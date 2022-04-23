Совокупный доход БРК за 2021 год вырос на 17%

НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Общий совокупный доход Банка развития Казахстана (БРК) за 2021 год вырос на 17%, до 27,1 млрд тенге против 23,1 млрд тенге в 2020 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Все основные финансовые показатели Банка развития Казахстана в 2021 году продолжили рост. Увеличение прибыли связано с ростом чистого процентного дохода банка, а также признанием внеплановых доходов от полного и частичного досрочного погашения займов, выданных клиентам", - прокомментировала заместитель председателя правления БРК по вопросам управления финансами Ботагоз Абишева.

Операционная прибыль в 2021 году составила 78,1 млрд тенге против 60,5 млрд тенге в 2020 году, что соответствует росту на 29%. Прибыль до налогообложения выросла до 34,0 млрд тенге против 23,2 млрд тенге в 2020 году, или более чем на 46%.

Общие активы составили 3,7 трлн тенге против 3,1 трлн тенге в 2020 году, что соответствует росту на 21%. Общие обязательства достигли 3,2 трлн тенге, увеличившись на 23,6% в сравнении с 2,6 трлн тенге в 2020 году.

Собственный капитал вырос на 8,7%, или до 556,8 млрд тенге, в 2020 году показатель составлял 512,0 млрд тенге.

Всего в 2021 году Банк развития Казахстана инвестировал 399,1 млрд тенге в обрабатывающую промышленность и 134,1 млрд - в инфраструктуру. Профинансированы 37 крупных проектов, а также введены в эксплуатацию и модернизированы 7 предприятий, где создано порядка 1,9 тысячи постоянных рабочих мест.