За полгода общий объем инвестиций в недропользование по углеводородам составил 4 трлн тенге

По сравнению с другими странами в Казахстане отмечается низкое государственное финансирование геологоразведки

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Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрены вопросы развития геологической отрасли страны, - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрены вопросы развития геологической отрасли страны, сообщает пресс-служба главы правительства РК.





Вице-министр индустрии Азамат Бейспеков сообщил, что минерально-сырьевая база Казахстана включает месторождения твердых и общераспространенных полезных ископаемых, углеводородов и подземных вод. Всего госбалансом учитывается более 8 тыс. месторождений по более 100 видам полезных ископаемых. За 12 лет на проведение геологоразведочных работ вложено более 2 трлн тенге частных инвестиций. При этом наибольшая часть средств направлена на изучение углеводородов, на твердые полезные ископаемые затрачено 479,7 млрд тенге.





Как следует из доклада, государственное геологическое изучение недр проводится по двум направлениям: региональное изучение недр и поисковые работы. Региональное изучение недр проводится по всей территории страны. На сегодняшний день 94,5% территории Казахстана покрыто геологическим доизучением площадей в двухсоттысячном масштабе.





По сравнению с другими странами в Казахстане отмечается низкое государственное финансирование геологоразведки - $8 на 1 кв. км. К примеру, в Австралии на 1 кв. км выделяют $167, в Канаде - $203. Для изучения потенциала Казахстана и повышения инвестиций в разведку необходимо в первую очередь обеспечить соответствующим финансированием региональные исследования.





В рамках второго направления проводятся поисковые работы по 16 участкам для обеспечения стабильного функционирования градообразующих предприятий, расположенных вблизи моногородов. По 12 участкам работы ведутся в рамках поручения премьер-министра по развитию отрасли редкоземельных металлов.





Кроме того, в программу управления государственным фондом недр включена вся территория страны, доступная для недропользования. И ввиду изменения территориальных границ работы по технической корректировке будут проводиться на постоянной основе.





С текущего года в промышленную эксплуатацию запущена информационная платформа minerals.gov. В настоящее время платформа наполняется геологической информацией. Уже загружено порядка 40 тысяч отчетов. До конца года будет загружено дополнительно 16 тысяч отчетов.





В 2021 году для оказания комплексной сервисной поддержки недропользователям была создана Национальная геологическая служба. Данная служба проводит работы по оцифровке первичной геологической информации на магнитных и бумажных носителях и картриджах, которая также будет в открытом доступе на информационной платформе minerals.gov.





В целом для обеспечения открытого доступа к геологическим материалам планируется перевести в цифровой формат бизнес-процессы недропользователей, а также реализовать принцип единого окна для потенциальных и действующих инвесторов. Также в начале августа впервые проведен электронный аукцион по участкам на разведку. Сумма подписного бонуса по выставленным 29 лотам составила более 1 млрд тенге", - сообщил спикер.





В целях создания условий по раскрытию потенциала недр планируется включить геологоразведку в общенациональные приоритеты Республики Казахстан. Будут разработаны новые механизмы, которые позволят повысить уровень государственных и частных инвестиций в разведку ТПИ к 2029 году до $300 на кв. км.





Также планируется провести комплексный анализ всех видов исторических данных. Этот подход создаст условия для планомерного развития отрасли по каждому виду полезного ископаемого.





Как сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, в прошлом году в целях привлечения инвестиций в недропользование по углеводородам был принят ряд законодательных инициатив. Во-первых, введение понятия "нетрадиционных углеводородов", принятие инструкции и методики по подсчету нетрадиционных углеводородов, позволяющее заблаговременно предусмотреть и быть готовыми к переходу от разработки "легкой нефти" (традиционной) к "трудноизвлекаемой" (нетрадиционной).





Во-вторых, упрощение процедуры по предоставлению права недропользования посредством аукционов. В третьих, внедрение "улучшенного модельного контракта" (УМК) в сфере недропользования углеводородов по сложным проектам, закрепляющий значительный пакет регуляторных и фискальных преференций", - рассказал глава ведомства.





В текущем году министерством совместно с депутатами подготовлен еще один пакет поправок в Кодекс РК "О недрах и недропользовании", который предполагает стимулирующие меры для проведения геологоразведочных работ. На данный момент законопроект находится на рассмотрении мажилиса парламента.





Саткалиев остановился и на статистике. По состоянию на 1 августа действуют 292 контракта по углеводородам, из них СРП (соглашение о разделе продукции) - 9, на разведку - 26, на разведку и добычу - 147 и на добычу - 110.





За 1-е полугодие 2023 года общий объем инвестиций в недропользование по углеводородам составляет 4 трлн тенге, это 110% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Из них затраты на геологоразведку за 6 месяцев текущего года составили 187 млрд тенге, тогда как за весь 2022 год было 135,7 млрд тенге. Принятые в прошлом году законодательные изменения также способствовали быстрому переходу контрактов с разведки на добычу", - разъяснил министр.





Кроме того, со стороны инвесторов и действующих недропользователей проявлен большой интерес к УМК.





Как вы знаете, с начала текущего года заключены 3 контракта по сложным проектам с заявленными инвестициями на этапе строительства на общую сумму порядка $8 млрд. Кроме этого, в целях перехода на УМК, где основным условием является полное исполнение физических объемов работ, предусмотренных рабочей программой, недропользователи активизируют буровые и разведочные работы", - отметил Саткалиев.





Тем самым реформы, принятые в прошлом году, постепенно показывают эффективность, подтверждая это ростом инвестиций, выполнением принятых недропользователем контрактных обязательств и ускоренным вовлечением месторождений в промышленную добычу.





К слову, МЭ продолжается работа по ревизии контрактов с целью выявления недобросовестных недропользователей. С 2022 года расторгнуты 29 контрактов. По 9 контрактам погашена задолженность на сумму 1,9 млрд тенге.





Возвращенные государству участки недр выставляются на аукцион с целью привлечения инвестиций в геологоразведку и быстрый ввод месторождений в промышленный оборот, долгое время удерживаемых прежними владельцами. Так, 12 июля текущего года состоялся очередной электронный аукцион, по результатам которого реализованы 11 участков недр с уплатой подписного бонуса на сумму 3,4 млрд тенге. Заявленные инвестиции в геологоразведку составили $35 млн. До конца текущего года планируют провести еще 2 электронных аукциона.





Следующий аукцион запланирован на 20 октября текущего года, на котором выставлены 11 участков недр. Стартовый подписной бонус составил 456 млн тенге. Заявленные инвестиции в геологоразведку составляют $42,5 млн. В заключение своего доклада, хочу еще раз подчеркнуть, что министерством будет продолжена системная работа по совершенствованию мер государственной поддержки для притока инвестиций в отрасль, обеспечения понятных и прозрачных процедур предоставления права недропользования на каждом этапе и развития геологической отрасли в сфере углеводородов", - резюмировал главный энергетик страны.





Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал о платформе minerals.gov. Ее запустили в июне текущего года в соответствии с поручением главы государства.





Платформа создает благоприятные условия для инвесторов и бизнеса, заинтересованных в освоении недр. Сегодня информация о местах с результатами геологического изучения и действующие контракты были включены в систему. Оцифрованы 58 620 контуров. 39 тысяч отчетов имеют привязку к карте.





До конца текущего года будет разработана функция, позволяющая получать первичные геологические отчеты. Также на платформе собрана группа слоев земель оборонного и национального назначения, водных ресурсов, скотомогильников, кладбищ и других запрещенных территорий. Это информация как минимум о 60 картографических слоях. В целях сохранения "актуальности" данных до конца текущего года на платформе будут добавлены специальные автоматизированные рабочие места отраслевых государственных органов", - отметил спикер.





Следующим важным направлением является упрощение отношений между бизнесом и государственными учреждениями.





Мы проанализировали, реинжинирировали и перенесли в цифровой формат такие процессы бизнеса и инвесторов, как подача заявок, получение лицензий, подача отчетов. В результате будут сокращены бюрократия, бумажная волокита и износ порогов. Сегодня автоматизированы такие процессы, как подача заявлений на разведку и добычу, проверка факта использования ограниченных территорий, подписание лицензии, согласование или отказ заявлений и подача в суд", - озвучил Мусин.





Для упрощения процесса выдачи лицензий проведена интеграция с соответствующими информационными системами государственных органов. На начальном этапе были добавлены базы данных физических и юридических лиц, служба контроля персональных данных и информационные системы единых лицевых счетов.





В дальнейшем будут подключены такие информационные системы, как осуществление платежей с банками второго уровня, проведение аукционов, контроль сроков оказания государственных услуг. Общее количество пользователей платформы достигло 1519. На разведку и обработку поданы 315 электронных заявок.