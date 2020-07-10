Тенге в июне укрепился на 1,7% - Нацбанк

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова рассказала о том, что происходит на валютном рынке и как изменился объем валютных активов Национального фонда в июне, передает Kazakhstan Today.

В прошедшем месяце Национальный банк не проводил интервенций. С учетом сложившейся в июне позитивной динамики на рынке нефти, тенге укрепился на 1,7% с уровня 411,5 на конец мая до 404,70 на конец июня, в отдельные периоды обменный курс пробивал отметку в 400 тенге", - рассказала Молдабекова в интервью Kapital.kz .

Учитывая беспрецедентные внешние шоки, курс тенге в марте доходил до отметки 448,52, а на конец июня по мере исчерпания негативных факторов курс тенге составил 403,83.

Разбег за этот короткий период достаточно широкий. На этом фоне, учитывая разницу ставок по депозитам, весьма привлекательными оказались инструменты и вклады в национальной валюте", - пояснила она.

По ее словам, на фоне восстановления экономической активности, спрос на иностранную валюту вырос. Увеличилась и активность на валютном рынке: объем торгов в июне составил 2,1 млрд долларов США, в мае объем торгов был 1,6 млрд долларов.

Зампред отметила, что со стороны предложения основным продавцом валюты выступал Национальный фонд в рамках выделения средств в бюджет в виде гарантированного трансферта. Продажи компаний-экспортеров остаются ниже докризисных уровней в виду все еще низкой средней цены на нефть.

По поручению главы государства обязательство по продаже квазигосударственным сектором части валютной выручки было продлено до конца текущего года. С момента введения обязательства 26 марта по 30 июня объем обязательных продаж составил $ 612 млн. Мы уже говорили, что в мае Национальный Банк приобрел $156 млн у компаний КГС. Придерживаясь принципа нейтральности, в июне на бирже Национальный банк продал этот объем.

Объем международных резервов вырос в сравнении с началом года на $3,9 млрд или 13,5%. По предварительным данным, на конец июня резервы достигли $32,9 млрд. За месяц резервы выросли на $1,3 млрд", - проинформировала зампред.

Он пояснила, что данная динамика связана как с ростом цены на золото, так и с увеличением валютных активов. В июне наблюдался приток средств на валютные счета банков второго уровня в Нацбанке.

Накопление золота в качестве резервного актива полностью оправдывает себя с учетом текущих рисков. Доллар США сохраняет статус мировой резервной валюты, вместе с тем, в условиях повсеместного снижения реальных ставок, спрос на золото в качестве инвестиционного актива возрастает. С начала года цена на золото выросла с $1521 до $1800 за унцию или более чем на 18%", - сказала Молдабекова.

Она сообщила, что валютные активы Нацфонда сократились в июне на $0,75 млрд и составили $57,7 млрд. Трансфертов из НФ было выделено на сумму 608 млрд тенге. При этом, тенговые поступления в июне в Нацфонд составили 6,3 млрд тенге.

Для исполнения обязательств по выделению трансфертов в республиканский бюджет Национальный Банк осуществлял продажи активов Нацфонда на валютном рынке на сумму порядка $1,4 млрд или 577 млрд тенге.

В июне инвестиционный доход Национального фонда составил около $690 млн, что частично компенсировало изъятия из фонда. Рост рынка акций, который составил около 2,6% в июне, сопровождался ростом на рынках облигаций на 0,5% и золота на 2,6%.

Продолжение восстановления мировой экономики положительно сказалось на динамике портфелей Нацфонда: отрицательная переоценка по результатам первого квартала 2020 г. в (-) $1,9 млрд была практически компенсирована", - отметила она.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства