Базы банков РК интегрированы с информационной системой органов исполнительного производства

НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - По представлению Генеральной прокуратуры РК Агентством по регулированию и развитию финансового рынка разрешена проблема списания банками денег заемщиков свыше установленного лимита. Для этого базы банков Казахстана интегрированы с автоматизированной информационной системой органов исполнительного производства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Обозначенная проблема разрешена путем принятия следующих мер: введены в действие алгоритм по возврату в течение 5 рабочих дней банками и судебными исполнителями излишне уплаченной суммы на основании заявления клиента; базы банков Казахстана интегрированы с автоматизированной информационной системой органов исполнительного производства", - сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

В ведомстве отметили, что, по заверениям агентства, это дало возможность банкам видеть, какие удержания уже произведены с их клиента, чтобы суммарное удержание всех кредиторов не превышало установленных законом 50% от зарплаты или пенсии.

Как пояснили в Генпрокуратуре, были установлены факты удержания банками излишних денежных средств с граждан по их кредитам и долгам. Трудовым кодексом (статья 115) и законом "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (статья 23) установлен запрет на взыскание более 50% от причитающейся суммы заработной платы и пенсии. По информации прокуратуры, некоторые банки списывали денежные средства со счетов граждан свыше установленного запрета.

К примеру, одним банком было выставлено платежное требование в другой банк на банковский счет, предусмотренный для получения заработной платы одним из жителей города Усть-Каменогорска. До поступления этого требования работодателем уже была удержана половина зарплаты на уплату алиментов. В итоге, после всех удержаний на его расчетном счету оставалось всего 16 тыс. тенге (25%). Решением суда в пользу истца взыскана излишне удержанная сумма. Но на это ушло 9 месяцев судебных тяжб, рассказали в Генпрокуратуре.

Аналогичные факты выявлены в Актюбинской, Карагандинской, Жамбылской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Эта проблема возникла из-за не информированности банков о ранее произведенных удержаниях по исполнительному производству до поступления денег на банковский счет. В результате подобных действий заемщики неправомерно лишались своего единственного источника дохода, что вызывало недовольство населения", - сообщили в Генпрокуратуре.

В случае незаконного взыскания граждане вправе обратиться с жалобой в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, его территориальные подразделения или в прокуратуру.

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