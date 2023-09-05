29.08.2023, 20:10 56841

За полгода общий объем инвестиций в недропользование по углеводородам составил 4 трлн тенге

По сравнению с другими странами в Казахстане отмечается низкое государственное финансирование геологоразведки
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрены вопросы развития геологической отрасли страны, сообщает пресс-служба главы правительства РК.

Вице-министр индустрии Азамат Бейспеков сообщил, что минерально-сырьевая база Казахстана включает месторождения твердых и общераспространенных полезных ископаемых, углеводородов и подземных вод. Всего госбалансом учитывается более 8 тыс. месторождений по более 100 видам полезных ископаемых. За 12 лет на проведение геологоразведочных работ вложено более 2 трлн тенге частных инвестиций. При этом наибольшая часть средств направлена на изучение углеводородов, на твердые полезные ископаемые затрачено 479,7 млрд тенге.

Как следует из доклада, государственное геологическое изучение недр проводится по двум направлениям: региональное изучение недр и поисковые работы. Региональное изучение недр проводится по всей территории страны. На сегодняшний день 94,5% территории Казахстана покрыто геологическим доизучением площадей в двухсоттысячном масштабе.

По сравнению с другими странами в Казахстане отмечается низкое государственное финансирование геологоразведки - $8 на 1 кв. км. К примеру, в Австралии на 1 кв. км выделяют $167, в Канаде - $203. Для изучения потенциала Казахстана и повышения инвестиций в разведку необходимо в первую очередь обеспечить соответствующим финансированием региональные исследования.

В рамках второго направления проводятся поисковые работы по 16 участкам для обеспечения стабильного функционирования градообразующих предприятий, расположенных вблизи моногородов. По 12 участкам работы ведутся в рамках поручения премьер-министра по развитию отрасли редкоземельных металлов.

Кроме того, в программу управления государственным фондом недр включена вся территория страны, доступная для недропользования. И ввиду изменения территориальных границ работы по технической корректировке будут проводиться на постоянной основе.

С текущего года в промышленную эксплуатацию запущена информационная платформа minerals.gov. В настоящее время платформа наполняется геологической информацией. Уже загружено порядка 40 тысяч отчетов. До конца года будет загружено дополнительно 16 тысяч отчетов.

В 2021 году для оказания комплексной сервисной поддержки недропользователям была создана Национальная геологическая служба. Данная служба проводит работы по оцифровке первичной геологической информации на магнитных и бумажных носителях и картриджах, которая также будет в открытом доступе на информационной платформе minerals.gov.

В целом для обеспечения открытого доступа к геологическим материалам планируется перевести в цифровой формат бизнес-процессы недропользователей, а также реализовать принцип единого окна для потенциальных и действующих инвесторов. Также в начале августа впервые проведен электронный аукцион по участкам на разведку. Сумма подписного бонуса по выставленным 29 лотам составила более 1 млрд тенге", - сообщил спикер.


В целях создания условий по раскрытию потенциала недр планируется включить геологоразведку в общенациональные приоритеты Республики Казахстан. Будут разработаны новые механизмы, которые позволят повысить уровень государственных и частных инвестиций в разведку ТПИ к 2029 году до $300 на кв. км.

Также планируется провести комплексный анализ всех видов исторических данных. Этот подход создаст условия для планомерного развития отрасли по каждому виду полезного ископаемого.

Как сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, в прошлом году в целях привлечения инвестиций в недропользование по углеводородам был принят ряд законодательных инициатив. Во-первых, введение понятия "нетрадиционных углеводородов", принятие инструкции и методики по подсчету нетрадиционных углеводородов, позволяющее заблаговременно предусмотреть и быть готовыми к переходу от разработки "легкой нефти" (традиционной) к "трудноизвлекаемой" (нетрадиционной).

Во-вторых, упрощение процедуры по предоставлению права недропользования посредством аукционов. В третьих, внедрение "улучшенного модельного контракта" (УМК) в сфере недропользования углеводородов по сложным проектам, закрепляющий значительный пакет регуляторных и фискальных преференций", - рассказал глава ведомства.


В текущем году министерством совместно с депутатами подготовлен еще один пакет поправок в Кодекс РК "О недрах и недропользовании", который предполагает стимулирующие меры для проведения геологоразведочных работ. На данный момент законопроект находится на рассмотрении мажилиса парламента.

Саткалиев остановился и на статистике. По состоянию на 1 августа действуют 292 контракта по углеводородам, из них СРП (соглашение о разделе продукции) - 9, на разведку - 26, на разведку и добычу - 147 и на добычу - 110.

За 1-е полугодие 2023 года общий объем инвестиций в недропользование по углеводородам составляет 4 трлн тенге, это 110% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Из них затраты на геологоразведку за 6 месяцев текущего года составили 187 млрд тенге, тогда как за весь 2022 год было 135,7 млрд тенге. Принятые в прошлом году законодательные изменения также способствовали быстрому переходу контрактов с разведки на добычу", - разъяснил министр.


Кроме того, со стороны инвесторов и действующих недропользователей проявлен большой интерес к УМК.

Как вы знаете, с начала текущего года заключены 3 контракта по сложным проектам с заявленными инвестициями на этапе строительства на общую сумму порядка $8 млрд. Кроме этого, в целях перехода на УМК, где основным условием является полное исполнение физических объемов работ, предусмотренных рабочей программой, недропользователи активизируют буровые и разведочные работы", - отметил Саткалиев.


Тем самым реформы, принятые в прошлом году, постепенно показывают эффективность, подтверждая это ростом инвестиций, выполнением принятых недропользователем контрактных обязательств и ускоренным вовлечением месторождений в промышленную добычу.

К слову, МЭ продолжается работа по ревизии контрактов с целью выявления недобросовестных недропользователей. С 2022 года расторгнуты 29 контрактов. По 9 контрактам погашена задолженность на сумму 1,9 млрд тенге.

Возвращенные государству участки недр выставляются на аукцион с целью привлечения инвестиций в геологоразведку и быстрый ввод месторождений в промышленный оборот, долгое время удерживаемых прежними владельцами. Так, 12 июля текущего года состоялся очередной электронный аукцион, по результатам которого реализованы 11 участков недр с уплатой подписного бонуса на сумму 3,4 млрд тенге. Заявленные инвестиции в геологоразведку составили $35 млн. До конца текущего года планируют провести еще 2 электронных аукциона.

Следующий аукцион запланирован на 20 октября текущего года, на котором выставлены 11 участков недр. Стартовый подписной бонус составил 456 млн тенге. Заявленные инвестиции в геологоразведку составляют $42,5 млн. В заключение своего доклада, хочу еще раз подчеркнуть, что министерством будет продолжена системная работа по совершенствованию мер государственной поддержки для притока инвестиций в отрасль, обеспечения понятных и прозрачных процедур предоставления права недропользования на каждом этапе и развития геологической отрасли в сфере углеводородов", - резюмировал главный энергетик страны.


Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал о платформе minerals.gov. Ее запустили в июне текущего года в соответствии с поручением главы государства.

Платформа создает благоприятные условия для инвесторов и бизнеса, заинтересованных в освоении недр. Сегодня информация о местах с результатами геологического изучения и действующие контракты были включены в систему. Оцифрованы 58 620 контуров. 39 тысяч отчетов имеют привязку к карте.

До конца текущего года будет разработана функция, позволяющая получать первичные геологические отчеты. Также на платформе собрана группа слоев земель оборонного и национального назначения, водных ресурсов, скотомогильников, кладбищ и других запрещенных территорий. Это информация как минимум о 60 картографических слоях. В целях сохранения "актуальности" данных до конца текущего года на платформе будут добавлены специальные автоматизированные рабочие места отраслевых государственных органов", - отметил спикер.


Следующим важным направлением является упрощение отношений между бизнесом и государственными учреждениями.

Мы проанализировали, реинжинирировали и перенесли в цифровой формат такие процессы бизнеса и инвесторов, как подача заявок, получение лицензий, подача отчетов. В результате будут сокращены бюрократия, бумажная волокита и износ порогов. Сегодня автоматизированы такие процессы, как подача заявлений на разведку и добычу, проверка факта использования ограниченных территорий, подписание лицензии, согласование или отказ заявлений и подача в суд", - озвучил Мусин.


Для упрощения процесса выдачи лицензий проведена интеграция с соответствующими информационными системами государственных органов. На начальном этапе были добавлены базы данных физических и юридических лиц, служба контроля персональных данных и информационные системы единых лицевых счетов.

В дальнейшем будут подключены такие информационные системы, как осуществление платежей с банками второго уровня, проведение аукционов, контроль сроков оказания государственных услуг. Общее количество пользователей платформы достигло 1519. На разведку и обработку поданы 315 электронных заявок.
 
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Теги:Инвестициинедропользование

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04.09.2023, 18:57 12251

Шаньдун - третий торговый региональный партнер Казахстана в Китае

Торговля Казахстана с провинцией Шаньдун за первое полугодие этого года составила 1,1 млрд долларов
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 4 сентября, в Астане заместитель премьер-министра Серик Жумангарин открыл форум по торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем (Шаньдун) и Казахстаном, сообщает пресс-служба правительства РК.

Как отметил вице-премьер, данное мероприятие является логическим продолжением рабочих встреч, прошедших две недели назад в Цзинане, Шаньдун.

Китай является одним из основных стратегических торговых и инвестиционных партнеров Казахстана, входит в группу мировых лидеров по всем ключевым показателям прогресса. Провинция Шаньдун выступает третьим торговым партнером для Казахстана среди всех регионов Китая, после СУАР и Пекина. Торговля Казахстана с провинцией Шаньдун за первое полугодие этого года составила 1,1 млрд долларов, и это не предел наших возможностей", - подчеркнул Серик Жумангарин.


Провинция Шаньдун является важным районом сельскохозяйственного производства Китая, богатая пшеницей, хлопком, плодоовощной продукцией. В силу этого ключевой сферой потенциального сотрудничества между странами выступает агропромышленный комплекс Казахстана. За последние 10 лет Казахстану удалось нарастить большой экспортный потенциал в сфере сельского хозяйства, отечественные товары успешно реализуются в странах Центральной Азии, ЕС и Ближнего Востока. В целом экспорт сельскохозяйственных товаров из Казахстана в Китай за прошлый год вырос в 2,5 раза и составил $548 млн по сравнению с 2021 годом. Есть значительные перспективы в поставках экологически чистой сельскохозяйственной продукции в КНР.

Главой государства поставлена задача по привлечению инвестиций не менее 150 млрд долларов в ближайшие 7 лет. Между нашими странами реализуются 52 совместных индустриальных и инвестиционных проекта на сумму более 21 млрд долларов. Начиная с 2015 года, запущены 25 проектов на общую сумму 7,3 млрд долларов. В этом году запланирован ввод в эксплуатацию 6 проектов. Сегодня мы готовы представить потенциальным инвесторам широкий набор преференций", - отметил вице-премьер.


Секретарь парткома провинции Шаньдун Линь У в своем выступлении представил ключевые направления для сотрудничества в сфере сельского хозяйства, промышленности, транспорта и логистики, гуманитарного сотрудничества.

По итогам форума между сторонами был подписан ряд соглашений о взаимном сотрудничестве.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев и секретарь партийного комитета Коммунистической партии Китая провинции Шаньдун Линь У договорились об укреплении взаимного сотрудничества и расширении торгово-экономических связей.

Также встречу с секретарем парткома провинции Линь У провел премьер-министр РК Алихан Смаилов.
 
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Теги:КазахстанКитайпартнерство
04.09.2023, 16:16 15136

"КазТрансОйл" расширит магистральные нефтепроводы с Кенкияка с участием китайских компаний

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках управления совместными предприятиями
Пекин. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководство АО "КазТрансОйл" во главе с генеральным директором Талгатом Курманбаевым провело в Пекине встречу с представителем китайского участника - Китайской Национальной компании по разведке и разработке нефти и газа (China National Oil and Gas Exploration and Development Company Ltd.) и компании CNPC Exploration and Development Company Ltd Мэн Сяндунем, сообщает пресс-служба компании.

На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках управления совместными предприятиями ТОО "СЗТК "МунайТас" и ТОО "Казахстанско-китайский трубопровод", в частности реализации проекта расширения магистральных нефтепроводов Кенкияк - Атырау и Кенкияк - Кумколь.

Стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию и укреплению двусторонних взаимоотношений между двумя старанми в рамках управления совместными предприятиями с учетом стратегических и долгосрочных интересов обеих стран.

Для справки:

АО "КазТрансОйл" - национальный оператор Республики Казахстан по магистральному нефтепроводу. Входит в группу АО НК "КазМунайГаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тысячи км.

ТОО "Казахстанско-китайский трубопровод" - совместное предприятие АО "КазТрансОйл" (50%) и China National Oil and Gas Exploration and Development Company Ltd. (50%), владеющее магистральными нефтепроводами Кенкияк - Кумколь и Атасу - Алашанькоу.

ТОО "СЗТК "МунайТас" - совместное предприятие АО "КазТрансОйл" (51%) и CNPC Exploration and Development Company Ltd (49%), созданное в целях реализации проекта по проектированию, финансированию, строительству и эксплуатации магистрального нефтепровода Кенкияк - Атырау.

Напомним, в мае Касым-Жомарт Токаев на саммите "Китай - Центральная Азия" рассказал, что в рамках наращивания экспорта нефти страна планирует повысить пропускную способность нефтепровода Казахстан - Китай. На повестке вопросы наращивания пропускной способности действующих нефтепроводов Атырау - Кенкияк, Кенкияк - Кумколь.
 
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Теги:НефтьКазТрансОйлмагистральКитай
04.09.2023, 13:03 19056

Казахстан готов увеличить поставки своей продукции в Китай - Смаилов

Премьер-министр Казахстана обсудил активизацию сотрудничества с секретарем парткома провинции Шаньдун КНР Линь У
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Более 6% всего объема торговли между РК и КНР приходится на провинцию Шаньдун, заявил на встрече с секретарем парткома провинции Линь У премьер-министр РК Алихан Смаилов.

На встрече стороны обсудили активизацию сотрудничества в торгово-экономической и транспортно-логистической сферах, сообщает пресс-служба главы правительства.

Смаилов отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем продвижении своих товаров на китайский рынок и поиске новых направлений взаимодействия. Учитывая это, особую актуальность приобретает развитие транспортного потенциала и углубление взаимодействия в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

Этому будет способствовать запуск первого обратного поезда по маршруту Китай - Европа по доставке казахстанского ячменя в КНР, который состоялся накануне в Алматы. Мы готовы к увеличению поставок казахстанской продукции по данному маршруту и расширению номенклатуры поставляемых товаров и услуг", - сказал премьер.


Он также обозначил важность проведения в Астане казахстанско-китайского форума по сотрудничеству с провинцией Шаньдун.

Несомненно, это мероприятие позволит расширить продуктивное торговое и инвестиционное взаимодействие между нашими бизнес-кругами", - отметил Смаилов.


В свою очередь Линь У подчеркнул, что между провинцией Шаньдун и регионами Казахстана уже налажено продуктивное сотрудничество. При этом имеется большой потенциал по расширению взаимодействия в сферах глубокой переработки сельхозпродукции, торговли и строительства логистической инфраструктуры.

В этот раз с нами приехали представители более 100 предприятий провинции Шаньдун в указанных отраслях. Мы ожидаем подписания ряда совместных торгово-экономических проектов. Уверены, что благодаря общим усилиям наше будущее сотрудничество будет более широким. Мы готовы углублять партнерство между нашими предприятиями и реализовывать больше совместных проектов", - сказал Линь У.


Для справки:

Провинция Шаньдун расположена на восточном побережье Китая и является важным районом сельскохозяйственного производства. Здесь выращивают пшеницу, хлопок, арахис, табак, лубяные культуры и т.д. Шаньдун - один из главных садоводческих и полеводческих районов страны, ведущих центров разведения аквапродукции и шелковичного кокона.

В декабре 2022 года АО "НК "ҚТЖ" и крупнейший портовый оператор КНР "Шаньдунская портовая группа" подписали Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого договорились развивать мультимодальные контейнерные сервисы и сопутствующие цифровые продукты.

Ранее Казахстан отправил в китайскую провинцию Шаньдун контейнеры с зерном. В дальнейшем объемы ежегодных поставок зерна в Китай планируется увеличить до 1 млн тонн.  

Отметим, с января по июнь 2023 года товарооборот сельхозпродукции между РК и КНР составил $578,5 млн, что на 72,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Основной объем экспорта в Китай приходится на зерновые культуры и масло различных видов, импортируем в свою очередь овощи и орехи. Также сообщалось, что перевозка зерна железнодорожным транспортом из Казахстана в КНР выросла в 4 раза.  
 
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Теги:ЭкономикаЭкспортРКТорговляКитай
04.09.2023, 11:41 20741

В аэропорту Алматы введут временные тарифы на взлет и посадку самолетов

Компенсирующие тарифы введут в действие с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года
Алматы. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет гражданской авиации Министерства индустрии инфраструктурного развития РК утвердил временные компенсирующие тарифы на регулируемые услуги аэропорта.

Соответствующий приказ ведомства опубликован здесь.

Временные компенсирующие тарифы утверждены на следующие регулируемые услуги:

  • по обеспечению взлета и посадки воздушного судна, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство РК с посадками в аэропортах республики в некоммерческих целях и по международным направлениям - в размере 433,64 тенге/тонна без НДС по регулярным рейсам, 763,69 тенге/тонна без НДС по нерегулярным рейсам;
  • по обеспечению авиационной безопасности - в размере 134,51 тенге/тонна без НДС по регулярным рейсам, 236,15 тенге/тонна без НДС по нерегулярным рейсам.

Компенсирующие тарифы вводятся в действие с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Алматы открыли для движения пандус второго этажа.  

В настоящее время, в связи с увеличением рейсов, в аэропорту наблюдается резкий прирост пассажиров и гостей города. Пропускная способность имеющегося терминала аэропорта составляет 2,7 млн человек в год. Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой ранее сообщил, что график строительства нового терминала аэропорта идет на опережение и предварительно его планируется завершить летом 2024 года.
 
04.09.2023, 10:30 22461

Аким Алматы и секретарь Коммунистической партии китайской провинции Шаньдун договорились о сотрудничестве

Товарооборот между городом Алматы и КНР за 7 месяцев увеличился на 18,5% и составил 4,4 млрд долларов
Аким Алматы и секретарь Коммунистической партии китайской провинции Шаньдун договорились о сотрудничестве
Фото: Depositphotos
Алматы. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев и секретарь партийного комитета Коммунистической партии Китая провинции Шаньдун Линь У договорились об укреплении взаимного сотрудничества и расширении торгово-экономических связей, информирует пресс-служба акимата мегаполиса.

Линь У выразил готовность поддержать реализацию совместных проектов в сфере машиностроения, сельского хозяйства, обеспечения контейнерных поездов в направлении Европа - Азия, а также молодежный обмен между Шаньдуном и Алматы.

Как отметил Ерболат Досаев, Казахстан с Китаем связывает более 1700 километров общей границы, а также многовековая история дружбы и стратегического партнерства. Благодаря устойчивым взаимоотношениям товарооборот между городом Алматы и КНР за 7 месяцев увеличился на 18,5% и составил 4,4 млрд долларов.

На сегодня в Алматы действует более 1,5 тысячи совместных предприятий с участием китайского капитала (в Казахстане - 2650). В прошлом году главой государства был дан старт строительству завода по производству китайских брендов Changan, Chery, Haval мощностью 90 тысяч автомобилей в год, открытие предприятия планируется в индустриальной зоне Алматы в 2025 году. Таким образом, в Алматы создается автомобильный кластер, дальнейшей целью которого станет локализация производства автокомпонентов", - проинформировали в пресс-службе.


Глава города также отметил приоритетность развития туризма в Алматы. С начала года количество туристов уже выросло в 5 раз, а в связи с объявлением Алматы культурной столицей ШОС этот показатель будет только увеличиваться, поэтому в городе активно работают над созданием новых турпродуктов.

По итогам встречи стороны договорились об укреплении взаимного сотрудничества и расширении торгово-экономических связей.

Ранее Казахстан отправил контейнеры с зерном в китайскую провинцию Шаньдун.
 
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Теги:сотрудничествоАлматыКитай
04.09.2023, 08:09 25106

В Жамбылской области из-за засухи ожидают неурожай лука   

Из-за нехватки воды фермеры начали собирать лук на месяц раньше
В Жамбылской области из-за засухи ожидают неурожай лука
Тараз. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На 30% ниже прошлогодних показателей ожидают урожай лука в Жамбылской области. Главными причинами низкой урожайности в управлении сельского хозяйства считают неблагоприятные погодные условия и нехватку воды.

Подачу поливной воды в область прекратил Кыргызстан еще в начале августа, так как регион исчерпал лимит. Из-за дефицита фермеры начали собирать лук на месяц раньше, сообщает "Хабар 24".


В Шуском районе выращиванием лука Али Джафаров занимается 6 лет. Сейчас собирает до 20 тонн с гектара. Вспоминает, раньше было в разы больше. На спад урожая повлияла нехватка поливной воды, и чтобы земля не высохла совсем, собирать лук начали раньше обычного срока. Теперь главное - продать собранную продукцию и не понести убытки, как в прошлом году, говорит аграрий.

По его словам, на 1 гектар лука было затрачено 3,5 миллиона тенге. Чтобы покрыть расходы рабочим за его сбор и погасить ежемесячный кредит, аграрий начал реализовывать урожай, но по низкой цене.

Продажная стоимость 30-40 тенге. Покрупнее если, по 43-45 вот так. В данный момент, сейчас 80-82 тенге если бы мы продавали, мы с затрат вышли бы. Сейчас спроса нет", - говорит Али Джафаров.


Интерес к казахстанскому луку проявили 5 европейских стран. Али Джафаров надеется, что в этом году не будет запрета на экспорт и продажа состоится.

Завершить сбор лука в области планируют в середине октября. Государство покрывает аграриям половину затрат на минеральные удобрения и химические препараты. Лук в регионе разместили на 25 тысячах гектарах земли.

На данный момент убрано около 6780 гектаров. Средняя урожайность около 270 центнеров. По сравнению с прошлым годом урожайность, естественно, ниже на 25-30%. Повлияли на это особенно погодные условия, нехватка поливной воды", - сказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства Шакир Момынкулов.


Чтобы снизить показатели дефицита поливной воды, за 3 года в регионе запланировали пробурить почти 700 скважин. Из них 103 уже используют.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области наблюдается дефицит поливной воды.
 
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Теги:Жамбылская областьводалук
03.09.2023, 20:28 34831

Казахстан отправил контейнеры с зерном в китайскую провинцию Шаньдун

Планируется увеличить объемы ежегодных поставок зерна в Китай до 1 млн тонн
Казахстан отправил контейнеры с зерном в китайскую провинцию Шаньдун
Фото: МСХ РК
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Первые 1,3 тысячи тонн казахстанского зерна сегодня отправились из Алматы в город Цзинань на новом грузовом контейнерном поезде. Данное событие станет поводом открытия формирующего центра Шаньдун в Алматы на станции Бурундай. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.

Казахстан намерен развивать сотрудничество в агросекторе с провинцией Шаньдун КНР. Соответствующие договоренности достигнуты в рамках встречи министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева и секретаря парткома КПК провинции Линь У.

Шаньдун является четвертой провинцией по объемам торговли с Казахстаном после СУАР, Пекина и провинции Ганьсу. За прошлый год товарооборот составил 2 млрд долларов. Показатель может вырасти, выразил уверенность Ербол Карашукеев, поскольку Казахстан готов предложить широкий ассортимент высококачественной сельхозпродукции. У республики есть потенциал увеличить объемы ежегодных поставок зерна до 1 млн тонн, а также продавать в КНР охлажденную мясную продукцию.

Кроме того, планы по увеличению поставок сельхозпродукции закрепили подписанием меморандума между Продкорпорацией и компанией Binzhou Zhongyu Foods. Документом предусматривается экспорт 200 тысяч тонн отечественного зерна в Поднебесную.

Обсудили стороны и вопросы совместной научной деятельности Казахстана и Шаньдуна в АПК. Глава МСХ рассказал о действующих аграрных университетах страны и направлениях их работы.

В частности, в этом году Минсельхозом разработан проект комплексного плана по развитию селекции и первичного семеноводства сельскохозяйственных культур, основной задачей которого станет создание конкурентоспособных сортов нового поколения с высоким потенциалом продуктивности.

Ербол Карашукеев также подчеркнул необходимость развивать академическую мобильность, научные стажировки профессорско-преподавательского состава, ученых НИИ и студентов вузов.

Намерения скрепили меморандумом между Казахским агротехническим исследовательским университетом и Шаньдунской академией сельскохозяйственных наук. Стороны будут проводить совместные исследования и разработки в семеноводстве. Такое взаимодействие может дать высокие результаты за счет синергии отечественных и китайских сортов, отметил министр.

В завершение Ербол Карашукеев вновь призвал китайских бизнесменов к открытию совместных перерабатывающих предприятий на территории Казахстана, учитывая большое внимание нашей страны к сфере переработки сельхозпродукции.

Отметим, с января по июнь 2023 года товарооборот сельхозпродукции между РК и КНР составил $578,5 млн, что на 72,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Основной объем экспорта в Китай приходится на зерновые культуры и масло различных видов, импортируем в свою очередь овощи и орехи.

Ранее сообщалось, что перевозка зерна железнодорожным транспортом из Казахстана в КНР выросла в 4 раза.
 
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Теги:ЭкспортзерноКитай
02.09.2023, 12:45 63746

Казахстан нарастил экспорт агропродукции

В топ-5 продукции АПК, поставляемой на внешние рынки, входят пшеница, мука, подсолнечное масло, семена льна и ячмень
Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 6 месяцев экспорт продукции АПК вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (с 2,6 млрд до 2,7 млрд долларов), сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Экспорт продукции растениеводства в первом полугодии составил 1,56 млрд долларов, что на 4,7% превысило показатели 6 месяцев 2022 года (1,49 млрд долларов). Экспорт продукции животноводства составил 80 млн долларов, что на 18% превысило показатели 6 месяцев 2022 года (67,8 млн долларов).

Экспорт переработанной продукции АПК в первом полугодии составил 1,1 млрд долларов, что на 5% больше показателя 6 месяцев 2022 года (1 млрд долларов). За указанный период доля переработанной продукции в общем объеме экспорта продукции АПК составила 40,1%.

В топ-5 продукции АПК, поставляемой на внешние рынки, входят пшеница, мука, подсолнечное масло, семена льна и ячмень.

28 августа вопросы продовольственной безопасности обсудили отраслевые эксперты. Одной из основных стала тема рынка масличных культур в Казахстане. В частности, речь зашла о действующих пошлинах на вывоз семян подсолнечника.
 
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Теги:сельхозпроизводителиЭкспортРост

 

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