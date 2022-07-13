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Акмолинская область входит в пятерку драйверов развития туризма в Казахстане

12.07.2022, 12:31 2511
Акмолинская область входит в пятерку драйверов развития туризма в Казахстане
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 12 ИЮЛЯ - Акмолинская область входит в пятерку драйверов развития туризма в Казахстане, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Доля региона по оказанию услуг в сфере туризма составляет около 10 % (10,5 млрд из 109,0 млрд тенге), сконцентрировано более 9% всех мест размещений страны (341 из 3686 единиц по республике)", - сообщила журналисту агентства пресс-секретарь управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Камила Балгожа. 

 
Также сообщается, что в области функционируют около 600 предприятий сферы туризма (341 объект размещения, 16 санаторно-курортных учреждений, 186 субъектов придорожного сервиса, 45 турфирм, имеющих лицензии на осуществление туристской деятельности). 
 

Культурно-исторический сегмент представлен 900 памятниками. В области действуют 73 туристских маршрута. В 2021 году местами размещения оказано услуг на 10,5 млрд тенге, что является 3-м показателем по республике (город Алматы - 27,9 млрд тенге и город Нур-Султан - 20,3 млрд тенге)", - отметили в пресс-службе. 

 
По данным управления, количество обслуженных посетителей составило более 1 млн человек (1031,6 тысячи человек) с ростом на 30% (2020 год - 795,0 тысяч человек). 
 
Подчеркивается, что в текущем году с учетом открытия сухопутных границ с РФ ожидается увеличение туристского потока до 1,2 млн человек. 
 

На протяжении допандемийных лет курорт Бурабай возглавлял рейтинг популярных курортов СНГ среди туристов России (по данным агентства "Турстат")", - отметили в управлении.

 
На сегодняшний день Щучинско-Боровская курортная зона - динамично развивающаяся приоритетная туристская территория, на которой расположены 189 мест размещения вместимостью более 3 тысяч номеров (3235 номеров). 
 
Сообщается, что за счет введения в прошлом году 2 отелей ("Уиндхэм Гарден" мощностью 85 номеров; "Султан Плаза" мощностью 117 номеров) был увеличен номерной фонд на 7% (2020 год - 3033 номера, 2021 год - 3235 номеров). Сумма инвестиций составила 3,5 млрд тенге. 
 
По данным пресс-службы, в 2021 году рост количества посетителей ЩБКЗ составил 38% (2020 год - 623,0 тысячи человек), или почти 900 тысяч человек (861,5 тысячи человек). 
 

В текущем году введен отель "Кедровый бор" (40 номеров), также планируется завершение строительства 1-го этапа современного курорта "Акбура Ресорт" (городской центр мощностью 30 номеров; выставочный зал; 10 юрт-хаусов). Сумма инвестиций составляет 4,7 млрд тенге", - сообщили в управлении предпринимательства и туризма Акмолинской области. 

 
В целом в 2022 году в регионе реализуется 75 проектов на общую сумму инвестиций 17,6 млрд тенге (объекты туризма - 11,8 млрд тенге (67 %), спорта - 4,3 млрд тенге (24,4 %), культуры - 1,4 млрд тенге (8,1 %), прочее - 0,1 млрд тенге (0,5 %). 
 
Также сообщается, что в период до 2025 года запланирована реализация крупных проектов на 70 млрд тенге (в том числе Aqвura Resort, "Галамат Парк"). 
 

Численность занятых в туризме (согласно 14 ОКЭДов вспомогательного счета туризма) по итогам 2021 года достигла 20 912 человек, что составляет 5% занятого населения региона (398,9 тысячи человек). Данный показатель увеличился по отношение к 2020 году на 113% (2020 год - 18542 человека)", - проинформировали в управлении. 

 
Кроме того, в рамках 3-го этапа плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны (2017-2020 годы) из 27 мероприятий, закрепленных за акиматом области, реализовано 11 на общую сумму государственных инвестиций 8,1 млрд тенге. Отмечается, что продолжено 16 мероприятий на сумму 21 млрд тенге.
 
В этом году на завершение 5 инфраструктурных проектов выделено 3,3 млрд тенге (РБ - 2,6 млрд тенге, МБ - 700 млн тенге). 
 
Также проводится систематическая работа по благоустройству рекреационных зон национального природного парка "Бурабай" (129,3 гектара). 
 
По данным пресс-службы, к летнему сезону подготовлены 29 экологических туристских маршрутов (19 пеших, 6 автобусных, 2 конных, 1 велосипедный и 1 водный). 
 
На территории парка функционируют системы экологического мониторинга (установлены гидро- и метеопосты, заложены фенологические площадки) и раннего обнаружения пожаров ("Смарт Нэшнэл Парк Бурабай"). 
 
В государственном национальном природном парке "Бурабай" проведено благоустройство сакральных мест (реконструкция основания стелы и ремонтно-восстановительные работы плитки тротуарно-пешеходной дорожки на поляне Абылай хана).
 
Также сообщается, что в городе Щучинске (район телевышки) определен земельный участок под строительство смотровой площадки (из средств местного бюджета выделено 7,6 млн тенге на разработку ПСД, госэкспертиза получена, подготовлена бюджетная заявка на строительство объекта). 
 

По состоянию на 1 июля 2022 года в Щучинско-Боровской курортной зоне функционирует 30 санитарно-гигиенических узлов (11 СГУ - ТОО "Бурабай даму" УДП РК, 5 СГУ - акимат поселка Бурабай, 3 СГУ - ТОО KazBioServis-Astana (с системой монетизации), 1 СГУ - KazWay, 10 СГУ - индивидуальные предприниматели, обслуживающие договора аренды ГНПП "Бурабай")", - проинформировали в пресс-службе управления. 

 
Подчеркивается, что важным событием в июне 2022 года стало решение о включении парка "Бурабай" в глобальную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО (34-я сессия Международного координационного совета программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера"). 
 
Еще одним приоритетным объектом в развитии туризма является Зерендинская курортная зона, которая вошла в перечень туристских территорий республиканского уровня.
 
Отмечается, что для расширения ассортимента услуг в курортных зонах региона создана единая система троп с 73 туристскими маршрутами (пешие прогулки по тропам, катание на велосипедах, конные прогулки, установка кэмпингов). 
 
Также для популяризации и продвижения туристских локаций национальных парков в рамках реализации концепции Four Season на постоянной основе проводятся якорные и фоновые мероприятия. 
 
Ранее сообщалось, что Акмолинскую область в прошлом году посетили свыше 1 млн туристов. 
 
Текущий внутренний турпоток региона составил более 1 млн человек (в том числе количество остановившихся в местах размещения - 324,8 тысячи человек; отдыхавших в санаторно-курортных организациях - 27,2 тысячи человек; количество посетивших ГНПП "Бурабай" - 655,3 тысячи человек, количество посетивших ГНПП "Кокшетау" - 22,3 тысячи человек, количество посетивших ГНПП "Буйратау" - 2,0 тысячи человек). 
 
Также лучшие места отдыха казахстанских курортов Бурабая и Зеренды показали российским туристическим операторам.
 
Туристским информационным центром Visit Aqmola при управлении предпринимательства и туризма Акмолинской области проведен информационно-рекламный тур для туркомпаний определенных территорий Российской Федерации, включая города Екатеринбург, Курган, Челябинск, Тюмень, Омск и другие. 
 

новости по теме

В Акмолинской области в рамках спецпроекта "Ауыл - Ел бесігі" отремонтировано 5 объектов образования

11.07.2022, 13:59 4971
В Акмолинской области в рамках спецпроекта "Ауыл - Ел бесігі" отремонтировано 5 объектов образования
Фото: pixabay.com
КОКШЕТАУ. 11 ИЮЛЯ - В Акмолинской области в 2021 году в рамках спецпроекта "Ауыл - Ел бесігі" был проведен капитальный ремонт 5 объектов образования, сообщили агентству KAZAKHSTAN TODAY в управлении образования региона. 
 
По данным управления, отремонтировано 4 школы и 1 организация дополнительного образования в 3 районах на сумму 1 589,2 млн тенге. 
 
Сообщается, что в текущем году в рамках "Ауыл - Ел бесігі" на проведение капитального ремонта 2 школ выделено 628 млн тенге. 
 
Также в управлении образования Акмолинской области проинформировали о реализации проекта "Жас маман". 
 
В области участниками проекта являются 11 колледжей (42% от общего количества госколледжей). 
 

В 2020 году современным учебным оборудованием оснащены 5 колледжей области (Высший технический колледж, город Кокшетау, Строительно-технологический колледж, город Кокшетау, Высший технический колледж, город Щучинск, Высший агротехнический колледж, село Чаглинка, Высший колледж, город Степногорск)", - сообщили в управлении образования региона. 

 
Подчеркивается, что на эти цели из средств республиканского бюджета было выделено более 1,6 млрд тенге, софинансирование из областного бюджета составило свыше 80 млн тенге. 
 

В 2021 году еще 6 колледжей области приняли участие в проекте (Аграрно-индустриальный колледж, город Атбасар, Агротехнический колледж, село Красный Яр, Высший колледж лесного хозяйства, экологии и туризма, город Щучинск, Горнотехнический колледж, город Степногорск, Высший колледж культуры имени Акана Серэ, город Кокшетау, Агротехнический колледж, село Астраханка)", - добавили в управлении. 

 
Сообщается, что на закуп современного учебно-производственного оборудования из средств республиканского бюджета было выделено 1,8 млрд тенге, из областного бюджета - 170,3 млн тенге. 
 
Отмечается, что оборудование приобретено для подготовки квалифицированных кадров по 19 востребованным на рынке труда специальностям. 
 

В целом проект оказывает большую поддержку системе технического и профессионального образования области", - подчеркнули в управлении образования. 

 
До 2025 года в результате модернизации и внедрения международных стандартов 11 колледжей области станут отраслевыми центрами компетенции по соответствующей специальности в соответствии со стандартами WorldSkills. 
 
По данным МОН РК, 180 казахстанских колледжей были модернизированы в рамках проекта "Жас маман". 
 

Жас маман" - это как приобретение нового оборудования для колледжей, так и внедрение международного опыта подготовки кадров на основе современных требований, обновление содержания образовательных программ и стандартов, повышение квалификации педагогов по новым технологиям обучения", - пояснили в министерстве.

 
Отмечается, что колледжи, получившие современное оборудование в рамках данного проекта, также выпускают собственную продукцию на своих мини-предприятиях и реализуют ее. 
 
Ранее сообщалось, что на ближайшие пять лет увеличены объемы финансирования проекта "Ауыл - Ел бесігі" до 800 млрд тенге, а с учетом всех источников на модернизацию сел запланировано 1,3 трлн тенге. 
 

Реализация мероприятий проекта "Ауыл - Ел бесігі" существенно улучшит качество жизни сельского населения и придаст новый импульс развитию села", - сказал Аскар Мамин.

 
Основной целью проекта "Ауыл - Ел бесігі", начатого в 2019 году, является улучшение качества жизни на селе, модернизация инфраструктуры сельских территорий, доведение их до новых региональных стандартов. Было отобрано 3561 перспективное село, в котором проживает 6,9 млн человек, или 89% сельского населения.
 
За 2019-2020 годы в сферах ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, культуры и спорта в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі", а также с учетом дорожной карты занятости, программ "Нурлы жол" и "Нурлы жер" реализовано 12 тысяч проектов на сумму 618 млрд тенге. 
 

Ақмола облысында кірпіш зауытының құрылысы аяқталды

08.07.2022, 15:26 7596
Фото: Ақмола облысының әкімдігі
КӨКШЕТАУ. 8 ШІЛДЕ - Ақмола облысында Аршалы ауданында кірпіш зауытының құрылысы аяқталды. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Орынбасары Роман Скляр, Ақмола облысының әкімі Ермек Маржықпаев және Нұр-сұлтан қаласының әкімі Алтай Көлгінов құрметті қонақтар болды, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY өңір әкімінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 
 "SG BRICK" кірпіш өндіру зауыты "GPark" құрылыс компаниясы тобының құрамына кіреді және Елорданы, астана маңындағы облысты және елдің бірқатар басқа өңірлерін сапалы өніммен қамтамасыз ететін болады.
 

Өнеркәсіп секторы аймақ экономикасында басым сала болып қалуда. Саланың жоғары серпіні жаңа жобаларды іске асыру есебінен қамтамасыз етіледі. Ірі кірпіш зауытын іске қосу облыс бойынша кірпіш өндірісін 2 есеге арттыруға мүмкіндік береді", - деп атап өтті Ермек Маржықпаев.

 
Кірпіш зауытының құрылтайшысы – "GPark" ЖШС құрылыс компаниялары тобының бас директоры Ғабит Сәтмағамбетовтың айтуынша, бұрын компания отандық құрылысқа қарағанда едәуір қымбат кірпіш жеткізетін Өзбекстаннан, Украинадан, Ресейден құрылыс материалдарын жеткізушілермен өзара іс-қимыл жасаған. Кейіннен бұл компанияның салынған нысандарының шаршы метрінің өзіндік құнына әсер етті.
 

Мен біртіндеп импорттан бас тартып, өз зауыттарымды салу туралы маңызды және жауапты шешім қабылдадым. Шаршы метр құнының өсуіне алып келмеуі үшін көптеген құрылыс компаниялары сапалы және арзан құрылыс материалдарын қажет етеді", - дейді Ғабит Сатмағамбетов.

 
Сапалы керамикалық кірпіш әлемге әйгілі "Beralmar" компаниясының испан технологиясы бойынша өндіріледі. Жылу тасымалдағыш ретінде өндіру үшін табиғи газ пайдаланылады, жылдық қажеттілік-18 млн текше метр.
 

Зауыттың жанында зауытты өз шикізатымен қамтамасыз ету үшін қызыл және сары саз жыныстарынан тұратын жалпы ауданы 161 га карьер бар. Компания кірпішті бояу өндірісін жолға қоюды жоспарлап отыр. Зертханалық жағдайда олар бояулардың бірнеше түрін қолдана бастады және қазіргі уақытта әртүрлі бояғыштардың 27 тәжірибелі ыстыққа төзімді және су өткізбейтін үлгілерін алды", - деп хабарлады Ақмола облысының әкімдігі.

 
Жаңа өндіріс-бұл жұмыс орындары. Еңбек активінің қажеттілігі жақын маңдағы ауылдардан тартуды жоспарлап отырған 250-ге жуық жұмыс орнын құрайды. Сонымен қатар, жаздың соңына дейін темірбетон бұйымдарын шығаратын тағы бір GPark зауытын іске қосу жоспарлануда.
 

В Акмолинской области по программе "Дорожная карта бизнеса" одобрено свыше 4 тысяч проектов

07.07.2022, 17:08 9706
В Акмолинской области по программе "Дорожная карта бизнеса" одобрено свыше 4 тысяч проектов
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 7 ИЮЛЯ - В Акмолинской области за 2 года по программе "Дорожная карта бизнеса - 2025" одобрено свыше 4 тысяч проектов, сообщили агентству KAZAKHSTAN TODAY в управлении предпринимательства и туризма области. 
 
По данным управления, в рамках государственной программы "Дорожная карта бизнеса - 2025" с 2020 по 2022 годы одобрено 4138 проектов на общую сумму 236, 1 млрд тенге, из них: 
 
- по субсидированию процентной ставки вознаграждения - 2790 проектов на сумму кредита 193,1 млрд тенге; 
 
- по предоставлению гарантий по кредитам МСБ одобрено всего 1098 проектов на сумму кредитов 30,1 млрд тенге, сумма гарантий составляет 13,7 млрд тенге; 
 
- по грантовому финансированию одобрено всего 200 проектов на сумму гранта 666,3 млн тенге;
 
- по подведению недостающей инфраструктуры одобрено всего 57 проектов на сумму 13 млрд тенге.
 
Также управлении предпринимательства и туризма Акмолинской области рассказали о национальном проекте по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. 
 
По данным ведомства, проект обеспечивает качественное изменение в структуре предпринимательства: 
 
 - развитие малого бизнеса в целях повышения занятости населения; 
 
 - опора на средний бизнес - драйвер диверсификации отраслей экономики; 
 
- комплексное развитие конкуренции - равные условия для субъектов предпринимательства.
 
Кроме того, акиматом Акмолинской области в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечивается финансирование мероприятий национального проекта, предусмотренных за счет средств местных бюджетов. 
 

Механизм кредитования приоритетных проектов "экономики простых вещей" предусматривает меры государственной поддержки в виде субсидирования процентной ставки вознаграждения кредитов", - проинформировали в управлении. 

 
Согласно условиям механизма средства могут быть направлены на развитие и поддержку обрабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса и переработки в соответствии с перечнем товаров для кредитования приоритетных проектов и предоставлены через банки второго уровня или Аграрную кредитную корпорацию на льготной основе.
 
Сообщается, что по условиям кредитования срок займа составляет 10 лет, номинальная ставка вознаграждения для заемщиков - 6% и без ограничения максимальной суммы кредита.
 
В настоящее время портфель "экономики простых вещей" по Акмолинской области состоит из одобренных и профинансированных 260 проектов обрабатывающей промышленности, сферы АПК и услуг на 44,6 млрд тенге.
 
По данным ведомства, в обрабатывающей промышленности одобрено 39 проектов на сумму 24,8 млрд тенге, в сельском хозяйстве - 210 проектов на сумму 14,5 млрд тенге, в сфере услуг - 11 проектов на сумму 5,3 млрд тенге. Кроме того, планируется создать более 1300 рабочих мест.
 

В Акмолинской области производители мясной продукции расширяют производство

06.07.2022, 12:58 12441
КОКШЕТАУ. 6 ИЮЛЯ - Производители мясной продукции фабрики KazBeef в Акмолинской области планируют расширить производство, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы уже заключаем контракт - планируем приобрести фаршевую линию на объем 8 тонн в смену. Это будет фарш в потребительской упаковке, которого, к сожалению, в Казахстане нет. Это фарш в лоточках, я думаю, многие подобные видели. Мы первые, кто будет выпускать такой фарш в Казахстане", - сообщил журналисту директор KazBeef Processing Федор Федоровский. 

 
Мясокомбинат был образован в феврале 2016 года. На данный момент сотрудничество осуществляется с мировыми лидерами рынка на разных этапах производства. Мощность производства составляет 10 тысяч тонн мяса в год. 
 

Филиалов фабрики нет. Ведутся переговоры с компанией Kusto group и с американской компанией Tyson Food, но пока что это только переговоры. Мы экспортируем мясо в ближнее зарубежье - Россия, Узбекистан, в страны Персидского залива - Оман, Катар и ОАЭ. Грузию сейчас тоже освоили. У нас официальным дистрибьютором является компания METRO, так что я думаю, что продукцию можно найти в любых крупных городах республики. Основное направление нашей продукции премиальное - она уходит в рестораны ближнего и дальнего зарубежья", - заявил директор. 

 
По его словам, в мире обвалка свинины и баранины нашла автоматизированное применение, однако говядина все еще нуждается в тяжелой ручной переработке.
 
На мясокомбинате KazBeef в настоящее время работают 103 человека, планируется расширить число сотрудников до 150. Заработная плата работников варьируется в районе 250 тысяч тенге. 
 

У нас есть большая мечта, чтобы Казахстан стал, как когда-то житницей, одним из крупнейших экспортеров мясной продукции в мире", - добавил директор мясокомбината. 

 
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области за период с января по апрель 2022 года объем производства колбасных изделий вырос на 31% и составил 1,2 тысячи тонн.
 

В натуральном выражении произведено 25,9 тысячи тонн мяса, снижение на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, объем производства колбасных изделий составил 1,2 тысячи тонн, рост на 31,0%", - сообщается в документе, размещенном на сайте акимата Акмолинской области. 

 
Кроме того, в регионе с начала года произведено местных продовольственных товаров на сумму более 66 млрд тенге. 
 

На сегодняшний день объемы производства акмолинских товаропроизводителей превышают потребность населения: по пищевому яйцу в 3,5 раза, мясу птицы - в 8 раз, муке - в 35 раз, молоку - в 2,5 раза. Также реализуется ряд других проектов. До 2025 года реализация 304 проектов на сумму 1,3 трлн тенге позволит создать порядка 13,5 тысячи новых рабочих мест", - сказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев. 

 
Также сообщается, что в сельском хозяйстве в отчетном периоде валовой выпуск увеличился на 0,5%. 
 

В отрасли животноводства показатели достигнуты за счет роста поголовья КРС на 1,7%, овец, коз - на 3,5%, лошадей - на 7%, производства мяса - на 0,8 и молока - на 0,5%. Наибольший рост производства в отрасли зафиксирован в Аршалынском, Ерейментауском, Атбасарском районах и в городе Косшы", - заявили в акимате региона. 

 
Кроме того, по итогам пяти месяцев текущего года в разрезе регионов республики Акмолинская область занимает первое место по выполнению важнейших индикаторов социально-экономического развития.
 

Ақмола облысында бизнесті қолдау кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба аясында жүзеге асырылуда

05.07.2022, 15:45 13966
Ақмола облысында бизнесті қолдау кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба аясында жүзеге асырылуда
Фото: Depositphotos
КӨКШЕТАУ. 5 ШІЛДЕ - Ақмола облысында бизнесті қолдау 2021-2025 жылдарға арналған Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба аясында жүзеге асырылуда, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Ақмола облысы Кәсіпкерлік және туризм басқармасының баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 
Басқарманың мәліметінше, бизнесті қолдау Қазақстан Республикасының Агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2021 - 2025 жылдарға арналған ұлттық жобасы аясында жүргізілуде.
 
Осы жобаның негізгі мақсаты еңбек өнімділігін екі жарым есеге арттыру, агроөнеркәсіптік кешен өнімдерінің экспортын екі есеге ұлғайту арқылы бәсекеге қабілетті агроөнеркәсіптік кешенді құру және отандық өндірістің әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларымен қамтамасыз ету болып табылады.
 
Сонымен қатар, өңірде бизнесті қолдау "ДАМУ" Кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ, "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ, "ҚазАгроҚаржы" АҚ несиелеу бағдарламалары арқылы жүзеге асырылады.
 
Ақмола облысында 2022 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 56,4 мың бірлікті құрады (2021 жылғы наурызға 104,3%).
 
Өңірде жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны 50,4 мың бірлікті құрайды (2021 жылғы наурызға 106,4%).
 

Тіркелгендердің жалпы санындағы жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің үлесі 89,4 пайызды құрады", - деп атап өтті Ақмола облысының Кәсіпкерлік және туризм басқармасында.

 
ШОК субъектілерінің 2022 жылғы 1 маусымдағы құрылымы: 
 
  • шағын және орта кәсіпкерлік - 8 817 бірлік; 

  • жеке кәсіпкерлер-35 410 бірлік; 

  • шаруа (фермер) қожалықтары - 6 172 бірлік.
 
Бұған дейін Президенттің тапсырмаларын іске асыру үшін қосымша 1,8 трлн теңге бөлінетіні хабарланған болатын.
 

Произведенная в Акмолинской области мука экспортируется в 28 стран мира

05.07.2022, 13:54 15276
КОКШЕТАУ. 5 ИЮЛЯ - На производственных объектах Акмолинской области рассказали об экспорте масла и муки, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Производственная мощность маслоперерабатывающего завода - 600 тонн сырья в день. Объект импортно ориентированный - из нашей области продукция поставляется в Иран, Ирак, Китай, Таиланд, КНР, Италию, Таджикистан, Россию", - рассказал журналисту заместитель акима Акмолинской области по вопросам сельского хозяйства Галымжан Абдыкаликов. 

 
Кроме того, отмечается, что в будущем планируется вторичная переработка - сырье в достатке будет в том числе и в Казахстане. 
 
Завод по производству растительного масла "Бота-2015" был введен в эксплуатацию в начале этого года. Стоимость проекта составила 6 млрд тенге. 
 
Кроме того, в области активно развивается мукомольное производство.
 
По словам Галымжана Абдыкаликова, мука, произведенная в Акмолинской области, экспортируется практически по всем областям Казахстана, а также в 28 стран мира. Пшеница в достаточном количестве, 650 тысяч тонн только мягких сортов пшеницы. 
 

Запасов пшеницы на хлеб сейчас хватает до ноября. Поэтому дефицита хлеба не ожидается", - добавил он. 

 
Ранее сообщалось, Акмолинская что область - один из основных сельскохозяйственных регионов, ее доля в валовой продукции сельского хозяйства страны составляет 10%. 
 

Это самый большой зерновой клин в республике, мы ежегодно производим около четверти зерна страны, полностью обеспечиваем внутреннюю потребность в зерне, семенах и кормах для животных. Ежегодно экспортируем более 2 млн тонн зерна в 28 стран ближнего и дальнего зарубежья", - цитирует служба центральных коммуникаций акима региона Ермека Маржикпаева. 

 
В конце мая стало известно, что в регионе планируют яровой сев на площади 5,1 млн гектаров, что выше прошлогодних показателей на 57,2 тысячи гектаров. 
 

В текущем году по предварительной структуре посевных площадей область планирует провести яровой сев на площади 5,1 млн гектаров, что выше показателей прошлого года на 57,2 тысячи гектаров", - сообщается в документе, размещенном на сайте акимата Акмолинской области. 

 
Кроме того, в регионе объем промышленной продукции вырос до 543 млрд тенге. 
 

Объем промышленной продукции возрос на 9% и составил 543 млрд тенге, заняв вторую строчку в рейтинге страны. Увеличению показателя способствовали рост объема производства в обрабатывающей промышленности на 7%, в металлургии - увеличение объемов золота на 6%, в химической промышленности увеличились объемы производства этилового спирта на 35,4%, пестицидов - на 7,4%. В разрезе регионов наибольший рост ИФО отмечен в Коргалжынском, Шортандинском, Бурабайском районах и городе Косшы", - проинформировал руководитель управления экономики и бюджетного планирования Канат Дузелбаев. 

 

В Акмолинской области выпускают 32 тысячи тонн теплоизоляции

04.07.2022, 13:06 17446
КОКШЕТАУ. 4 ИЮЛЯ - На Макинском заводе теплоизоляции рассказали об особенностях и перспективах производства, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В настоящее время производительность завода оценивается в 32 тысячи тонн качественной теплоизоляции в год, то есть 5 тонн в час. Кроме того, руководство планирует увеличивать мощность и объемы производства. 
 

Особенность нашего предприятия в том, что у нас в основном все специалисты молодые, средний возраст 25-26 лет. Руководство делает основной упор на обучение и поддержку молодежи", - сообщил журналисту начальник цеха Макинского завода теплоизоляции Айдос Айданов.

 
Крупнейшее предприятие в Казахстане по производству теплоизоляционных материалов было введено в эксплуатацию в 2019 году в городе Макинске. Инвестирует в производство АО "Baiterek Venture Fund", стоимость проекта составила 6,77 млрд тенге. 
 

Это производство запустилось в 2015 году, со многими усилиями, проблемами, но запустилось. Приехали специалисты из других стран, из России в основном. Помогли и обучили. Вместе подняли предприятие. В 2020 году мы вышли на полную мощность. Таких предприятий не так уж и много. Если я не ошибаюсь, четыре, а наше является основным. Здесь работают порядка 200 человек", - проинформировал Айдос Айданов. 

 
Основной продукт завода - это каменная вата, огнеупорная, жаростойкая. Она применяется в производстве панелей, фасадов на кровлю, в строительстве многоэтажных домов. Поставки МЗТИ осуществляются на внутреннем рынке страны, а также экспортируются в Россию, Кыргызстан и Узбекистан.
 

В Акмолинской области объем промышленной продукции вырос до 543 млрд тенге

04.07.2022, 11:57 17201
В Акмолинской области объем промышленной продукции вырос до 543 млрд тенге
КОКШЕТАУ. 4 ИЮЛЯ - В Акмолинской области объем промышленной продукции возрос на 9% и составил 543 млрд тенге, заняв вторую строчку в рейтинге страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным акимата Акмолинской области, в регионе по итогам 5 месяцев 2022 года сохраняется положительная динамика по основным социально-экономическим показателям. 
 
Подчеркивается, что за отчетный период по темпам развития промышленности, инвестиций в основной капитал, сектора строительства и уровню инфляции регион вошел в первую пятерку, отрасль обрабатывающей промышленности - на 6-й позиции по стране. 
 
Кроме того, положительный рост также демонстрируют сельское хозяйство, торговля и средняя заработная плата.
 

Объем промышленной продукции возрос на 9% и составил 543 млрд тенге, заняв вторую строчку в рейтинге страны. Увеличению показателя способствовали рост объема производства в обрабатывающей промышленности на 7% в металлургии - увеличение объемов золота на 6%, в химической промышленности увеличились объемы производства этилового спирта на 35,4%, пестицидов - на 7,4%. В разрезе регионов наибольший рост ИФО отмечен в Коргалжынском, Шортандинском, Бурабайском районах и городе Косшы", - проинформировал руководитель управления экономики и бюджетного планирования Канат Дузелбаев. 

 
Также сообщается, что в сельском хозяйстве в отчетном периоде валовой выпуск увеличился на 0,5%.
 

В отрасли животноводства показатели достигнуты за счет роста поголовья КРС на 1,7%, овец, коз - на 3,5%, лошадей - на 7%, производства мяса - на 0,8 и молока - на 0,5%. Наибольший рост производства в отрасли зафиксирован в Аршалынском, Ерейментауском, Атбасарском районах и в городе Косшы", - заявили в акимате региона.

 
Благодаря государственной поддержке в области увеличены субъекты малого и среднего бизнеса до 50,4 тысячи. 
 
Также на заседании руководитель областного ведомства доложил о работе по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Сформирован запас товаров в объеме 2,2 тысячи тонн, в рамках оборотной схемы - 908 тонн продукции.
 
Кроме того, в акимате напомнили, что товары стабфонда реализуются в 4 социальных магазинах KOKSHE MARKET, в 5 магазинах и 8 супермаркетах "Инмарт" областного центра и в Аккольском, Есильском, Ерейментауском, Жаксынском и Атбасарском районах по сниженным ценам, планируется расширить географию поставок в другие районы области. 
 
По данным акимата Акмолинской области, по итогам социально-экономического развития за январь-май 2022 года в разрезе основных семи показателей положительный рост наблюдается в Шортандинском, Аршалынском районах. Шесть показателей исполнены в Аккольском, Астраханском и Ерейментауском районах. Не выполнили показатели Биржан Сал и Жаркаинский районы. 
 

Учитывая итоги 5 месяцев, областным управлениям совместно с акиматами регионов необходимо провести детальный анализ по всем показателям, проанализировать все отстающие позиции регионов", - подчеркнул аким Ермек Маржикпаев. 

 
Также в Акмолинской области развивается сфера здравоохранения. 
 
По информации руководителя управления здравоохранения Наримана Сыздыкова, в отрасли продолжается планомерная работа по улучшению медицинской помощи и доступности медицинских услуг.
 

С целью снижения дефицита врачебных кадров ежегодно выделяются 35 грантов на обучение в резидентуре, 50 грантов на обучение по специальности "общая медицина", для медицинских работников среднего звена выделяется 190 грантов за счет местного бюджета, 20 грантов республиканского бюджета, 50 грантов по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек", - проинформировал глава управления здравоохранения области. 

 
Также сообщается, что поэтапно повышается и заработная плата медработников - в среднем на 30% у врачебного персонала, на 20% у среднего медицинского персонала и на 15% у младшего персонала. 
 
Приняты меры для мотивации кадров: социальная поддержка медиков путем предоставления служебных квартир, сооплаты арендных платежей, выделения мест в детских садах, трудоустройства супруги/супруга и прочие. Увеличены выплаты подъемных молодым специалистам (врачам) до 1,5 млн тенге для городов районного и областного значения и до 2,5 млн тенге в сельской местности.
 
Кроме того, в области оказывается поддержка в рамках проекта "С дипломом в село" в виде единовременных выплат и бюджетного кредита на приобретение жилья. Молодые врачи обеспечиваются жильем. Строится дом в областном центре, в Егиндыкольском районе проведен капитальный ремонт общежития, в Атбасарском районе одно из пустующих зданий перепрофилировано также под общежитие. Построен жилой дом в Жаксынском районе. 
 
Ранее сообщалось, что по итогам пяти месяцев текущего года в разрезе регионов республики Акмолинская область занимает первое место по выполнению важнейших индикаторов социально-экономического развития.
 
Кроме того, созданы более 8 тысяч новых рабочих мест, в том числе около 5 тысяч постоянных. Уровень безработицы - 4,8%. Цены на товары первой необходимости находятся на постоянном контроле.
 
Также в Акмолинской области за период с января по апрель 2022 года произведено промышленной продукции в действующих ценах на 430,6 млрд тенге, что к уровню января-апреля 2021 года составило 109,6%. 
 
Сообщатся, что по объему промышленного производства наибольший удельный вес в области занимают предприятия Буландынского, Зерендинского, Шортандинского районов, а также городов Кокшетау и Степногорска, которые произвели 80,6% областного объема промышленной продукции.
 
Отмечается, что в городе Кокшетау за счет снижения производства комбайнов и тракторов индекс промышленного производства (ИПП) составил 85,6%.
 
Также, по данным акимата региона, за период с января по апрель 2022 года объем производства колбасных изделий вырос на 31% и составил 1,2 тысячи тонн.
 

В натуральном выражении произведено 25,9 тысячи тонн мяса, снижение на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, объем производства колбасных изделий составил 1,2 тысячи тонн, рост на 31,0%", - сообщается в документе.

 

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