Каким должен быть объем активов филиала иностранного банка для его открытия в Казахстане

Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - В Агентстве по развитию и регулированию финансового рынка Республики Казахстан рассказали о возможности открытия на финансовом рынке страны филиалов иностранных финансовых организаций, передает Kazakhstan Today.

В рамках реализации обязательств, принятых при вступлении во Всемирную торговую организацию, с 16 декабря 2020 года на территории Республики Казахстан разрешено открывать филиалы иностранных банков, страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров", -сообщает пресс-служба АРРФР.

В ведомстве рассказали, что для начала деятельности на территории РК иностранная финансовая организация должна получить в АРРФР разрешение на открытие филиала, после чего филиал должен получить соответствующую лицензию агентства.

Кроме того, в целях обеспечения финансовой устойчивости иностранная финансовая организация должна наделить свой филиал активами, принимаемыми в качестве резерва (аналог собственного капитала), которые должны быть размещены в Национальном Банке Республики Казахстан и не изыматься в течение периода деятельности филиала:

1) для филиалов иностранных банков - 10 млрд тенге;

2) для филиалов страховых организаций в зависимости отрасли:

- "общее страхование" - 1,5 млн МРП;

- "страхование жизни" - 1,5 млн МРП;

- "общее страхование и перестрахование" - 2,1 млн МРП;

- "страхование жизни и перестрахование" - 2,1 млн МРП;

- при осуществлении перестрахования как исключительного вида деятельности - 10,5 млн МРП.

Наряду с казахстанскими банками второго уровня и страховыми (перестраховочными) организациями, филиалы иностранных финансовых организаций должны быть участниками систем обязательного гарантирования депозитов и страховых выплат.

В ведомстве отметили, что для филиалов иностранных банков действует запрет на прием депозитов физических лиц менее 120 тыс. долларов США (эквивалент в тенге или иной валюте).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства