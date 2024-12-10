Бюджет Алматы на 2025 год запланирован на уровне 2 трлн 177 млрд тенге

С января по октябрь 2024 года объемы продажи золота по всему миру достигли 694 тонн

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Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам III квартала 2024 года золотые резервы Казахстана составили 285,9 тонны. Это второй показатель в Центральной Азии после Узбекистана (373,86 тонны), сообщает " - По итогам III квартала 2024 года золотые резервы Казахстана составили 285,9 тонны. Это второй показатель в Центральной Азии после Узбекистана (373,86 тонны), сообщает " Sputnik Казахстан" со ссылкой на World Gold Council.





С января по октябрь 2024 года объемы продажи золота по всему миру достигли 694 тонн. Это сопоставимо с показателями 2022 года.





В III квартале 2024 года Казахстан стал мировым лидером по продажам золота (12,85 тонны). Другими лидерами по этому показателю стали Филиппины (4,5 тонны), Монголия (2,1 тонны), Иордания (1,29 тонны) и Сингапур (1,2 тонны), информирует издание.





В октябре 2024 года Национальный банк Казахстана приобрел на 4 тонны золота больше, чем продал. В предыдущие 5 месяцев золотые запасы страны сокращались за счет продажи. Однако уровень золотых запасов Казахстана на конец октября 2024 года все еще ниже, чем на начало года.





Другой центральноазиатский лидер - Узбекистан вошел в топ-5 по объемам покупок золота (8,7 тонны). В лидерах по этому показателю Польша (42,3 тонны), Венгрия (15,5 тонны), Индия (12,88 тонны) и Турция (10,4 тонны).





С января по июнь 2024 года Швейцария импортировала 82 тонны золота из Узбекистана и 21 тонну из Казахстана. Причем, по данным британской таможни, все импортное золото из Казахстана и Узбекистана поступает в страну напрямую.





Всемирный совет по золоту (World Gold Council) - некоммерческая ассоциация ведущих мировых производителей золота со штаб-квартирой в Лондоне. Цель организации - стимулировать и поддерживать спрос на золото, обеспечивать лидерство в отрасли и быть мировым авторитетом на рынке золота. В состав ассоциации в настоящее время входят 32 члена, добывающие золото более чем в 45 странах.