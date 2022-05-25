Около 80 тонн сахара находится в стабфонде Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 25 МАЯ - Российским туристическим операторам показали лучшие места отдыха казахстанских курортов Бурабая и Зеренды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Туристским информационным центром Visit Aqmola при управлении предпринимательства и туризма Акмолинской области проведен информационно-рекламный тур для туркомпаний определенных территорий Российской Федерации, включая города Екатеринбург, Курган, Челябинск, Тюмень, Омск и др.", - сообщила пресс-секретарь управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Камила Балгожа.

В управлении отметили, что данное мероприятие направлено на широкое ознакомление туркомпаний с лучшими местами отдыха курортов Бурабай и Зеренды.

Председатель Ассоциации развития туризма Курганской области Наталья Краснова подчеркнула, что российские туристы активно выбирают отдых именно в жемчужине Казахстана - живописной Боровской курортной зоне.

Также российская сторона уверенна, что информационно-рекламный тур способствует расширению линейки мест размещения еще более комфортными отелями. Буквально за год здесь открылись новые зоны отдыха, появились новые развлечения, которые приятно удивят зарубежных туристов.





Кроме того, в рамках инфотура прошла B2B встреча и презентация туристских возможностей Акмолинской области с участием представителей объектов отдыха региона.

Нам понравились новые отели, особенно Wyndham Garden Burabay, который поразил своей отельной базой, инфраструктурой внутри, а также новейшим медицинским оборудованием. Мы такого еще не видели, хотя инспектируем многие отели и санатории", - отметила директор турагентства Pegas Touristik Семикина Татьяна.

Как сообщили в управлении предпринимательства и туризма Акмолинской области, данное мероприятие позволяет гостям поделиться опытом и информацией с коллегами, презентовать свои туробъекты, достичь соглашений и договоренности на направление туристов в регион.

Ранее сообщалось, что Акмолинскую область в прошлом году посетили свыше 1 млн туристов.

Текущий внутренний турпоток региона составил более 1 млн человек (в том числе количество остановившихся в местах размещения - 324,8 тысячи человек; отдыхавших в санаторно-курортных организациях - 27,2 тысячи человек; количество посетивших ГНПП "Бурабай" - 655,3 тысячи человек, количество посетивших ГНПП "Кокшетау" - 22,3 тысячи человек, количество посетивших ГНПП "Буйратау" - 2,0 тысячи человек).