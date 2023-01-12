ВВП Казахстана по итогам 2022 года вырос на 3,1%

Рассказать друзьям

Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2022 года экономика страны сохранила умеренные темпы роста. Реальный рост экономики за прошлый год составил 3,1%. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов.





Основным фактором устойчивости стал рост в реальном секторе, в том числе в обрабатывающей промышленности, строительстве и сельском хозяйстве", - отметил Смаилов.





По его словам, объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 3,4%. Рост в машиностроении составил 9,4%, в том числе в автомобилестроении - 19,1%, производстве электрооборудования - 22,2%, напитков - 11,2%, химической промышленности - 10,2%, легкой промышленности - 6%, производстве продуктов питания - 3,9%, в нефтепереработке - 1,9%.





В сельском хозяйстве наблюдается высокий темп роста - свыше 9%.





Также высокие темпы роста в строительной отрасли, где обеспечен рост на уровне 9,4%.





За 2022 год в стране введено в эксплуатацию 15,4 млн кв. м жилья.





Сектор услуг вырос на 2,5%. Торговля - на 5%, транспорт - около 4%, связь - на 8%.









Важным фактором экономического роста является привлечение внутренних и внешних инвестиций. Рост инвестиций в основной капитал в реальном выражении составил 7,8%. При этом наблюдалась активность в привлечении инвестиций в недобывающих отраслях. Высокие показатели роста инвестиций отмечены в строительстве, в сферах здравоохранения, образования, торговле, операциях с недвижимым имуществом, сельском хозяйстве, промышленности, транспорте и складировании", - добавил премьер-министр.





По всем основным макропоказателям отмечается рост в Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и городе Шымкенте.





Наименьшие темпы роста наблюдаются в Улытауской, Мангистауской, Атырауской и Абайской областях.





Глава правительства отметил, что на текущий год перед правительством и акиматами есть ряд конкретных задач.





Нам необходимо сосредоточить свое внимание на реализации предвыборной программы президента. Все поручения и инициативы главы государства основаны на запросах общества и текущих вызовах. Важен вклад каждого министерства и региона для выполнения этих задач", - сказал Смаилов.









Он обозначил основные направления работы правительства.





Первое. Достижение не менее 4-процентного роста экономики в наступившем году требует от всех единой и слаженной работы.





Приоритет в развитии отраслей экономики должен отдаваться в первую очередь насыщению внутреннего рынка отечественными товарами. Обеспечение устойчивого роста экономики станет фактором дальнейшего повышения благосостояния и улучшения качества жизни населения. Необходимо усилить работу по дальнейшей диверсификации экономики и созданию постоянных рабочих мест", - сказал премьер-министр.





Второе. Министерствам и акиматам регионов необходимо активизировать работу по привлечению и сопровождению инвестиций.





Нужно работать с каждым инвестором. Предоставлять индивидуальные условия, а также устанавливать встречные обязательства. От каждого проекта мы должны получить наибольший экономический эффект. Нам нужно обеспечить привлечение не менее $24,4 млрд иностранных инвестиций в текущем году", - уточнил Смаилов.





Третье. Необходимо сосредоточиться на работе по сдерживанию роста цен.





Инфляция по итогам 2022 года составила 20,3%. Наибольший вклад в инфляцию продолжает вносить рост цен на продовольственные товары. Это говорит о недостаточности принимаемых мер со стороны профильных министерств и акиматов. Наша задача - снизить инфляцию в текущем году в 2 раза. Она должна сложиться в пределах 9,5%. Это очень непростая задача, которая требует от нас слаженных и превентивных действий", - отметил премьер.





Четвертое. Развитие предпринимательства является важнейшим фактором устойчивости национальной экономики.





Новая регуляторная политика по отношению к бизнесу должна быть понятной и справедливой. В текущем году нужно обеспечить эффективность контроля через автоматизацию систем управления рисками. Нужно увеличить число занятых в малом и среднем бизнесе в этом году до 3,8 млн человек. Эта задача должна быть на личном контроле у акимов.





Пятое. Одним из приоритетов экономической политики является поэтапное сокращение доли государства в экономике и обеспечение равных возможностей для всех.





Реализация данной политики должна сопровождаться через комплексную приватизацию и передачу несвойственных функций в конкурентную среду. Мы должны сократить долю государства в экономике до 14,4% ВВП. Необходимо в текущем году обеспечить реализацию 90% комплексного плана приватизации", - сказал Смаилов.





Шестое. Большая работа предстоит по модернизации инфраструктуры.





Мы должны принять действенные меры по снижению износа в сетях электро-, тепло- и водоснабжения. Необходимо обеспечить качественную реализацию программы "Тариф в обмен на инвестиции". Все запланированные инвестиционные мероприятия по ремонту и реконструкции инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства должны быть исполнены", - подчеркнул глава правительства.





Седьмое. В текущем году поставлена задача о подготовке нового Налогового кодекса.





Следует упростить налоговое законодательство. Сделать его стимулирующим к росту объемов производства, инвестиций, внедрению инноваций, а также повышению занятости. Налоговое администрирование должно полностью базироваться на системе управления рисками. В этом вопросе должно быть обеспечено тесное взаимодействие государственных органов с палатой предпринимателей "Атамекен" и экспертным сообществом.





Восьмое. Важным вопросом является разработка нового Бюджетного кодекса.





Нам нужно в текущем году усилить финансовую дисциплину, расширить прозрачность бюджетной системы и повысить эффективность государственных расходов. В рамках совершенствования подходов к бюджетированию нужно обеспечить большую оперативную самостоятельность первых руководителей центральных и местных исполнительных органов", - сказал премьер-министр.





Девятое. "Мы должны также активизировать меры по цифровизации экономики. Необходимо обеспечить интеграцию информационных систем в единую платформу. Максимально перевести госуслуги в электронный формат и упростить процесс их предоставления населению. Данная задача должна реализовываться совместно министерствами и акиматами", - добавил Смаилов.





Десятое. Продолжится перезагрузка системы государственного управления.





В рамках административной реформы акцент будет сделан на децентрализацию полномочий с повышением персональной ответственности политических служащих. Передавая определенные функции, нужно быть уверенными, что они будут качественно исполняться, ничего не будет утрачено. Одновременно следует повышать роль гражданского общества в реализации государственной политики", - заключил премьер.