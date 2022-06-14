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Продукция из стабфонда Акмолинской области расширяет точки реализации

13.06.2022, 16:54 2391
Продукция из стабфонда Акмолинской области расширяет точки реализации
КОКШЕТАУ. 13 ИЮНЯ - Продукция из стабилизационного фонда Акмолинской области расширяет точки реализации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В восьми магазинах сети супермаркета INMART с недавнего времени реализуется продукция из стабилизационного фонда Акмолинской области благодаря заключенному договору СПК "Kokshe" с торговой сетью", - проинформировали в пресс-службе социально-предпринимательской корпорации "Кокше". 

 
По данным пресс-службы, продукция из стабфонда (сахар, рис, гречневая крупа, масло растительное, соль, макаронные изделия) теперь представлена не только в павильонах Kokshe Market, на полках некоторых отдаленных микрорайонах.
 
Кроме того, теперь и в сети INMART в разных частях города (на улицах Ауэзова, Уалиханова, Боровской, Акана-серы и др.) горожане смогут покупать необходимые продукты питания из стабфонда. 
 

Узнать их можно по надписи "СПК", - заявили пресс-службе. 

 
В СПК отметили, что на минувшей неделе в Кокшетау прибыло более 200 тонн сахара с Коксуского сахарного завода. 
 

СПК закупил его уже по другой цене (в сравнении с предыдущим контрактом), поэтому принято решение выставить его на продажу в супермаркетах INMART", - проинформировали в пресс-службе. 

 
Сообщается, что цена на него фиксированная - 473 тенге за килограмм. 
 
Также в СПК отметили, что в павильонах Kokshe Market сахар продают по 380 тенге за килограмм. Это сахар из запасов, сделанных СПК ранее. 
 

Его по-прежнему продают по 2 килограмма в одни руки", - почеркнули в пресс-службе.

 
Также сообщается, что "по многочисленным просьбам акмолинцев в дальнейшем СПК планирует расширять точки реализации. Так, к примеру, продукция из стабфонда уже доставляется в Аккольский район и Есильский район". 
 
Список магазинов, осуществляющих реализацию товаров регионального стабилизационного фонда в городе Кокшетау: 
 
  • Магазин KOKSHE MARKET - улица Есенберлина, 3 
  • Магазин KOKSHE MARKET - микрорайон Центральный, район дома 32 
  • Магазин KOKSHE MARKET - микрорайон Васильковка, район СШ № 17 
  • Магазин KOKSHE MARKET - улица Алтынсарина, 6д 
  • Магазин "Шанхай-1" - улица Матросава, 61 (микрорайон Шанхай) 
  • Магазин "Алихан" - улица Потанина, 19 
  • Магазин "Акжол" - улица Валиханова, 212в 
  • Магазин "Жасмин" - улица Галыма Елемесова, 47 
  • Магазин "Темирлан" - село Красный Яр, улица Достык, 22 
 
Ранее сообщалось, что около 80 тонн сахара находится в стабфонде Акмолинской области.
 

новости по теме

В Акмолинской области приняты меры по недопущению необоснованного повышения цен

14.06.2022, 13:28 916
В Акмолинской области приняты меры по недопущению необоснованного повышения цен
Фото: УВП Акмолинской облаcти
КОКШЕТАУ. 14 ИЮНЯ - В Акмолинской области принимаются меры по предотвращению повышения цен на социально значимые продукты питания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В регионе наладили прямые поставки продуктов в торговые сети, исключая посредников", - информирует управление внутренней политики Акмолинской области. 

 
Корме того, сообщается, что местными властями заключены меморандумы с крупнейшими производителями о стабилизации цен. 
 

Положительные отклики со стороны населения находят сельскохозяйственные ярмарки с участием товаропроизводителей области", - заявили в ведомстве. 

 
Подчеркивается, что с начала года в области проведено 176 ярмарок, где реализовано продукции по ценам до 20% ниже средних. 
 
Отмечается, что для реализации механизмов стабилизации цен из местного бюджета в текущем году выделено 650 млн тенге. 
 

Общая сумма средств, направленных на стабилизацию цен, составила 3 млрд тенге, из них на оборотную схему направлено 2,3 млрд тенге, на стабфонд - 634 млн тенге", - проинформировали в УВП Акмолинской области. 

 
В управлении сельского хозяйства отметили положительные результаты мер. В области сформирован запас товаров в объеме 2,1 тысячи тонн. Из них в стабфонде - 1219 тонн, в рамках оборотной схемы - 915 тонн. 
 
Сообщается, что по оборотной схеме выданы займы в размере 1,4 млрд тенге для реализации девяти видов социально значимых продовольственных товаров по фиксированным сниженным ценам. 
 
В рамках меморандума с "АО "НК "Продкорпорация" девятью мукомольными предприятиями области получено 3635,5 тонны пшеницы по удешевленной цене, благодаря чему удалось стабилизировать цену на социальный хлеб. 
 

Сейчас цены на такой хлеб в регионах области составляют от 95 до 110 тенге за булку", - заверили в УВП региона.

 
Также отмечается, что в целях пресечения спекулятивного роста цен активизированы контрольные функции акиматов. 
 

Так, в рамках проверок торговых рынков у 11 предпринимателей выявлено превышение торговых надбавок при реализации социально значимых товаров, все они получили предупреждения в соответствии с КоАП РК", - добавили в ведомстве. 

 
Ранее сообщалось, что продукция из стабилизационного фонда Акмолинской области расширяет точки реализации. 
 

В восьми магазинах сети супермаркета INMART с недавнего времени реализуется продукция из стабилизационного фонда Акмолинской области благодаря заключенному договору СПК "Kokshe" с торговой сетью", - проинформировали в пресс-службе социально-предпринимательской корпорации "Кокше". 

 
Кроме того, в Кокшетау на площади "Тауелсіздік" планируется проведение сельскохозяйственной ярмарки с участием сельхозтоваропроизводителей Акмолинской области. 
 
По информации организаторов, ожидается участие порядка 96 сельхозтоваропроизводителей из Аккольского, Астраханского, Атбасарского, Биржан сал, Бурабайского, Зерендинского, Сандыктауского, Шортандинского районов, Кокшетау и АО "НК "СПК "Кokshe", которые представят более 57,5 тонны продукции.
 

В Акмолинской области начинаются сезонные ярмарки

10.06.2022, 17:19 7351
В Акмолинской области начинаются сезонные ярмарки
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 10 ИЮНЯ - В субботу, 18 июня, в Кокшетау на площади "Тауелсіздік" планируется проведение сельскохозяйственной ярмарки с участием сельхозтоваропроизводителей Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации организаторов, ожидается участие порядка 96 сельхозтоваропроизводителей из Аккольского, Астраханского, Атбасарского, Биржан сал, Бурабайского, Зерендинского, Сандыктауского, Шортандинского районов, Кокшетау и АО "НК "СПК Кokshe", которые представят более 57,5 тонны продукции, сообщает управление внутренней политики. 
 
Жители и гости областного центра смогут приобрести свыше 40 наименований продуктов питания местных производителей. Цены значительно ниже рыночных - на 10-15%. 
 
Аграрии области привезут полюбившиеся горожанам 28,5 тонны мясных и колбасных изделий, 0,8 тонны свежей рыбы, 125,0 тысяч штук яиц, порядка 15,4 тонны молока и молочной продукции, 3 тонны муки и другой продукции. 
 
Ранее сообщалось, что в преддверии праздника Наурыз в областном центре прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей. 
 
По информации управления сельского хозяйства и земельных отношений, более 90 сельхозтоваропроизводителей региона представили на ярмарке более 56,6 тонны продукции. 
 
В апреле в Кокшетау состоялось аграрное совещание с участием акимов различных уровней и сельхозтоваропроизводителей региона по вопросам готовности и задачам по организованному и качественному проведению весеннего сева. 
 

Текущая ситуация требует, чтобы мы как можно быстрее приблизились к мировым стандартам сельскохозяйственного производства. В этой связи нам следует неуклонно осуществлять курс на интенсификацию земледелия, обеспечение стабильного производства продукции не только в благоприятные годы, но и в годы с недостаточным увлажнением", - сказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев. 

 

В январе-апреле в Акмолинской области промпроизводство выросло на 9,6%

02.06.2022, 18:04 9161
В январе-апреле в Акмолинской области промпроизводство выросло на 9,6%
Фото: pixabay.com
КОКШЕТАУ. 2 ИЮНЯ - В Акмолинской области за период с января по апрель 2022 года произведено промышленной продукции в действующих ценах на 430,6 млрд тенге, что к уровню января-апреля 2021 года составило 109,6%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Увеличение объемов производства зафиксировано в 15 районах области, снижение - в Егиндыкольском (85%), Биржан сал (93,7%), Зерендинском (95,3%) и Астраханском (97,9%) районах и городе Кокшетау (85,6%)", - информирует АО "НК Kazakh Invest". 

 
Кроме того, сообщатся, что по объему промышленного производства наибольший удельный вес в области занимают предприятия Буландынского, Зерендинского, Шортандинского районов, а также городов Кокшетау и Степногорска, которые произвели 80,6% областного объема промышленной продукции. 
 
Отмечается, что в городе Кокшетау за счет снижения производства комбайнов и тракторов индекс промышленного производства (ИПП) составил 85,6%. 
 
В городе Степногорске ИПП составил 143% за счет увеличения добычи золотосодержащей руды, а также роста производства в металлургической промышленности. 
 
В Буландынском районе за счет роста производства мяса птицы домашней переработанной и консервированной, кормов готовых для животных сельскохозяйственных и изделий из бетона, гипса и цемента ИПП составил 102,1%. 
 
В Зерендинском районе за счет спада производства золота ИПП составил 95,3%. 
 
В Шортандинском районе ИПП составил 192,3% за счет увеличения добычи золотосодержащей руды и производства муки. 
 

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров индекс промышленного производства в январе-апреле 2022 года по сравнению с январем-апрелем 2021 года составил 127,1%. Рост производства наблюдается в добыче угля на 8,1%, прочих полезных ископаемых - на 36,3%, металлических руд - на 40%, предоставление услуг в горнодобывающей промышленности - в 4,8 раза", - проинформировали в компании.

 
Также сообщается, что в обрабатывающей промышленности индекс промышленного производства в январе-апреле 2022 года к уровню января-апреля 2021 года составил 108,7%. Увеличились объемы в следующих видах деятельности: производство продуктов питания (1%), легкая промышленность (13,1%), производство прочей неметаллической минеральной продукции (16%), металлургическое производство (17,8%), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (20,1%), производство напитков (48,5%), производство кокса и продуктов нефтепереработки (27,7 раза). 
 

В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом индекс промышленного производства составил 91,4%. Уменьшились объемы в производстве, передаче и распределении электроэнергии - на 10,2%, снабжении паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 7,8%", - подчеркнули в АО "НК Kazakh Invest". 

 
Отмечается, что в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений индекс промышленного производства в январе-апреле 2022 года по сравнению с январем-апрелем 2021 года составил 126,5%.
 
Также в компании сообщили, что Акмолинская область является одним из основных сельскохозяйственных регионов Казахстана, здесь занято 38% трудоспособного населения области. Доля области в валовой продукции сельского хозяйства республики составляет в среднем около 10%. Регион исполняет роль продовольственного пояса города Нур-Султана. 
 

Валовой выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-апреле 2022 года, по предварительной оценке Бюро национальной статистики, составил 91 995,4 млн тенге. Валовой выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства составил 90 771,2 млн тенге, в том числе растениеводства - 796,8 млн тенге, животноводства - 89 968,9 млн тенге, услуг в области сельского хозяйства - 5,4 млн тенге", - заявили в нацкомпании. 

 
Сообщается, что всего в области имеется 8851 агроформирование, в том числе: 1892 юридических лица (АО, ТОО, ГП, ПК), 899 индивидуальных предпринимателей, 6060 крестьянско-фермерских хозяйств. 
 

Средняя заработная плата за январь-декабрь 2021 года в отрасли сельского хозяйства составила 176,1 тысячи тенге с увеличением на 18% к 2020 году (за IV квартал 2021 года - 190,6 тысячи тенге с ростом на 12,1% к уровню IV квартала 2020 года)", - добавили в Kazakh Invest. 

 
Также в компании проинформировали о темпах роста отраслей экономики: 
 
  • Промышленность (январь-апрель 2022 года к январю-апрелю 2021 года, %) - 109,6. 
  • Строительство (январь-апрель 2022 года к январю-апрелю 2021 года, %) - 137,5. 
  • Транспорт (январь-апрель 2022 года к январю-апрелю 2021 года, %) - 115,9. 
  • Сельское хозяйство (январь-апрель 2022 года к январю-апрелю 2021 года, %) - 101,2. 
  • Торговля (январь-апрель 2022 года к январю-апрелю 2021 года, %) - 101,1. 
  • Связь (январь-апрель 2022 года к январю-апрелю 2021 года, %)- 97,5. 
 
Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства в Казахстане в январе-апреле 2022 года составил 104,7%, сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
 

Ақмола облысында 17,4 мың гектар жерге картоп отырғызу жоспарлануда

30.05.2022, 14:39 14641
Ақмола облысында 17,4 мың гектар жерге картоп отырғызу жоспарлануда
Фото: Depositphotos
КӨКШЕТАУ. 30 МАМЫР - Ақмола облысында биыл халық санын ескере отырып, 17,4 мың гектар алқапқа картоп егу жоспарлануда, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Ақмола облысы әкімдігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 

Халық санын ескере отырып, картоп 17,4 мың гектар, көкөніс 2,7 мың гектар алқапқа орналастырылады деп жоспарлануда, бұл өткен жылмен салыстырғанда тиісінше 2240 гектар және 410,2 гектарға жоғары", - делінген Ақмола облысы әкімдігінің сайтында жарияланған құжатта.

 
Сондай-ақ, ағымдағы жылы егіс алқаптарының алдын ала құрылымы бойынша облыс 5,1 млн гектар алаңда жаздық егіс жүргізуді жоспарлап отыр, бұл өткен жылдың көрсеткішінен 57,2 мың гектарға жоғары, оның ішінде:
 
- 4,6 млн гектар алқапқа дәнді және бұршақ дақылдары егіледі, бұл өткен жылмен салыстырғанда 27 мың гектарға артық;
 
- майлы дақылдар – 282,8 мың га, бұл өткен жылмен салыстырғанда 18,5 мың га жоғары;
 
- жаздық мал азықтық дақылдар, оның ішінде жүгері – 184,6 мың гектар, бұл өткен жылмен салыстырғанда 9,1 мың гектарға артық.
 

2022 жылғы 23 мамырдағы жағдай бойынша, дәнді және дәнді–бұршақты дақылдар – 1402,0 мың гектар (немесе жоспардан 30,4%), майлы дақылдар – 172,8 мың гектар (немесе жоспардан 61,1%), жүгері есебімен азықтық дақылдар - 82,4 мың гектар (немесе жоспардан 44,6%), картоп 12,7 мың гектар (немесе жоспардың 73,2%), 1,6 мың гектарға көкөніс (немесе жоспардың 59,4%)", - делінген құжатта.

 
Бұдан басқа, 2022 жылғы қаңтар-сәуірде АШТӨ 19,3 млрд теңге сомасына 589 бірлік техника сатып алды.
 

Астық жинайтын комбайндар - 6,5 млрд теңге сомасына 65 бірлік, тракторлар - 5,6 млрд теңге сомасына 134 бірлік, сепкіштер - 183,4 млн теңге сомасына 130 бірлік, егіс кешендері - 4,0 млрд теңге сомасына 65 бірлік және өзге де техника - 3,0 млрд теңге сомасына 195 бірлік", - делінген мәтінде.

 
Биылғы жылдың егіс науқанына шамамен 14,8 мың трактор, 16,4 мың тұқым сепкіш және 1,4 мың өнімділігі жоғары егіс кешендері қатысуда. 
 

Ауыл шаруашылығы техникасының дайындығы 100%-ды құрайды", - делінген құжатта.

 

В Акмолинской области планируют яровой сев на площади 5,1 млн гектаров

26.05.2022, 15:10 12631
В Акмолинской области планируют яровой сев на площади 5,1 млн гектаров
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 26 МАЯ - В Акмолинской области планируют яровой сев на площади 5,1 млн гектаров, что выше прошлогодних показателей на 57,2 тысячи гектаров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В текущем году по предварительной структуре посевных площадей область планирует провести яровой сев на площади 5,1 млн гектаров, что выше показателей прошлого года на 57,2 тысячи гектаров", - сообщается в документе, размещенном на сайте акимата Акмолинской области. 

 
В том числе: зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади 4,6 млн гектаров, что на 27 тысяч гектаров выше уровня прошлого года, масличные культуры - 282,8 тысячи гектаров, что выше показателей прошлого года на 18,5 тысяч гектаров, и яровые кормовые культуры с учетом кукурузы - 184,6 тысячи гектаров, что на 9,1 тысячи гектаров выше показателей прошлого года. 
 

Картофель с учетом населения планируется разместить на площади 17,4 тысячи гектаров, а овощи на площади 2,7 тысячи гектаров, что выше показателей прошлого года на 2240 гектров и 410,2 гектара соответственно", - отмечается в документе.

 
Кроме того, сообщается, что по состоянию на 23 мая 2022 года посеяно зерновых и зернобобовых культур - 1402,0 тысячи гектаров (или 30,4% от плана), масличных – 172,8 тысячи гектаров (или 61,1% от плана), кормовых с учетом кукурузы – 82,4 тысячи гектаров (или 44,6% от плана), посажено картофеля с учетом населения на площади 12,7 тысячи гектаров (или 73,2% от плана), овощей на 1,6 тысячи гектаров (или 59,4% от плана). 
 
Также отмечается, что в январе-апреле 2022 года СХТП приобретено 589 единиц техники на сумму 19,3 млрд тенге, в том числе: зерноуборочных комбайнов - 65 единиц на сумму 6,5 млрд тенге, тракторов - 134 единицы на сумму 5,6 млрд тенге, сеялок - 130 единиц на сумму 183,4 млн тенге, посевных комплексов - 65 единиц на сумму 4,0 млрд тенге и прочей техники - 195 единиц на сумму 3,0 млрд тенге.
 

В посевной кампании этого года участвуют порядка 14,8 тысячи тракторов, 16,4 тысячи сеялок и 1,4 тысячи высокопроизводительных посевных комплексов. Готовность сельскохозяйственной техники составляет 100%", - сообщается в тексте.

 
Ранее сообщалось, в Кокшетау состоялось аграрное совещание с участием акимов различных уровней и сельхозтоваропроизводителей региона по вопросам готовности и задачам по организованному и качественному проведению весеннего сева. 
 

Текущая ситуация требует, чтобы мы как можно быстрее приблизились к мировым стандартам сельскохозяйственного производства. В этой связи нам следует неуклонно осуществлять курс на интенсификацию земледелия, обеспечение стабильного производства продукции не только в благоприятные годы, но и в годы с недостаточным увлажнением", - сказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев. 

 
Также сообщается, что в Казахстане активно проходит посевная кампания.
 

Для проведения посевной кампании строго в оптимальные сроки со стороны государства будут предприняты все меры. В этом году аграриям оказывается беспрецедентная помощь", - сказал директор департамента растениеводства МСХ РК Азат Султанов.

 

Российским туроператорам показали лучшие места отдыха курортов Бурабая и Зеренды

25.05.2022, 17:58 14531
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 25 МАЯ - Российским туристическим операторам показали лучшие места отдыха казахстанских курортов Бурабая и Зеренды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Туристским информационным центром Visit Aqmola при управлении предпринимательства и туризма Акмолинской области проведен информационно-рекламный тур для туркомпаний определенных территорий Российской Федерации, включая города Екатеринбург, Курган, Челябинск, Тюмень, Омск и др.", - сообщила пресс-секретарь управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Камила Балгожа. 

 
В управлении отметили, что данное мероприятие направлено на широкое ознакомление туркомпаний с лучшими местами отдыха курортов Бурабай и Зеренды. 
 
Председатель Ассоциации развития туризма Курганской области Наталья Краснова подчеркнула, что российские туристы активно выбирают отдых именно в жемчужине Казахстана - живописной Боровской курортной зоне. 
 
Также российская сторона уверенна, что информационно-рекламный тур способствует расширению линейки мест размещения еще более комфортными отелями. Буквально за год здесь открылись новые зоны отдыха, появились новые развлечения, которые приятно удивят зарубежных туристов.

 
Кроме того, в рамках инфотура прошла B2B встреча и презентация туристских возможностей Акмолинской области с участием представителей объектов отдыха региона. 
 

Нам понравились новые отели, особенно Wyndham Garden Burabay, который поразил своей отельной базой, инфраструктурой внутри, а также новейшим медицинским оборудованием. Мы такого еще не видели, хотя инспектируем многие отели и санатории", - отметила директор турагентства Pegas Touristik Семикина Татьяна. 

 
Как сообщили в управлении предпринимательства и туризма Акмолинской области, данное мероприятие позволяет гостям поделиться опытом и информацией с коллегами, презентовать свои туробъекты, достичь соглашений и договоренности на направление туристов в регион.
 
Ранее сообщалось, что Акмолинскую область в прошлом году посетили свыше 1 млн туристов. 
 
Текущий внутренний турпоток региона составил более 1 млн человек (в том числе количество остановившихся в местах размещения - 324,8 тысячи человек; отдыхавших в санаторно-курортных организациях - 27,2 тысячи человек; количество посетивших ГНПП "Бурабай" - 655,3 тысячи человек, количество посетивших ГНПП "Кокшетау" - 22,3 тысячи человек, количество посетивших ГНПП "Буйратау" - 2,0 тысячи человек).
 

Ақмола облысында 51,9 млрд теңгенің азық-түлік өнімдері өндірілді

25.05.2022, 17:46 18256
Ақмола облысында 51,9 млрд теңгенің азық-түлік өнімдері өндірілді
Фото: Depositphotos
КӨКШЕТАУ. 25 МАМЫР - Ақмола облысында 2022 жылдың қаңтар-сәуір аралығында азық-түлік өнімдері 51,9 млрд теңгеге немесе өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 101,0%-ға өндірілді, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Ақмола облысы әкімдігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 

Азық-түлік өнімдерін өндіру құрылымындағы негізгі үлесті ет өңдеу саласы – 53,5%, сүт өңдеу саласы – 13,5%, астық өңдеу саласы – 14,3%, нан және нан–тоқаш өндірісі – 3,0%, өзге салалар - 15,7% алады", - делінген Ақмола облысы әкімдігінің сайтында жарияланған құжатта.

 
Бұдан басқа, Ақмола облысында өндірістік қуаты жылына 87,5 мың тонна ет өңдейтін 15 кәсіпорын; өндірістік қуаты жылына 137,0 мың тонна сүт өнімдерін өндіретін 14 кәсіпорын; өндірістік қуаты жылына 794,8 мың тонна 36 ұн тартатын кәсіпорын; өндірістік қуаты жылына 49,3 мың тонна майлы дақылдарды өңдейтін 8 кәсіпорын бар.
 

Аталған кәсіпорындар мен цехтар заттай түрде 25,9 мың тонна ет өндірді, 2021 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 0,2%-ға төмендеді, шұжық өнімдерін өндіру көлемі 1,2 мың тоннаны құрады, өсім 31,0%", - делінген құжат мәтінінде.

 
Ет өңдеу кәсіпорындарының жүктемесі орта есеппен 83,1%-ды құрады.
 

Ақмола облысында ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру артты

24.05.2022, 16:48 21356
Фото: Depositphotos
КӨКШЕТАУ. 24 МАМЫР - Ақмола облысында ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру 4 айда 1,2%-ға өсті, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Ақмола облысы әкімдігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 

Ақмола облысы бойынша 2022 жылғы қаңтар - сәуір аралығындағы кезеңде ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы шығарылымы 90 771,2 млн теңгені құрады (НКИ - 101,2%), оның ішінде: өсімдік шаруашылығы - 796,8 млн теңге (НКИ - 100%), мал шаруашылығы - 89 968,9 млн теңге (НКИ - 101,2%)", - делінген Ақмола облысы әкімдігінің сайтында жарияланған құжатта.

 
Облыста барлығы 8851 агроқұрылым бар, оның ішінде: 1892 - заңды тұлғалар (АҚ, ЖШС, БП, ӨК), 899 - жеке кәсіпкерлер, 6060 - шаруа-фермер қожалықтары.
 
2022 жылдың қаңтар - сәуір айларында ауыл шаруашылығының негізгі капиталына инвестициялар 23,2 млрд теңгені немесе өткен жылдың сәйкес кезеңіне 77,5% құрады.
 
Бұдан басқа, 2022 жылғы қаңтар - наурызда ауыл шаруашылығы өнімінің экспорты 348,1 мың тоннаны немесе 2021 жылғы ұқсас кезеңге 101,0%–ды құрады, ақшалай мәнде - 110,9 млн АҚШ долларын немесе 105,4%-ды құрады.
 
Сондай-ақ, облыстың ауыл шаруашылығында жұмыспен қамтылған халық саны жұмыспен қамтылғандардың жалпы санының 27,7%-ын құрайды (барлығы жұмыспен қамтылғандар - 398,8 мың адам, оның ішінде ауыл шаруашылығында - 110,5 мың адам).
 
Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жобасы аясында 2022 жылы АӨК саласын мемлекеттік қолдау көлемі 32,4 млрд теңгені құрайды.
 
Өсімдік шаруашылығы саласын субсидиялауға 12,1 млрд теңге (ӨҚҚ қолжетімділігін арттыруға - 8 151,2 млн теңге, тыңайтқыштар құнын субсидиялауға - 3 171,4 млн теңге, тұқым шаруашылығын қолдауға - 789,0 млн теңге) бөлінді.
 
- Мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау - 4,7 млрд теңге.
 
Мал шаруашылығын дамытуды қолдау екі бағыт бойынша жүзеге асырылады: мал шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын арттыру, сондай-ақ асыл тұқымды мал шаруашылығын субсидиялау.
 
- Инвестициялық салымдарға және қайта өңдеуді субсидиялауға - 11,3 млрд теңге (инвестициялық салымдарға - 10 653,7 млн теңге, қайта өңдеу кәсіпорындарының шығындарын субсидиялауға - 697,8 млн теңге).
 
- Қаржылық сауықтыру және лизинг бойынша сыйақы мөлшерлемесін өтеу - 4,3 млрд теңге (қаржылық сауықтыру - 43,5 млн теңге, лизинг бойынша сыйақы мөлшерлемесін өтеу - 4 279,8 млн теңге).
 

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