией возникла ситуация с задержкой транспорта перевозящего лук и имеющих фитосанитарные сертификаты, оформленные еще до 28 января 2023 года, соответственно до вступления в силу Приказа о запрете со стороны уполномоченных органов", - рассказали в МСХ.
Однако согласно правилам, вывезти лук за пределы Казахстана водители большегрузов должны были до 28 января. Соответствующие разъяснения дал исполняющий обязанности председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ, который прибыл на пункт пропуска "Сырым" в Западно-Казахстанской области. Каныш Алиев сообщил присутствующим о необходимости реализации лука на внутреннем рынке, в этом должны посодействовать местные исполнительные органы, на что предприниматели отреагировали положительно. В итоге 24 автомашины, груженные луком вернулись в Туркестанскую область. Сейчас обстановка на пункте пропуска "Сырым" стабилизирована.
Ранее сообщалось, что на границе Казахстана и России задержали 23 фуры с луком.
02.02.2023, 09:40 3401
Оператор по погрузке грузов из КНР монопольно завышал цены на услуги
Фото: Depositphotos
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Конаев. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - ТОО "Eurotransit Nur Zholy", являясь единственным оператором по перевозке грузов в Казахстан с нейтральной стороны Китайской Народной Республики, незаконно завысило стоимость этой услуги, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
В АФМ рассказали, что порожние грузовые автомашины, принадлежащие компании, прибывали на склад ТОО, откуда они следовали на нейтральную сторону КНР, загружались товаром и возвращались обратно на склад ТОО. Высокую стоимость за эту услугу, то есть за один рейс (протяженностью 3 километра) компания установила незаконно.
В результате, доход от монополистической деятельности составил свыше 4,2 млрд тенге.
В ходе расследования от руководства ТОО, признавшего вину в противоправных действиях в полном объеме, поступило ходатайство о передаче в доход государства активов ТОО (земельного участка, площадью 3,6 га, с находящимся на нем транспортно-логистическим комплексом) стоимостью более 5,3 млрд тенге", - добавили в пресс-службе.
Напомним, более 80 млн тенге взыскали с Карагандинского аэропорта за завышение цен на авиатопливо.
02.02.2023, 08:48 5096
Новый владелец Риддерской ТЭЦ не планирует повышать тариф на тепло
Фото: Depositphotos
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Риддер. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Новый собственник теплоэлектроцентрали Риддера Куралбек Абдрахманов заявил, что повышать тариф на тепло не планирует.
Проблем с теплом в Риддере больше не будет. Более того, я хочу взять на себя социальные обязательства в течение ближайших пяти лет после ввода завода в эксплуатацию не поднимать тарифы на тепло", - цитирует председателя правления АО "Риддер ТЭЦ" Куралбека Абдрахманова телеканал "Астана".
Ранее министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что тарифы на коммунальные услуги будут повышены уже весной. Причем большее повышение оплаты за тепло ожидается для жителей Экибастуза и Риддера. Куантыров пояснил, что размер увеличения тарифов напрямую будет зависеть от степени износа коммунальных сетей.
Напомним, в конце января аварийную станцию Риддера приобрели инвесторы, имеющие большой опыт в теплоэнергетике. Собственник уже пригласил компании для ремонта турбин по выработке электроэнергии.
02.02.2023, 08:05 6231
В Минторговли объяснили причину закрытия торгового представительства в России
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках процесса оптимизации работы государственных органов с учетом высокого уровня взаимодействия с Российской Федерацией было принято решение об упразднении торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации, информирует пресс-служба Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
Эта мера связана с тем, что в настоящее время для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении и решения всех операционных вопросов. При этом высвобожденные единицы будут направлены на усиление дипломатического присутствия Казахстана в других странах, пояснили в ведомстве.
Отмечается, что данное решение не потребует денонсации межправительственного соглашения о взаимном учреждении торговых представительств от 22 октября 1992 года и не повлияет на функционирование торгового представительства РФ в РК и на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целом.
Российская Федерация является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. Это обусловлено рядом объективных факторов: географическое расположение, общее экономическое пространство ЕАЭС, развитая договорно-правовая база, наличие эффективных площадок для продвижения двустороннего взаимодействия (Межправительственная комиссия, Форум межрегионального сотрудничества, Подкомиссии по основным направлениям торгово-экономического сотрудничества). На сегодня в Казахстане действует порядка 8000 компаний с российским участием и 3348 совместных предприятий. На территории ВДНХ в Москве функционирует торгово-выставочный центр международного значения "Казахстан" (единственный участник АО "НК "QazExpoCongress"), в задачи которого входит продвижение культурно-гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества", - рассказали в Минторговли РК.
В Российской Федерации с учетом функционала по продвижению экономической дипломатии, помимо посольства РК в РФ, эффективно работают генеральные консульства в Санкт-Петербурге, Омске, Казани и Астрахани. Параллельно прорабатывается вопрос открытия генерального консульства Казахстана в Екатеринбурге.
Дальнейшая работа по торгово-экономическому сотрудничеству Казахстана в РФ будет также продолжена через партнерскую сеть АО "ЦРТП "QazTrade", которая выстроена во всех крупных городах и регионах России", - добавили в МТИ.
Как сообщалось ранее, Минторговли Казахстана разработало проект постановления "О некоторых вопросах Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", согласно которому планируется ликвидировать торговое представительство РК в РФ.
01.02.2023, 21:36 18406
В ОПЕК+ обсудили условия соглашения по уровню добычи нефти
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 1 февраля состоялось 47-е заседание совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в формате видеоконференции. Казахстан на заседании представлял министр энергетики РК Болат Акчулаков, сообщает пресс-служба МЭ РК.
На заседании обсуждалось выполнение в ноябре-декабре 2022 года странами обязательств по соглашению и текущая ситуация на рынке нефти.
Страны-участники продолжат добычу на уровне согласно решению, принятому 5 октября 2022 года на 33 министерской встрече ОПЕК+.
31 января Национальный банк Казахстана сформировал предварительную оценку платежного баланса по итогам 2022 года. Текущий счет платежного баланса сложился с профицитом в $6,3 млрд. По итогам 2021 года был зафиксирован дефицит в $7,9 млрд.
Экспорт товаров вырос на 40,7% в сравнении с прошлым годом и достиг $84,8 млрд. Экспорт товаров поддерживался устойчивым внешним спросом и высоким уровнем мировых цен на сырье, в частности на нефть. Экспорт нефти и газового конденсата вырос на 50,9% и составил $46,9 млрд.
О снижении темпа нефтедобычи в Республике Казахстан говорится в проекте документа "О внесении изменений и дополнений в постановление правительства РК от 28 июня 2014 года № 724 "Об утверждении Концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан на 2022-2026 годы". Согласно проекту документа, план нефтедобычи снизится следующим образом: в 2023 году с 92,6 млн тонн до 90,5 млн тонн; в 2024 году с 98,1 млн тонн до 95,4 млн тонн.
Мировые цены на нефть начали небольшое снижение в ожидании заседания ОПЕК+. Цена апрельских фьючерсов на марку Brent достигала 86,21 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI -79,53 доллара.
В то же время участники торгов продолжают оценивать перспективы восстановления китайской экономики после ослабления карантина в стране. Китай является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире. По мнению ряда аналитиков, в ценах на нефтяном рынке пока вряд ли закладывается смягчение коронавирусных ограничений в этой стране.
Напомним, ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.
01.02.2023, 17:45 26371
До 1 апреля нужно завершить аудит всех ТЭЦ и сетей - Скляр
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На расширенной коллегии Минэнерго первый заместитель премьер-министра Роман Скляр заявил, что министерству нужно до 1 апреля завершить аудит всех ТЭЦ и сетей.
По его словам, еще одной важной задачей в сфере энергетики является решение вопросов теплоснабжения.
Все вы знаете, что произошло в Экибастузе, Риддере и Рудном ввиду высокого износа оборудования ТЭЦ и теплосетей. Такая проблема во многих городах. Проблемы в этой сфере копились годами. У нас износ по ТЭЦ превышает 60%, а по сетям - порядка 70%. К сожалению, не все акимы владели ситуацией на местах, не предпринимали действий и не сигнализировали в правительство. В результате мы получили то, что получили. Министерству нужно до 1 апреля завершить аудит всех ТЭЦ и сетей", - проинформировал заместитель премьер-министра.
Он подчеркнул, что это должно дать полную картину по техническому состоянию объектов и показать, какие в первую очередь требуют ремонта.
Итоги аудита и дальнейшие действия рассмотрим на заседании энергетического совета. Параллельно с решением проблем износа мы активно занимаемся вопросами строительства новых теплоисточников. В этом году важно завершить строительство первой очереди ТЭЦ-3 в Астане, ускорить перевод на газ двух алматинских ТЭЦ", - сообщил Роман Скляр.
Также, отметил он, нужно провести соответствующую работу с инвесторами по строительству ТЭЦ в городах Кызылорде, Кокшетау и Семее.
В целях централизованной покупки и продажи электроэнергии, а также выравнивания тарифов на законодательном уровне будет определен единый закупщик. В этой связи необходимо обеспечить ускоренное прохождение в парламенте законопроекта "О теплоэнергетике", - добавил он.
Он также сообщил, что в последние два года Казахстан сталкивается с острым дефицитом электроэнергии, особенно в пиковые часы нагрузки.
В этой связи мы вынуждены перекрывать его за счет перетоков из России по довольно высоким ценам. В сутки дефицит достигает до 1200 мегаватт. Понятно, что эксперты это связывают с возросшим потреблением, изношенностью и высокой аварийностью энергетической инфраструктуры. Однако почему Министерство при формировании ежегодных энергобалансов, а также зная о планах по вводу новых промышленных объектов, не предпринимало никаких мер?!" - заявил Роман Скляр.
В итоге, отметил он, происходят ограничения в подаче электричества для потребителей, что вызывает недовольство со стороны населения и бизнеса.
Эту ситуацию нужно кардинально менять в самое ближайшее время. Министерству и "Самрук-Казыне" до 15 февраля пересмотреть в сторону сокращения сроки ввода новых генерирующих мощностей. Особенно это касается экибастузских ГРЭС", - проинформировал заместитель премьер-министра.
Он также подчеркнул, что наряду со строительством новых объектов важна и модернизация действующей инфраструктуры.
Для этого необходимо уже в ближайшее время приступить к реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции", - добавил он.
Ранее министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков сообщил, что в первом квартале 2023 года будет завершен аудит всех ТЭЦ и электрических сетей страны.
01.02.2023, 16:55 29546
Вопрос выбора района размещения АЭС в Казахстане вынесут на общественные обсуждения
В рамках строительства АЭС составлен шорт-лист проверенных реакторных технологий поставщиков
Фото: depositphotos
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос выбора района размещения атомной электростанции в Казахстане будет вынесен на общественные обсуждения, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
Оптимальным районом размещения АЭС рекомендован Жамбылский район Алматинской области. В 2023 году вопрос выбора района размещения АЭС будет вынесен на общественные обсуждения", - сообщили в пресс-службе.
Также в рамках строительства атомной электростанции в 2022 году составлен шорт-лист проверенных реакторных технологий поставщиков из таких стран, как Китай (CNNC), Россия (Росатом), Франция (EDF), Южная Корея (KHNP). В текущем году будут проведены работы по выбору реакторной технологии.
Ранее Саткалиев назвал сроки и условия строительства АЭС в Казахстане.
01.02.2023, 16:36 30676
На всех трех казахстанских НПЗ необходим плановый ремонт
Фото: kmg.kz
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На всех трех казахстанских НПЗ необходим плановый ремонт. В текущем году планируется произвести 13,4 млн тонн нефтепродуктов. Об этом сообщил министр энергетики Болат Акчулаков в ходе заседания коллегии ведомства.
В 2022 году производство нефтепродуктов составило 13,7 млн тонн, что на 1 млн тонн больше уровня прошлого года. Хотелось бы отметить, что в 2022 году произведено рекордное количество бензина АИ-92 и дизельного топлива. Однако данные показатели достигнуты путем переноса капремонта Шымкентского нефтеперерабатывающего завода на 2023 год. В текущем году с учетом необходимых плановых ремонтов на всех 3 НПЗ объем производства прогнозируется на уровне 13,4 млн тонн", - сказал министр.
Он напомнил, что в 2022 году в целях бесперебойного обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами:
- установлено регулирование предельных цен на розничную реализацию АИ-80, 92-93 и летнее дизельное топливо;
- введен запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом;
- установлено дифференцирование цен на дизельное топливо в целях снижения рисков его неконтролируемого вывоза в приграничные страны, где цены на дизтопливо в разы выше;
- приняты законодательные нормы, исключающие непродуктивных посредников в системе поставок нефти и нефтепродуктов.
На этот год основной задачей министерства также ставится полное обеспечение внутреннего рынка качественными нефтепродуктами. В рамках исполнения задачи, поставленной главой государства по удовлетворению растущей потребности экономики в качественных ГСМ, в текущем году мы приступим к проектированию ТЭО по расширению Шымкентского НПЗ с увеличением производства с 6 до 9 млн тонн в год с перспективой увеличения до 12 млн тонн в год", - сказал Акчулаков.
Как отметил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, критически важным является полное обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктами.
Ежегодно мы сталкиваемся с их дефицитом. При этом эта проблема носит уже системный характер. К примеру, сезонно во время полевых работ отмечаются сбои в поставках дизельного топлива и повышение его цены. Периодически не хватает авиакеросина и битума, а также мазута в отопительный период. Бензин и дизельное топливо вывозятся под видом других товаров. Министерство и "КазМунайГаз" постоянно называют какие-то причины: то остановка заводов на ремонты, то по импорту не могут договориться, то еще что-то. В итоге, вместо того чтобы заранее планировать и принимать превентивные меры, в самый последний момент занимаемся "тушением пожара". Дошло до того, что в сентябре прошлого года руководство правительства вынуждено было решать эти вопросы в ручном режиме. Поэтому министерство и "КазМунайГаз" должны обеспечить жесткий контроль за производством и оборотом нефтепродуктов", - подчеркнул Скляр.
Он добавил, что в рамках проводимой работы по реформированию рынка ГСМ должен быть выработан четкий алгоритм мер по недопущению дефицита, контролю за ценами и исключению посреднических схем.
Главой государства также поставлена задача по наращиванию объемов переработки до 21 млн тонн. Концептуально мы определились, что будем расширять Шымкентский НПЗ минимум до 9 млн тонн. В этой связи в текущем году необходимо завершить все переговоры и приступить к базовому проектированию расширения завода. Министерству совместно с "Самрук-Казына" и "КазМунайГазом" до 15 марта внести в аппарат правительства согласованный проект дорожной карты по исполнению данного поручения главы государства", - поручил первый заместитель премьер-министра.
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