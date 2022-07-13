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КОКШЕТАУ. 12 ИЮЛЯ - Акмолинская область входит в пятерку драйверов развития туризма в Казахстане, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY.

Доля региона по оказанию услуг в сфере туризма составляет около 10 % (10,5 млрд из 109,0 млрд тенге), сконцентрировано более 9% всех мест размещений страны (341 из 3686 единиц по республике)", - сообщила журналисту агентства пресс-секретарь управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Камила Балгожа.

Также сообщается, что в области функционируют около 600 предприятий сферы туризма (341 объект размещения, 16 санаторно-курортных учреждений, 186 субъектов придорожного сервиса, 45 турфирм, имеющих лицензии на осуществление туристской деятельности).

Культурно-исторический сегмент представлен 900 памятниками. В области действуют 73 туристских маршрута. В 2021 году местами размещения оказано услуг на 10,5 млрд тенге, что является 3-м показателем по республике (город Алматы - 27,9 млрд тенге и город Нур-Султан - 20,3 млрд тенге)", - отметили в пресс-службе.

По данным управления, количество обслуженных посетителей составило более 1 млн человек (1031,6 тысячи человек) с ростом на 30% (2020 год - 795,0 тысяч человек).

Подчеркивается, что в текущем году с учетом открытия сухопутных границ с РФ ожидается увеличение туристского потока до 1,2 млн человек.

На протяжении допандемийных лет курорт Бурабай возглавлял рейтинг популярных курортов СНГ среди туристов России (по данным агентства "Турстат")", - отметили в управлении.

На сегодняшний день Щучинско-Боровская курортная зона - динамично развивающаяся приоритетная туристская территория, на которой расположены 189 мест размещения вместимостью более 3 тысяч номеров (3235 номеров).

Сообщается, что за счет введения в прошлом году 2 отелей ("Уиндхэм Гарден" мощностью 85 номеров; "Султан Плаза" мощностью 117 номеров) был увеличен номерной фонд на 7% (2020 год - 3033 номера, 2021 год - 3235 номеров). Сумма инвестиций составила 3,5 млрд тенге.

По данным пресс-службы, в 2021 году рост количества посетителей ЩБКЗ составил 38% (2020 год - 623,0 тысячи человек), или почти 900 тысяч человек (861,5 тысячи человек).

В текущем году введен отель "Кедровый бор" (40 номеров), также планируется завершение строительства 1-го этапа современного курорта "Акбура Ресорт" (городской центр мощностью 30 номеров; выставочный зал; 10 юрт-хаусов). Сумма инвестиций составляет 4,7 млрд тенге", - сообщили в управлении предпринимательства и туризма Акмолинской области.

В целом в 2022 году в регионе реализуется 75 проектов на общую сумму инвестиций 17,6 млрд тенге (объекты туризма - 11,8 млрд тенге (67 %), спорта - 4,3 млрд тенге (24,4 %), культуры - 1,4 млрд тенге (8,1 %), прочее - 0,1 млрд тенге (0,5 %).

Также сообщается, что в период до 2025 года запланирована реализация крупных проектов на 70 млрд тенге (в том числе Aqвura Resort, "Галамат Парк").

Численность занятых в туризме (согласно 14 ОКЭДов вспомогательного счета туризма) по итогам 2021 года достигла 20 912 человек, что составляет 5% занятого населения региона (398,9 тысячи человек). Данный показатель увеличился по отношение к 2020 году на 113% (2020 год - 18542 человека)", - проинформировали в управлении.

Кроме того, в рамках 3-го этапа плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны (2017-2020 годы) из 27 мероприятий, закрепленных за акиматом области, реализовано 11 на общую сумму государственных инвестиций 8,1 млрд тенге. Отмечается, что продолжено 16 мероприятий на сумму 21 млрд тенге.

В этом году на завершение 5 инфраструктурных проектов выделено 3,3 млрд тенге (РБ - 2,6 млрд тенге, МБ - 700 млн тенге).

Также проводится систематическая работа по благоустройству рекреационных зон национального природного парка "Бурабай" (129,3 гектара).

По данным пресс-службы, к летнему сезону подготовлены 29 экологических туристских маршрутов (19 пеших, 6 автобусных, 2 конных, 1 велосипедный и 1 водный).

На территории парка функционируют системы экологического мониторинга (установлены гидро- и метеопосты, заложены фенологические площадки) и раннего обнаружения пожаров ("Смарт Нэшнэл Парк Бурабай").

В государственном национальном природном парке "Бурабай" проведено благоустройство сакральных мест (реконструкция основания стелы и ремонтно-восстановительные работы плитки тротуарно-пешеходной дорожки на поляне Абылай хана).

Также сообщается, что в городе Щучинске (район телевышки) определен земельный участок под строительство смотровой площадки (из средств местного бюджета выделено 7,6 млн тенге на разработку ПСД, госэкспертиза получена, подготовлена бюджетная заявка на строительство объекта).

По состоянию на 1 июля 2022 года в Щучинско-Боровской курортной зоне функционирует 30 санитарно-гигиенических узлов (11 СГУ - ТОО "Бурабай даму" УДП РК, 5 СГУ - акимат поселка Бурабай, 3 СГУ - ТОО KazBioServis-Astana (с системой монетизации), 1 СГУ - KazWay, 10 СГУ - индивидуальные предприниматели, обслуживающие договора аренды ГНПП "Бурабай")", - проинформировали в пресс-службе управления.

Подчеркивается, что важным событием в июне 2022 года стало решение о включении парка "Бурабай" в глобальную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО (34-я сессия Международного координационного совета программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера").

Еще одним приоритетным объектом в развитии туризма является Зерендинская курортная зона, которая вошла в перечень туристских территорий республиканского уровня.

Отмечается, что для расширения ассортимента услуг в курортных зонах региона создана единая система троп с 73 туристскими маршрутами (пешие прогулки по тропам, катание на велосипедах, конные прогулки, установка кэмпингов).

Также для популяризации и продвижения туристских локаций национальных парков в рамках реализации концепции Four Season на постоянной основе проводятся якорные и фоновые мероприятия.

Ранее сообщалось, что Акмолинскую область в прошлом году посетили свыше 1 млн туристов.

Текущий внутренний турпоток региона составил более 1 млн человек (в том числе количество остановившихся в местах размещения - 324,8 тысячи человек; отдыхавших в санаторно-курортных организациях - 27,2 тысячи человек; количество посетивших ГНПП "Бурабай" - 655,3 тысячи человек, количество посетивших ГНПП "Кокшетау" - 22,3 тысячи человек, количество посетивших ГНПП "Буйратау" - 2,0 тысячи человек).

Также лучшие места отдыха казахстанских курортов Бурабая и Зеренды показали российским туристическим операторам.

Туристским информационным центром Visit Aqmola при управлении предпринимательства и туризма Акмолинской области проведен информационно-рекламный тур для туркомпаний определенных территорий Российской Федерации, включая города Екатеринбург, Курган, Челябинск, Тюмень, Омск и другие.