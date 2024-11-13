12.11.2024, 10:56 4986
15% бонусов за шоппинг с Red+
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Для любителей шопинга с 15 по 17 ноября по всему Казахстану пройдет грандиозная акция. За любые покупки с Kaspi Red+ в лучших магазинах страны покупатели получат 15% бонусов.
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11.11.2024, 19:25 9061
Нацбанк продлил сроки обращения старых банкнот номиналом 5 тысяч тенге
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
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Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Нацбанк РК продлил до 24 сентября 2025 года период параллельного обращения банкнот номиналом 5000 тенге образца 2011 года и банкнот номиналом 5000 тенге измененного дизайна образца 2023 года, сообщает пресс-служба НБ РК.
После завершения периода параллельного обращения, то есть с 25 сентября 2025 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, а филиалы НБК - бессрочно.
Банкноты нового образца и банкноты старого образца в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета. Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах НБК, Казпочте, БВУ страны и филиалах банков-нерезидентов Казахстана", - подчеркнули в Нацбанке.
06.11.2024, 16:23 40156
В Казахстане переходят на международный стандарт ISO 20022 при осуществлении платежей и переводов денег
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана совместно с банками второго уровня ведет работу по внедрению в платежные системы страны международного формата платежных сообщений ISO 20022. Об этом сообщили в Нацбанке.
Использование международного стандарта платежных сообщений не изменит процедуру оказания банками финансовых услуг своим клиентам. Данные работы не затрагивают платежи по карточкам. Таким образом, расчеты населения по платежным картам, QR-кодам, мобильные переводы, снятие наличных денег с банкоматов, оплата сотовой связи и др. останутся без изменений", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в связи с необходимостью настройки своих информационных систем банки будут проводить технические работы.
Для их реализации возможны кратковременные изменения в графике приема платежей, связанных с межбанковским обслуживанием (в выходные дни накануне внедрения финансовыми организациями ISO 20022). Финансовые учреждения в данное время заранее уведомляют своих клиентов о времени проведения банками технических работ в рамках перехода к новому стандарту, который состоится в срок до конца ноября 2024 года", - уточнили в Нацбанке.
Общемировой стандарт ISO 20022 обмена электронными сообщениями между финансовыми организациями создан для автоматизации бизнес-процессов. Переход на данный стандарт обеспечит участникам рынка доступ к новым решениям, реализуемым на базе ISO 20022, а также сократит затраты всех сторон за счет применения унифицированных моделей обмена платежными сообщениями при проведении банковских операций.
01.11.2024, 11:59 56561
Талгат Куанышев стал новым главой ForteBank
Фото: forte.kz
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Талгат Куанышев стал новым председателем правления акционерного общества ForteBank, сообщает пресс-служба банка.
Совет директоров AO "ForteBank" удовлетворил просьбу председателя правления банка Бекжана Пирматова о досрочном сложении полномочий. Новым председателем правления AO"ForteBank" назначен Талгат Куанышев, ранее входивший в состав совета директоров банка. Бекжан Пирматов переходит на другую работу в составе группы компаний "Верный Капитал", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что Талгат Куанышев имеет 30-летний опыт работы в финансовом секторе Казахстана. Ранее он руководил такими финансовыми институтами, как АО "АТФБанк", АО "Банк Kassa Nova", АО "АТФ Лизинг".
Ранее был назначен глава холдинга "Байтерек".
01.11.2024, 09:50 57576
По итогам октября курс тенге ослаб на 1,5%
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам октября курс тенге ослаб на 1,5%, до 488,23 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 222 до 278 млн долларов США. Общий объем торгов составил 6,1 млрд долларов США, сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.
Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за октябрь составили 1340 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 22% от общего объема торгов и не более 70 млн долларов США в день", - уточнили в Нацбанке.
Учитывая достижение доли валютных активов ЕНПФ до уровня 40%, с 10 октября Национальный банк приостановил покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов ЕНПФ. Сумма покупок иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ в октябре составила 228 млн долларов США или порядка 4% от общего объема рынка.
В рамках реализации решения правительства о покупке акций АО "Казатомпром" в Национальный фонд Национальный банк в июле осуществил конвертацию путем продажи части валютных активов Национального фонда в золотовалютные резервы Национального банка. Для сохранения рыночного нейтралитета и зеркалирования данной операции на валютный рынок Национальный банк с середины июля приступил к равномерной продаже приобретенного объема", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в октябре объем продажи из золотовалютных резервов Национального банка в рамках указанной операции составил 253 млн долларов США, в ноябре 2024 года продажа валюты из золотовалютных резервов ожидается в размере от 130 до 140 млн долларов США.
По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в ноябре 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 1,2 до 1,3 млрд долларов США", - проинформировали в Нацбанке.
Кроме того, по данным пресс-службы, учитывая валютную долю пенсионных активов, которая по состоянию на 30 октября 2024 года составила 39,9%, покупка валюты для ЕНПФ в ноябре 2024 года не планируется.
Как сообщалось ранее, в Казахстане из Нацфонда будут ежегодно изымать по два триллиона тенге.
28.10.2024, 14:18 67706
Для выдачи онлайн-кредитов в Казахстане с 1 января понадобится биометрия
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Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Введение полного запрета на онлайн-кредитование является преждевременным и может негативно сказаться на доступности финансовых услуг для граждан и бизнеса.
При оформлении онлайн микрозайма с 1 января 2025 года вводится обязательное одновременное применение как биометрической идентификации, так и электронной цифровой подписи (ЭЦП). Также для МФО до перевода денег клиенту требуется идентифицировать принадлежность ему банковского счета или платежной карты", - написал в ответе на депзапрос депутатов мажилиса о запрете на онлайн-кредитование председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов.
Он также напомнил о других мерах, которые призваны ограничить использование мошеннических схем и выдачу кредитов третьим лицам.
В их числе: запрет на выдачу кредитов без проведения биометрии, уведомление клиенту от банка о возможном риске мошенничества, добровольный отказ от получения займов, обязанность банков и МФО передавать сведения по заявлениям на оформление кредита в кредитное бюро и т.д.
Сулейменов напомнил, что в настоящее время осуществляется трехфакторная проверка клиента.
Кроме того, Агентством рекомендовано банкам при оформлении онлайн-кредитов осуществлять одобрение заявки не ранее, чем на следующий день после ее подачи, тем самым вводится период "охлаждения", когда клиент может отказаться от навязанного ему мошенниками кредита", - пояснил глава Нацбанка.
Также в Казахстане начал работу антифрод-центр, который позволяет выявлять и блокировать мошеннические транзакции, оперативно реагировать на операции с признаками мошенничества, обмениваться информацией в режиме реального времени.
На сегодня к антифрод-центру подключены все банки, ряд крупных платежных и микрофинансовых организаций, а также представители 21 территориального подразделения и центрального аппарата МВД РК. На стадии подключения операторы сотовой связи", - добавил Сулейменов.
Он подчеркнул, что с учетом принимаемых мер по ужесточению процедур выдачи онлайн-кредитов введение полного запрета является преждевременным и может негативно сказаться на доступности финансовых услуг для граждан и бизнеса.
Ранее мажилисмен Никита Шаталов поднял тему запрета выдачи онлайн-кредитов. По его словам, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников.
В интервью журналисту Kazakhstan Today депутат также заявил, что ответственность за утечку персональных данных должна лежать на банках, а займы, которые человек получил по вине банка, став жертвой мошенников, должны быть списаны.
Напомним, 21 августа в Казахстане ввели ограничения на потребительские займы и микрокредиты
Ранее казахстанцам запретили оформлять кредиты без согласия супругов.
24.10.2024, 19:30 80921
БРК разместил два выпуска еврооблигаций в тенге и долларах
Суммарно спрос на оба выпуска ценных бумаг сформировали 98 инвесторов
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Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Банк развития Казахстана" разместило два выпуска еврооблигаций. Первый деноминирован в долларах в объеме 500 млн долларов, второй деноминирован в тенге в объеме 65 млрд тенге, сообщает пресс-служба банка.
Параметры новых выпусков еврооблигаций следующие.
Выпуск еврооблигаций, деноминированных в долларах:
объем - 500 млн долларов, срок обращения ценных бумаг - 5 лет, доходность - 5,30% годовых.
Выпуск еврооблигаций, деноминированных в тенге:
объем - 65 млрд тенге, срок обращения ценных бумаг - 3,5 года, доходность - 13,50% годовых.
Расчеты по обоим выпускам еврооблигаций проведены 23 октября 2024 года.
По результатам формирования книги заявок спрос инвесторов по долларовому выпуску еврооблигаций превысил объем предложения более чем в полтора раза. Еврооблигации вызвали значительный интерес у инвесторов, что говорит об инвестиционной привлекательности бумаг Банка Развития Казахстана, в частности, и Казахстана в целом", - сообщили в БРК..
География размещения долларовых и тенговых еврооблигаций представлена США, Великобританией, другими странами Европы, Казахстаном и странами Ближнего Востока.
Суммарно спрос на оба выпуска ценных бумаг сформировали 98 инвесторов.
Высокий спрос, превышающий предложение более чем в полтора раза, демонстрирует доверие локальных и международных инвесторов к облигациям БРК. Привлеченные средства будут направлены на финансирование приоритетных секторов экономики, включая агропромышленный комплекс, обрабатывающую промышленность и инфраструктуру. Выпуск ценных бумаг подтверждает высокие позиции Банка на международных рынках капитала и поддержит реализацию стратегически важных проектов для устойчивого развития Казахстана", - отметил председатель правления банка Марат Елибаев.
Совместными букраннерами выпуска выступили Citi, J.P. Morgan, ICBC, Societe Generale и Jusan Invest. Еврооблигации Банка включены в листинг АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) и допущены к торгам на Vienna MTF.
24.10.2024, 12:01 82746
ЕАБР приступил к финансированию Национальной цифровой инвестиционной платформы в Казахстане
Платформа позволит упростить взаимодействие государственных органов и квазигосударственного сектора в процессе привлечения инвестиций в экономику Казахстана
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Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд цифровых инициатив ЕАБР приступил к финансированию Национальной цифровой инвестиционной платформы в Казахстане, сообщает пресс-служба банка.
Первый транш в рамках проекта поступил в октябре.
Проект реализуется в соответствии с цифровой повесткой государств - участников ЕАБР, направленной на ускоренное развитие цифровой экономики. В июле 2024 года ЕАБР подписал соглашение с Комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан и АО "Национальные информационные технологии", что дало старт реализации платформы", - говорится в информации.
Цель проекта - комплексное сопровождение инвесторов и инвестиционных проектов с интеграцией всех участников системы привлечения инвестиций.
Ожидается, что это позволит упростить взаимодействие государственных органов и квазигосударственного сектора в процессе привлечения инвестиций в экономику Казахстана. Платформа будет способствовать координации и оптимизации процессов отбора и оформления инвестиционных проектов, заключения инвестиционных соглашений, а также мониторинга их выполнения", - сообщи ли в ЕАБР.
Кроме того, проект станет успешным примером цифровой трансформации в сфере привлечения и сопровождения инвестиций, который может быть внедрен в других государствах - участниках ЕАБР.
На данный момент на платформе уже зарегистрировано 755 инвестиционных проектов, часть функционала введена в эксплуатацию.
Полное завершение проекта планируется к 31 июля 2025 года.
Справка:
Фонд цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ ЕАБР) создан в июне 2020 года. Цель Фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
16.10.2024, 10:58 99041
Средний размер пенсии в Казахстане назвали в Минтруда
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 803 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 882,8 млрд тенге, солидарной пенсии - 1 трлн 920,2 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 октября 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 413 тыс. человек.
Средний размер совокупной пенсии на 1 октября 2024 года составил 131 810 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 89 211 тенге, базовой пенсии - 42 599 тенге.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.
Ранее сообщалось, что в Казахстане военнослужащим повысят пенсии.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?