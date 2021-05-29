Сумма пенсионных накоплений вкладчиков ЕНПФ превысила 12,6 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - Сумма пенсионных накоплений вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда на 1 мая 2021 года превысила 12,6 триллионов тенге, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметили в ЕНПФ, данная сумма включает в себя пенсионные взносы и инвестиционный доход.

Важно отметить, что только за четыре месяца с 1 января по 1 мая 2021 года на счета вкладчиков ЕНПФ был начислен чистый инвестиционный доход в размере 475,8 млрд тенге. Доходность по пенсионным активам ЕНПФ под управлением Национального банка Республики Казахстан с начала года на 1 мая составила 3,8%, при инфляции в 2,7%. Доходность за последние 12 месяцев составила 9,8%, при инфляции за этот же период в 7,0%.

Сумма пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) пересчитывается и переоценивается еженедельно в соответствии с результатами инвестирования пенсионных активов. В состав инвестиционного дохода входят доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), доходы в виде рыночной переоценки финансовых инструментов, доходы в виде валютной переоценки, доходы по активам, находящимся во внешнем управлении и т.д.

В целом инвестиционный доход, обеспеченный Национальным банком с момента объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ, составил порядка 5,2 трлн тенге. На 1 мая 2021 года доля чистого инвестиционного дохода в общем объёме пенсионных накоплений составляет 35,6%.

Если же брать период со дня основания самой накопительной пенсионной системы Казахстана в 1998 году, то чистый инвестиционный доход превысил 6 трлн тенге. Инвестиционная доходность за это время с нарастающим итогом составила 621,9%. При этом инфляция составила 519,4%. Таким образом, реальная доходность пенсионных активов за период с начала действия накопительной пенсионной системы до 1 мая 2021 года составила 102,5 %", - отметили в фонде. Краткосрочные данные (еженедельные, ежемесячные и т.д.) - не являются показательными, так как зависят от постоянных изменений рыночной конъюнктуры.

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