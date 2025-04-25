Значительное замедление роста мировой экономики прогнозирует МВФ
Фото: Depositphotos
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Происходит перезапуск глобальной экономической системы, в рамках которой большинство стран функционировали на протяжении последних 80 лет, и мир вступает в новую эпоху, говорится в докладе Мирового валютного фонда, опубликованном на сайте МВФ.
В условиях напряженности в торговле и высокой неопределенности относительно политики дальнейшее развитие ситуации будет определяться тем, как будут решаться проблемы и использоваться возможности", - говорится в прогнозе.
Существующие правила оспариваются, в то время как новые еще не появились. С конца января череда объявлений о введении тарифов со стороны США, которые сначала затронули Канаду, Китай, Мексику и критически важные секторы, достигла апогея с введением 2 апреля практически всеобщих сборов. Эффективная тарифная ставка США превысила уровни, достигнутые во время Великой депрессии, в то время как реакция основных торговых партнеров привела к значительному повышению глобальной ставки.
Возникшие в результате эпистемическая неопределенность и непредсказуемость политики являются одним из основных факторов, определяющих перспективы развития экономики. Если эти резко возросшие тарифы и связанная с ними неопределенность будут сохраняться, то они приведут к значительному замедлению роста мировой экономики", - сообщают авторы исследования.
В докладе эксперты МВФ представили ряд прогнозов в отношении мировой экономики. В частности, в нем говорится о влиянии тарифов на валютные курсы, прогнозах роста мировой торговли, инфляции и т.д.
Мы должны задаться вопросом, почему наша глобальная система нуждается в перепланировке, и признать, что десятилетия углубления торговых связей способствовали быстрому, но неравномерному экономическому росту. Во многих странах с развитой экономикой возникло обостренное чувство того, что глобализация несправедливо вытеснила множество рабочих мест в отечественной обрабатывающей промышленности. Эти претензии в некоторой степени обоснованны, несмотря на то что доля занятости в обрабатывающей промышленности в странах с развитой экономикой неуклонно снижается в странах как с профицитом торгового баланса, например Германии, так и с дефицитом, например США", - подчеркивают эксперты.
По их мнению, необходимо, чтобы разработчики политики искали решения вне узких рамок компенсационных трансфертов между "победителями" и "проигравшими", будь то от технологических революций или глобализации.
К сожалению, в этом отношении сделано недостаточно, что подтолкнуло многих к принятию антагонистического мировоззрения, в соответствии с которым выгоды одних достигаются только за счет других. Вместо этого важно улучшить понимание этих коренных причин, чтобы мы могли построить усовершенствованную торговую систему, которая предоставляет больше возможностей", - резюмируют авторы материала.
Подробнее с докладом можно ознакомиться на сайте МВФ.