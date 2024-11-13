15% бонусов за шоппинг с Red+

Акция пройдет с 15 по 17 ноября по всему Казахстану

Фото: Kaspi.kz

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Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Для любителей шопинга с 15 по 17 ноября по всему Казахстану пройдет грандиозная акция. За любые покупки с Kaspi Red+ в лучших магазинах страны покупатели получат 15% бонусов.





В акции участвуют самые популярные бренды, такие, как Adidas, Bershka, Defacto, Intertop, FLO, Kimex, Koton, LC Waikiki, Mango, MonAmie, Oysho, Sportmaster, Stradivarius, Zara и многие другие. Список всех участников акции можно посмотреть в приложении Kaspi.kz





С началом холодного сезона казахстанцы традиционно покупают теплую одежду и обувь, модные аксессуары, товары для зимних видов спорта, подарки близким к Новому году. Покупайте самое лучшее для себя и своей семьи с Kaspi Red+ и получайте 15% бонусов!