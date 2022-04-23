Система Orphus

Совокупный доход БРК за 2021 год вырос на 17%

22.04.2022, 15:20 4841
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Общий совокупный доход Банка развития Казахстана (БРК) за 2021 год вырос на 17%, до 27,1 млрд тенге против 23,1 млрд тенге в 2020 году, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Все основные финансовые показатели Банка развития Казахстана в 2021 году продолжили рост. Увеличение прибыли связано с ростом чистого процентного дохода банка, а также признанием внеплановых доходов от полного и частичного досрочного погашения займов, выданных клиентам", - прокомментировала заместитель председателя правления БРК по вопросам управления финансами Ботагоз Абишева. 

 
Операционная прибыль в 2021 году составила 78,1 млрд тенге против 60,5 млрд тенге в 2020 году, что соответствует росту на 29%. Прибыль до налогообложения выросла до 34,0 млрд тенге против 23,2 млрд тенге в 2020 году, или более чем на 46%.
 
Общие активы составили 3,7 трлн тенге против 3,1 трлн тенге в 2020 году, что соответствует росту на 21%. Общие обязательства достигли 3,2 трлн тенге, увеличившись на 23,6% в сравнении с 2,6 трлн тенге в 2020 году.
 
Собственный капитал вырос на 8,7%, или до 556,8 млрд тенге, в 2020 году показатель составлял 512,0 млрд тенге.
 
Всего в 2021 году Банк развития Казахстана инвестировал 399,1 млрд тенге в обрабатывающую промышленность и 134,1 млрд - в инфраструктуру. Профинансированы 37 крупных проектов, а также введены в эксплуатацию и модернизированы 7 предприятий, где создано порядка 1,9 тысячи постоянных рабочих мест.
 

новости по теме

"Самрук-Казына" направит в республиканский бюджет 170 миллирадов тенге в виде дивидендов

22.04.2022, 12:40 6236
"Самрук-Казына" направит в республиканский бюджет 170 миллирадов тенге в виде дивидендов
Фото: sk.kz
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Фонд "Самрук-Казына" планирует направить в республиканский бюджет 170 миллиардов тенге в виде дивидендов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По итогам 2021 года с учетом внедренных новых принципов определения размера дивидендов, выплачиваемых портфельными компаниями в пользу фонда, планируется направить порядка 170 млрд тенге в виде дивидендов в республиканский бюджет", - сказала на брифинге управляющий директор по экономике и финансам фонда Назира Нурбаева, озвучивая предварительные финансовые итоги фонда за 2021 год.

 
По ее словам, предварительно выручка группы составила порядка 11,7 трлн тенге, что выше плановых значений на 2,4 трлн тенге. Чистая прибыль сформирована на уровне 1 трлн 619 млрд тенге, что в три раза выше утвержденного плана на 2021 год. 
 
Основным фактором, повлиявшим на улучшение финансовых показателей, стал рост цены на нефть и нефтепродукты в течение 2021 года. Спикер уточнила, что средняя цена на нефть в 2021 году составила 71 доллар за баррель против 42 долларов в 2020 году.
 
Также положительное влияние оказали такие факторы, как рост контейнерного транзита на 22% в связи с увеличением грузопотока по направлениям Китай - Европа, Дальний Восток, Центральная Азия, Китай, Кавказ, Турция и восстановление пассажиропотока в сфере авиаперевозок на 74%, в сфере железнодорожных перевозок - на 49%.
 

За пять лет пенсионные накопления казахстанцев увеличились на 5,3 трлн тенге

21.04.2022, 17:50 8916
За пять лет пенсионные накопления казахстанцев увеличились на 5,3 трлн тенге
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - За пять лет объем пенсионных накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) увеличился на 5,3 трлн тенге, или на 68%, составив 13,1 трлн тенге (16,1% от ВВП) на 1 января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Среднегодовой рост пенсионных накоплений за 2017 - 2022 годы опережает рост ВВП. Кроме самих пенсионных накоплений увеличились пенсионные взносы, инвестиционные доходы, пенсионные выплаты и т.д.", - проинформировали в ЕНПФ.

 
Средняя годовая доходность пенсионных активов за 2017 - 2021 годы составила 9,6% при среднегодовой инфляции 6,7%. Показатель накопленной доходности с момента введения накопительной пенсионной системы (НПС) по состоянию на 1 января 2022 год превысил уровень накопленной инфляции в 1,2 раза (681,13% и 546,77%, соответственно).
 
С 2017 по 2021 год количество участников накопительной пенсионной системы (уникальных вкладчиков и получателей по ОПВ) увеличилось на 1,9 млн человек, или на 20,9%, и составило 10,9 млн человек. Общее количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) по всем видам взносов на 1 января 2022 год составило 11,5 млн единиц. Среднегодовой темп роста ИПС за период составил 4%.
 
В 2021 году количество активных участников НПС (на ИПС которых в течение года поступил хотя бы один ОПВ) составило 7 млн человек, или 79,5% от численности занятого населения, которая, по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, составляет 8,8 млн человек.
 
Фондом была проведена работа по реализации законодательства Республики Казахстан. Например, с 2018 года лицам, достигшим пенсионного возраста, можно обращаться по принципу "единого окна" только в центр обслуживания населения (ЦОН); расширены преимущества добровольных пенсионных взносов в налогообложении и возможности использования.
 
В 2021 году вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года. Основной целью соглашения является формирование пенсионных прав трудящихся государств - членов ЕАЭС на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства и так далее.
 
Напомним, инвестиционный доход вкладчиков ЕНПФ с начала года превысил 522 миллиарда тенге.
 

"Банк ЦентрКредит" покупает "Альфа-Банк Казахстан"

20.04.2022, 21:26 11901
"Банк ЦентрКредит" покупает "Альфа-Банк Казахстан"
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Между АО "Альфа-Банк" и АО "Банк ЦентрКредит" достигнута принципиальная договоренность о продаже АО ДБ "Альфа-Банк Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Банк ЦентрКредит" станет новым акционером "Альфа-Банк Казахстан", купив 100% простых акций. АО "Альфа-Банк" полностью выйдет из состава акционеров и отзовет своих представителей из совета директоров, сообщает пресс-служба БЦК.

 
После юридического завершения сделки "Банк ЦентрКредит" проведет ребрендинг банка. Принятые меры будут способствовать выходу банка из санкционных списков США и ряда других стран. Таким образом, это будет полностью казахстанский банк с полным спектром банковских услуг для физических и юридических лиц.
 

Банк ЦентрКредит" готов поддержать банк дополнительной ликвидностью за счет собственных средств для исполнения всех обязательств перед депозиторами, тем самым оперативно решить сложившуюся ситуацию для действующих клиентов.

 

Курс тенге на KASE составил 444,03 тенге за $1

20.04.2022, 16:20 12911
Курс тенге на KASE составил 444,03 тенге за $1
АЛМАТЫ. 20 АПРЕЛЯ - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15.30 в среду по сравнению со вторником ослаб на 0,46 тенге и составил 444,03 тенге за $1, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В обменных пунктах доллары покупают по 444 - 445 тенге, продают по 448,5 - 449 тенге.
 

Правила возврата превышения НДС изменились в Казахстане

19.04.2022, 16:04 16691
Правила возврата превышения НДС изменились в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Министерство финансов РК внесло изменения в правила возврата превышения НДС. Поправки исключают возможность возврата превышения НДС, образованного в результате применения серых схем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Новые правила разработаны в соответствии со статьями 136 и 429 Налогового кодекса и регулируют взаимоотношения с бюджетом по возврату НДС экспортерам и другим категориям налогоплательщиков. Изменения вступили в силу с 14 апреля 2022 года", - подчеркнули в Минфине. 

 
В ведомстве отметили, что теперь в ходе проверок будет проводиться анализ взаиморасчетов с поставщиками через взаимосвязанные стороны, что исключит возможность возврата превышения НДС, образованного в результате применения серых схем.
 

Также исходя из практического опыта проверок в правила введены математические формулы расчета вместо текстовых формулировок. Формулы способствуют внедрению единообразной практики применения норм законодательства и исключают риск неверного определения суммы и субъективную оценку проверяющего", - пояснили в ведомстве.

 
Ранее действовавшие 15 отрицательных критериев сокращены до 12. Также дополнительно введены 12 положительных критериев, которые направлены на поддержку добросовестных производителей. 
 
Кроме того, усовершенствован порядок расчета критериев. Если ранее отрицательные баллы присваивались за сам факт риска, то, по новым правилам, баллы присваиваются по масштабу риска.
 
В Минфине отметили, что новые правила будут стимулировать добросовестных производителей с положительной налоговой историей и способствовать созданию равных условий для всех участников бизнеса.
 
Проект приказа был размещен на сайте legalacts.egov.kz для публичного обсуждения с 25 января 2022 года по 8 февраля 2022 года. На все замечания и предложения были предоставлены ответы с обоснованиями. Соответственно, соблюдены все процедуры и сроки внесения изменений в нормативные правовые акты.
 

Доллар подешевел по итогам вечерних торгов

18.04.2022, 17:43 19656
Доллар подешевел по итогам вечерних торгов
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - По информации Казахстанской фондовой биржи (KASE), на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 449,3 тенге, снизившись на 5,15 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Курс евро установлен Нацбанком в 491,25 тенге.
 
В обменниках доллары покупают/продают по 445 - 454 тенге, евро - по 481 - 493 тенге.
 

В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане

18.04.2022, 09:48 21231
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - По состоянию на 1 марта казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 704,9 млрд тенге. В марте 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 234,8 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 71,4 млрд тенге, солидарной пенсии - 163,4 млрд тенге, сообщило Министерство труда и социальной защиты населения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным ведомства, по состоянию на 1 апреля 2022 года численность пенсионеров составляет более 2 млн 245,6 тысячи человек. Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 апреля 2022 года составил 105 344 тенге.
 
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
 
При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
 
Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет - 94% от прожиточного минимума. При стаже 33 и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100% от прожиточного минимума.
 
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
 
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.
 
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
 

Доллар подорожал по итогам торгов

15.04.2022, 17:28 27006
Доллар подорожал по итогам торгов
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 454,45 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 454,45 тенге, прибавив 4,92 тенге. Курс евро установлен Нацбанком в 489,06 тенге. Курс рубля составил 5,58 тенге.
 
В обменниках доллары покупают/продают по 450/458 тенге.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов