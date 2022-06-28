Ежегодно в 28 стран ближнего и дальнего зарубежья из Акмолинской области экспортируется более 2 млн тонн зерна

Это самый большой зерновой клин в республике, мы ежегодно производим около четверти зерна страны, полностью обеспечиваем внутреннюю потребность в зерне, семенах и кормах для животных. Ежегодно экспортируем более 2 млн тонн зерна в 28 стран ближнего и дальнего зарубежья", - цитирует служба центральных коммуникаций акима региона Ермека Маржикпаева.
Говоря о производстве зерна, глава области отметил, что большое внимание уделяется его основной составляющей - техническому оснащению. С начала года агроформированиями области приобретено 727 единиц сельскохозяйственной техники стоимостью 21 млрд тенге.