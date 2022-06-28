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Ежегодно в 28 стран ближнего и дальнего зарубежья из Акмолинской области экспортируется более 2 млн тонн зерна

27.06.2022, 18:00 6201
Ежегодно в 28 стран ближнего и дальнего зарубежья из Акмолинской области экспортируется более 2 млн тонн зерна
КОКШЕТАУ. 27 ИЮНЯ - Акмолинская область - один из основных сельскохозяйственных регионов, ее доля в валовой продукции сельского хозяйства страны составляет 10%, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Это самый большой зерновой клин в республике, мы ежегодно производим около четверти зерна страны, полностью обеспечиваем внутреннюю потребность в зерне, семенах и кормах для животных. Ежегодно экспортируем более 2 млн тонн зерна в 28 стран ближнего и дальнего зарубежья", - цитирует служба центральных коммуникаций акима региона Ермека Маржикпаева. 

 
Говоря о производстве зерна, глава области отметил, что большое внимание уделяется его основной составляющей - техническому оснащению. С начала года агроформированиями области приобретено 727 единиц сельскохозяйственной техники стоимостью 21 млрд тенге.
 

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В Акмолинской области город Косшы получит газ в 2024 году

27.06.2022, 18:57 6686
В Акмолинской области город Косшы получит газ в 2024 году
КОКШЕТАУ. 27 ИЮНЯ - В Акмолинской области город Косшы, поселки Караоткель и Коянды получат газ в 2024 году, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По газификации пригорода Нур-Султана (проводится. - Прим. ред.) большая работа. Вы знаете прекрасно, что 2 года назад шла реализация магистрального газопровода "Сарыарка-1". Это из Кызылординской области через город Караганду в Акмолинскую область. Вот Аршалынский район, о котором мы сегодня много говорили, там практически… у нас там 13 проектов, которые охватывают 20 населенных пунктов. Порядка 20 тысяч человек будет обеспечено газом. В этом году мы уже в 12 населенных пунктах этот газ дадим, Аршалынского района. Перспектива в Целиноградском районе: Коянды, Косшы, Караоткель (...) Северная сторона нашей столицы, она получит газ в 2024 году", - сообщил Ермек Маржикпаев, отвечая на вопрос журналиста агентства. 

 
По его словам, в городе Кокшетау газификацией занимаются 3 компании: ИП "Джуркин", "КазТрансГаз" и "ГазКызмет".
 

По "ГазКызмету" есть определенные вопросы. Он у нас порядка 40-45 домов обеспечивает газом. В прошлом году этой компании мы поставили порядка 75 тысяч тонн сжиженного газа", - добавил глава региона.

 

Ермек Маржикпаев рассказал о мерах регулирования цен на продукты питания первой необходимости

27.06.2022, 18:40 7191
Ермек Маржикпаев рассказал о мерах регулирования цен на продукты питания первой необходимости
КОКШЕТАУ. 27 ИЮНЯ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев рассказал о мерах регулирования цен на продукты питания первой необходимости в регионе, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Очень много зависит от мировых колебаний на самом деле. Скажем так, мы ведем большую работу по сдерживанию этих цен. Вы сами являетесь свидетелями того, сколько мы проводим ярмарок в год. Порядка 50 ярмарок мы проводим. Вот буквально за 5 месяцев мы реализовали продукции почти 500 млн тенге. Это очень много. Это не только в областном центре, но и в районных центрах мы эту работу делаем"- сказал Ермек Маржикпаев, отвечая на вопрос журналиста агентства. 

 
Также он подчеркнул, что в области работает СПК (социально-предпринимательские корпорация), где на сегодня аккумулировано порядка 3 млрд тенге. 
 

Буквально недавно мы туда, скажем так, еще добавили 700 млн тенге для того, чтобы сдерживать цены на социально значимы продукты питания. Сегодня, видите, у нас в Кокшетау есть сахар. Условно по 470-500 тенге. Возможно, есть очереди, но он есть, самое главное. Мы реализовываем в наших магазинах KOKSHE market, других наших торговых точках", - проинформировал аким Акмолинской области.

 

Ақмола облысының 130 кәсіпорны елорда нарығына өнім жеткізеді

27.06.2022, 17:01 3806
Ақмола облысының 130 кәсіпорны елорда нарығына өнім жеткізеді
Фото: ОКҚ
КӨКШЕТАУ. 27 МАУСЫМ - Азық-түлік белдеуін дамыту шеңберінде 300 шақырымдық аймақ анықталды, оған облыстың барлық 20 өңірі кірді. Бұл туралы есеп беру кездесуінде өңір басшысы Ермек Маржықпаев айтып берді, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Орталық коммуникациялар қызметіне сілтеме жасап.
 
Аумақтық-географиялық орналасуын ескерсек, Ақмола облысы Нұр-Сұлтан қаласының айналасында азық-түлік белдеуін қалыптастыратын негізгі субъект болып табылады.

Қазіргі уақытта облыстың 130 кәсіпорны ауылшаруашылық өнімдерін жеткізумен айналысады. 
 

Олар өз өнімдерін елорданың Магнум, Астықжан, Смолл сияқты 44 ірі сауда нүктесіне және Еуразия, Әлем, Шапағат базарларына жеткізеді. Сондай-ақ өңірдің ірі ауылшаруашылық тауар өндірушілері өз өнімдерін сататын "Ақмол" дүкендер желісі жұмыс істейді. Жыл басынан бері 62 мың тонна сүт өнімдері, 14 мың тонна ет және ет өнімдері, 105 млн дана жұмыртқа жеткізілді. Жалпы, өңірде орта мерзімді перспективаға 266 млрд теңгеге 48 жаңа инвестициялық жоба қабылданды. Оларды іске қосу өсімдік майы өндірісін 3,5 есеге, көкөністерді жылыжай өндірісін 3 есеге, сүт-тауар фермаларындағы сүтті 1,5 есеге, барлық түрдегі етті 25%-ға, ұн мен жарма өнімдерін 20%-ға арттыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, 5,5 мың тонна балық пен форель және бекіре уылдырығын шығару жолға қойылады", - деді әкім.

 

Ақмола облысында соңғы үш жылда алты дене шынықтыру-сауықтыру кешені салынды

27.06.2022, 16:56 4141
Ақмола облысында соңғы үш жылда алты дене шынықтыру-сауықтыру кешені салынды
Фото: ОКҚ
КӨКШЕТАУ. 27 МАУСЫМ - Соңғы үш жылда алты дене шынықтыру-сауықтыру кешені салынды. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Ақммола облысының әкімі Ермек Маржықпаев мәлім етті, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Орталық коммуникациялар қызметіне сілтеме жасап.
 

Облыс орталығында жеңіл атлетика манежі мемлекеттік меншікке қайтарылып жөнделді, мұз айдыны спорт кешенінің құрылысы басталды. Ерейментау қаласында екі жүзу бассейні бар дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы аяқталуда. Бурабай ауданының Мәдениет және Жақсы ауданының Жақсы ауылдарында спорт кешендері салынып жатыр. Қорғалжын ауданында дене шынықтыру-сауықтыру кешені, Щучинск қаласында спорт сарайының құрылысы жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыс одан әрі жалғасын табады", - деді әкім.

 

Ақмола облысы халқының 97% сапалы сумен қамтамасыз етілген

27.06.2022, 16:53 4456
Ақмола облысы халқының 97% сапалы сумен қамтамасыз етілген
Фото: ОКҚ
КӨКШЕТАУ. 27 МАУСЫМ - Қазіргі уақытта сапалы сумен жабдықтау жүйесіне қол жетімділік Ақмола облысы халқының 97% бар, оның ішінде: қала тұрғындары – 95%, ауылды елді мекендерде - 89,3%. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Ақмола облысының әкімі Ермек Маржықпаев мәлім етті, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Орталық коммуникациялар қызметіне сілтеме жасап.
 
Өңірдің 177 елді мекенін сумен қамтамасыз ету мақсатында 2025 жылға дейін ауқымды жұмыс жоспарланды. 
 

68 ауылда сумен жабдықтау тораптарының құрылысы, сонымен қатар 29 ауыл үшін жобалау-сметалық құжаттама әзірленді. 72 ауылда кешенді блок модуль орнату; 37 ауылда сүзгі немесе су тарату пункттерін орнату арқылы ұңғыма бұрғылау жоспарланған. Биыл 17 млрд теңге қаражатқа сумен жабдықтау және су бұру бойынша 63 жоба іске асырылды", - деді облыс әкімі.

 

Биыл Ақмола облысында шамамен 700 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі

27.06.2022, 16:47 4746
Биыл Ақмола облысында шамамен 700 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі
Фото: ОКҚ
КӨКШЕТАУ. 27 МАУСЫМ - Соңғы 3 жылда Ақмола облысында жыл сайын кемінде 500 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте өңір әкімі Ермек Маржықпаев мәлім етті, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Орталық коммуникациялар қызметіне сілтеме жасап.
 

Өткен жылы 600 мың шаршы метр тұрғын үй тапсырылып, шамамен 5 мың отбасының тұрғын үй жағдайы жақсартылды. Биыл барлық қаржыландыру көздерінің есебінен шамамен 700 мың шаршы метр тұрғын үйді пайдалануға беру жоспарланып отыр, яғни 5 мыңнан астам отбасы пәтер алады. Құрылыс қарқыны одан әрі артады", - деді Е.Маржықпаев.

 

В Акмолинской области с начала года произведено местных продтоваров на 66 млрд тенге

27.06.2022, 16:38 7356
В Акмолинской области с начала года произведено местных продтоваров на 66 млрд тенге
Фото: primeminister.kz
КОКШЕТАУ. 27 ИЮНЯ - В Акмолинской области с начала года произведено местных продовольственных товаров на сумму более 66 млрд тенге, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За последние 3 года в пищевой промышленности сохраняются высокие темпы роста, сообщает служба центральных коммуникаций. 
 

На сегодняшний день объемы производства акмолинских товаропроизводителей превышают потребность населения: по пищевому яйцу в 3,5 раза, мясу птицы - в 8 раз, муке - в 35 раз, молоку - в 2,5 раза. Также реализуется ряд других проектов. До 2025 года реализация 304 проектов на сумму 1,3 трлн тенге позволит создать порядка 13,5 тысячи новых рабочих мест", - сказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

 

Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жолдардың үлесі 87%-ға жетеді - Е. Маржықпаев

27.06.2022, 16:38 4826
Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жолдардың үлесі 87%-ға жетеді - Е. Маржықпаев
Фото: ОКҚ
КӨКШЕТАУ. 27 МАУСЫМ - Өткен жылы Ақмола облысына жергілікті маңызы бар автожолдар салуға, жөндеуге 232 жобаға 38 млрд теңге бөлінді, оның ішінде 172-сі аяқталды, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Орталық коммуникациялар қызметіне сілтеме жасап.
 
Облыстық, аудандық маңызы бар 800 км автожол және елді мекендердің көше-жол желісі жөнделді. Осы жылы 1 мың шақырымға жуық жол желісін жақсартуды жоспарланып отыр. 
 
Республикалық бюджетті нақтылау қорытындысы бойынша тағы 23 млрд теңге бөлінеді деп күтілуде. Орталық коммуникациялар қызметінің көшпелі брифингі барысында өңір басшысы Ермек Маржықпаев осындай мәліметтермен бөлісті. 
 

Үкіметтің қолдауының арқасында жол желілерін жыл сайын жақсартуға мүмкіндігіміз бар. Мысалы, 2016 жылы 162 км салынып, жөнделген болса, өткен жылы бұл көрсеткіш 790 км құрады, өсім 4 есеге жуық. Нәтижесінде, жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар автожолдардың үлесі - 87%-ға жетеді. Осылайша, осы уақыт ішінде біз жол құрылысында айтарлықтай ілгеріледік", - деді спикер.

 

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