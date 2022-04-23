"Самрук-Казына" направит в республиканский бюджет 170 миллирадов тенге в виде дивидендов

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НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Фонд "Самрук-Казына" планирует направить в республиканский бюджет 170 миллиардов тенге в виде дивидендов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам 2021 года с учетом внедренных новых принципов определения размера дивидендов, выплачиваемых портфельными компаниями в пользу фонда, планируется направить порядка 170 млрд тенге в виде дивидендов в республиканский бюджет", - сказала на брифинге управляющий директор по экономике и финансам фонда Назира Нурбаева, озвучивая предварительные финансовые итоги фонда за 2021 год.

По ее словам, предварительно выручка группы составила порядка 11,7 трлн тенге, что выше плановых значений на 2,4 трлн тенге. Чистая прибыль сформирована на уровне 1 трлн 619 млрд тенге, что в три раза выше утвержденного плана на 2021 год.

Основным фактором, повлиявшим на улучшение финансовых показателей, стал рост цены на нефть и нефтепродукты в течение 2021 года. Спикер уточнила, что средняя цена на нефть в 2021 году составила 71 доллар за баррель против 42 долларов в 2020 году.

Также положительное влияние оказали такие факторы, как рост контейнерного транзита на 22% в связи с увеличением грузопотока по направлениям Китай - Европа, Дальний Восток, Центральная Азия, Китай, Кавказ, Турция и восстановление пассажиропотока в сфере авиаперевозок на 74%, в сфере железнодорожных перевозок - на 49%.