Система Orphus

В какие инструменты вложены пенсионные активы казахстанцев, рассказали в ЕНПФ

31.01.2022, 14:13 2836
В какие инструменты вложены пенсионные активы казахстанцев, рассказали в ЕНПФ
НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - АО "Единый накопительный пенсионный фонд" прокомментировало состояние инвестиционных портфелей пенсионных активов под управлением Национального банка РК и управляющими инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 1 января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как уточнили в ЕНПФ, на 1 января текущего года основные инвестиции Нацбанка в финансовые инструменты представлены следующим образом: 
 
  • государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 5 104,82 млрд тенге (39,13% от всего портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 9,4% годовых, в долларах США - 3,4% годовых.
  • государственные ценные бумаги иностранных государств составили 2 500,81 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 19,17%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 1,2% годовых. 
  • облигации квазигосударственных организаций РК, текущая стоимость - 1 670,05 млрд тенге, доля в портфеле составила 12,80%. Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США - 5,5% годовых.
  • облигации банков второго уровня РК на сумму 1 046,62 млрд тенге (8,02%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,0% годовых.
 
Отмечается также, что инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, представлен инвестициями в национальной валюте – 67,22%, в долларах США – 32,71%, в российских рублях и другой валюте - 0,06% портфеля пенсионных активов. 
 
Структура начисленного с начала года инвестиционного дохода, полученного НБРК, выглядит так:
 
  • доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям "обратное РЕПО" - 873,20 млрд тенге;
  • доходы от рыночной переоценки ценных бумаг - 146,57 млрд тенге;
  • доходы от переоценки иностранной валюты - 68,32 млрд тенге;
  • доходы по активам, находящимся во внешнем управлении - 140,97 млрд тенге;
  • прочие доходы составили 169,79 млрд тенге.
 

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода за 2021 год составил 1 398,85 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2021 года, составила 11,13% при инфляции 8,40%. Таким образом, реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,73%", - говорится в сообщении фонда. 

 
Кроме того, сообщается, что общий объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании, составляет 7,5 млрд тенге. 
 

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО Jusan Invest, составили 3,43 млрд тенге. На них были приобретены: ноты НБРК (33,42% портфеля), паи Exchange Traded Funds (ETF) составляют 24,45%, ГЦБ Министерства финансов РК (15,07%), Репо – 16,64%, активы в денежных средствах на инвестиционных счетах - 10,42%. Отметим, что 65,22% портфеля представлено в тенге, 34,78% - в долларах США", - пояснили в фонде. 

 
В результате инвестиционной деятельности, изменения рыночной стоимости финансовых инструментов и курсов иностранных валют, размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 15 марта 2021 года) по состоянию на 1 января 2022 года составил 139,29 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 8,08%, уточнили в ЕНПФ. 
 

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО Halyk Global Markets, на 1 января 2022 года составили 2,06 млрд тенге. В структуре портфеля операции обратного РЕПО составляют 43,33%, облигации квазигосударственных организаций РК (14,39%), паи ETF (13,99%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (8,75%), облигации БВУ (7,54%), корпоративные облигации организаций РК (6,10%), МФО (5,83%), денежные средства на счетах (0,05%), прочие активы (0,02%). Инвестиции в национальной валюте составили 77,21% портфеля, в долларах США - 22,79%", - проинформировали в фонде. 

 
В результате инвестиционной деятельности, изменения рыночной стоимости финансовых инструментов и курсов иностранных валют, размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 15.03.2021) по состоянию на 1 января 2022 года составил 112,79 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 8,41%. 
 

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО BCC Invest, на 1 января текущего года составили 1,22 млрд тенге. Они распределены в паи (ETF на индексы) (25,48%), операции обратного РЕПО (20,79%), облигации квазигосударственных организаций РК (17,04%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (9,91%), облигации МФО (8,00%), облигации БВУ РК (6,94%), корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК (6,85%), денежные средства на инвестиционных счетах (4,96%), прочие активы (0,04%). В инструменты в национальной валюте инвестировано 59,82% портфеля, в долларах США – 40,18%", - отмечается в сообщении. 

 
В результате инвестиционной деятельности, изменения рыночной стоимости финансовых инструментов и курсов иностранных валют, размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 15.03.2021) по состоянию на 1 января составил 74,51 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 8,37%. 
 
Сообщается также, что по состоянию на 1 января 2022 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО "Сентрас Секьюритиз", составили 809,46 млн. тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК (69,29%), РЕПО (15,70%), акции и депозитарные расписки эмитентов РК (14,73%), денежные средства на инвестиционных счетах (0,27%). Все инвестиции произведены в национальной валюте. 
 

В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 01.04.2021) по состоянию на 1 января составил 46,72 млн. тенге. Доходность пенсионных активов составила 9,37%", - рассказали в ЕНПФ. 

 
Как сообщалось ранее, общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 января 2022 года, составил порядка 13,1 трлн тенге. Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Нацбанка РК, составили 13 046,57 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением и УИП составили 7,5 млрд тенге. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за 2021 год составил 1,4 трлн тенге. 
 
ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО "НПФ "ГНПФ". Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство Республики Казахстан в лице ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Республики Казахстан.
 

новости по теме

Кадровые перестановки произошли в совете директоров фонда "Самрук-Казына"

26.01.2022, 18:53 20191
Кадровые перестановки произошли в совете директоров фонда "Самрук-Казына"
Фото: sk.kz
НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" сообщило KASE о том, что из состава Совета директоров по собственной инициативе исключен Вячеслав Ким- независимый директор, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С учетом внесенного изменения совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" состоит из шести человек: Джон Дудас, Онг Бун Хви, Лука Сутера, Саткалиев А.М., Акишев Д.Т., Куантыров А.С.
 
Напомним, 25 января ряд топ-менеджеров фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" был освобожден от занимаемых должностей.
 
Также 25 января АО "Самрук-Казына" представило в открытом доступе план мероприятий по реформе бизнес-процессов и практики корпоративного управления в портфельных компаниях.
 

Сумма накоплений в ЕНПФ достигла 13,1 трлн тенге

26.01.2022, 11:27 22181
НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - Сумма пенсионных накоплений вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда на 1 января 2022 года достигла 13,1 трлн тенге. Как известно, она включает в себя пенсионные взносы и инвестиционный доход, сообщили в фонде, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отмечается, что значительный прирост пенсионных накоплений был обеспечен благодаря чистому инвестиционному доходу, который с 1 января 2021 года по 1 января 2022 года достиг 1,4 трлн тенге, что превышает показатели прошлого года на 138,2 млрд, или 11%. Доходность по пенсионным активам ЕНПФ под управлением Национального банка Казахстана с начала года составила 11,13% при инфляции в 8,4%. 
 
Напомним, в состав инвестиционного дохода входят доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), доходы в виде рыночной переоценки финансовых инструментов, доходы в виде валютной переоценки, доходы по активам, находящимся во внешнем управлении и т. д. 
 
В целом инвестиционный доход, обеспеченный Национальным банком с момента объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ, составил 6,04 трлн тенге. При этом инвестиционная доходность со дня основания самой накопительной пенсионной системы (1998 год) на 1 января 2022 года с нарастающим итогом составила 681,13%, инфляция - 546,77%. 
 
Таким образом, реальная доходность пенсионных активов за период с начала действия накопительной пенсионной системы до 1 января 2022 года составила 134,36%.
 
Каждый вкладчик имеет возможность увидеть свой инвестиционный доход в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении.

 

Досрочно прекращены полномочия председателя правления БРК

25.01.2022, 17:26 27821
Досрочно прекращены полномочия председателя правления БРК
Фото: kdb.kz
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Решением единственного акционера АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" досрочно прекращены полномочия Абая Саркулова в качестве председателя правления и члена совета директоров АО "Банк развития Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Исполняющей обязанности главы БРК с сегодняшнего дня назначена Сандугаш Кенжебаева, ранее занимавшая должность заместителя председателя правления банка, заявили в пресс-службе АО "Банк развития Казахстана". 
 
Абай Саркулов родился 13 августа 1981 года в Актюбинской области. В 2003 году с отличием окончил экономический факультет Актюбинского государственного университета им. Жубанова по специальности "Банковское дело". 
 
В Банке развития Казахстана Саркулов работал с 2007 года, пройдя путь от менеджера управления кредитования инфраструктурных проектов до заместителя председателя правления. 
 
С февраля 2017 по апрель 2019 года Саркулов возглавлял исполнительный орган АО "Фонд развития предпринимательства "Даму". 
 
Председателем правления БРК его назначили в апреле 2019 года, на этом посту он сменил Болата Жамишева.
 

КФГД повысил максимальные ставки по депозитам в тенге

25.01.2022, 11:48 29681
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов вслед за повышением базовой ставки Национального банка Казахстана повысил и максимальные рекомендуемые ставки по несрочным депозитам на январь и февраль 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Изменения вводятся в действие с 25 января 2022 года. С этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по соответствующим депозитным продуктам", - уточнили в пресс-службе КФГД.

 
Кроме того, были повышены максимальные ставки по сберегательным депозитам на 3, 6 и 12 месяцев на февраль 2022 года аналогично размерам, установленным КФГД с 11 января 2022 года.
 
 

Снизить налоги при отчислениях в фонд "Казакстан халкына" планируют бизнесу в Казахстане

21.01.2022, 19:05 52781
Снизить налоги при отчислениях в фонд "Казакстан халкына" планируют бизнесу в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Снизить налоги при отчислениях в фонд "Казакстан халкына" планируют бизнесу в Казахстане. Об этом сообщили в Комитете госдоходов РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Что касается созданного фонда "Казакстан халкына". Для стимулирования отчислений в данный фонд субъектами бизнеса в настоящее время на площадке Министерства национальной экономики рассматриваются поправки в Налоговый кодекс в части предоставления права на уменьшение налогооблагаемого дохода при внесении отчислений либо имущества в общественный социальный фонд "Казакстан халкына". Размеры этих отчислений сейчас обсуждаются", - сказал на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Кайрат Миятов.

 
Он отметил, что помощь, которая оказывается из средств данного фонда, с точки зрения налогового законодательства, рассматривается доходом получателя, как безвозмедно полученное имущество.
 

Таким образом, сейчас будут пересмотрены положения Налогового кодекса в пользу освобождения этих средств от налогообложения", - сказал Кайрат Миятов.

 
Напомним, что в рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, данного на заседании мажилиса парламента РК, несколько общественных организаций Казахстана учредили общественный социальный фонд (ОСФ) "Казакстан халкына".
 

ЕНПФ вышел из состава акционеров "Народного банка"

19.01.2022, 18:48 67376
ЕНПФ вышел из состава акционеров "Народного банка"
Фото: Акимат Актогайского района Павлодарской области
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) получила выписку из системы реестров акционеров АО "Народный сберегательный банк Казахстана" по состоянию на 1 января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно выписке: 
 
  • общее количество объявленных простых акций банка составляет 25 000 000 000 штук;
  • размещено 13 447 544 782 простые акции банка;
  • банк выкупил 2 539 270 930 своих простых акций;
  • лицами, каждому из которых принадлежат акции банка в количестве, составляющем пять и более процентов от общего числа размещенных акций банка, являются:
    - холдинговая группа "АЛМЭКС" (7 583 538 228 штук, доля в общем количестве размещенных акций за вычетом выкупленных - 69,52%, доля в общем количестве размещенных акций - 56,39%);
    - The Bank of New York (номинальный держатель) (3 129 358 360 штук, 28,69% и 23,27% соответственно).
 

Казахстанцы cмогут использовать цифровые документы в обменных пунктах

19.01.2022, 16:45 68946
Казахстанцы cмогут использовать цифровые документы в обменных пунктах
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Приняты поправки, позволяющие использовать цифровые документы для идентификации клиентов при операциях с наличной иностранной валютой в обменных пунктах, сообщили в Национальном банке РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметили в Нацбанке, соответствующие изменения вступают в силу по истечении 90 календарных дней после дня первого официального опубликования постановления. Сообщается, что документ был опубликован 29 декабря 2021 года.
 
 

Как избежать мошенничества с банковскими картами - советы экспертов

18.01.2022, 17:16 82901
Как избежать мошенничества с банковскими картами - советы экспертов
НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - Как предотвратить мошенничество с банковскими картами и защитить свои финансы, рассказали в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на надежность и наличие нескольких степеней защиты, мошенники продолжают пытаться получить доступ к данным и деньгам граждан.
 

Зная только номер карты, ваши имя, фамилию, ИИН, мошенники не смогут снять деньги с нее. Им нужна дополнительная информация: срок действия карты и код безопасности (например, CVV-код для карт VISA или CVC-код для карт MasterCard). Если мошенникам удастся узнать одноразовые коды из уведомлений, которые поступают от банка на ваш телефон в виде SMS или PUSH-уведомлений, или получить логин и пароль от онлайн-банкинга, тогда они будут владеть информацией, позволяющей беспрепятственно совершать любые операции по вашему счету", - подчеркнули в агентстве.

 

В случае, если со стороны банка произошел какой-либо сбой, либо по счету клиента совершаются подозрительные операции, специалисты банка никогда не будут просить какие-либо коды у клиента. По регламенту безопасности банк заблокирует карту и счет и уведомит об этом клиента через SMS или мобильное приложение, либо контакт-центр банка сообщит о подозрительной активности. Клиент всегда может сам обратится в call-центр или отделение банка при любых подозрениях и быть в "периметре безопасности" финансовой организации", - рассказал начальник управления кибербезопасности АРРФР Роман Перминов.

 
По его словам, злоумышленники используют различное программное обеспечение, которое помогает получить несанкционированный доступ к системам пользователей и выкрасть нужные данные. 
 

Чтобы защититься от таких атак, нужно использовать проверенные антивирусные программы. Установите их на все устройства, какими вы пользуетесь, и не забывайте периодически обновлять, ведь мошенники всегда ищут недоработки и уязвимости в ПО и приложениях", - советует Перминов.

 
Он также порекомендовал регулярно обновлять операционную систему, установить надежные и разные пароли ко всем приложениям, почтовым ящикам, аккаунтам в социальных сетях, не хранить в памяти устройств пароли/коды доступа к приложениям и другим сервисам, ключи электронной цифровой подписи (ЭЦП), а также не пересылать в мессенджерах фотографии банковских карт и паролей.
 
Владельцам айфонов необходимо скачивать приложения только из AppStore, а телефонов на базе Android - из Google Play. Это позволит снизить риск взлома смартфона.
 

Время от времени проверяйте список установленных приложений. Удаляйте ненужные, если редко ими пользуетесь. Кроме того, не привязывайте банковскую карту к платным сервисам приложений. Лишние приложения не только засоряют память вашего устройства, но и являются дополнительной зацепкой для мошенников", - рекомендует вице-президент IDF Eurasia, бизнес-тренер Роман Маргацкий. 

 
Эксперты советуют также: не стоит доверять людям, которые просят скачать некую программу или приложение под разными предлогами. 
 

В случае установки приложений, подумайте, нужно ли разрешать программе отслеживать ваши данные, геолокацию и давать доступ к списку контактов? Сделать это можно только в случае необходимости, к примеру, разрешить приложению службы такси узнавать ваше местоположение или дать доступ к своей галерее для создания коллажа. Если вас насторожили требования, вы вправе отказаться и выбрать другое, более надежное приложение", - предостерегли в Агентстве.

 
Специалисты также советуют - расплачиваясь в кафе, ресторанах и супермаркетах, не отдавать свою карту кассиру или официанту, а прикладывать ее к терминалу оплаты самостоятельно. 
 

Если вы заметили подозрительные операции, сразу заблокируйте карту через мобильное приложение или call-центр банка. Не отключайте SMS-уведомления о транзакциях, чтобы не пропустить подозрительные списания. Блокировка карты - надежная гарантия того, что подозрительные операции не повторятся. А чтобы понять, как произошло подозрительное списание, необходимо сразу же обратиться в правоохранительные органы и службу безопасности вашего банка", - посоветовал Роман Маргацкий.

 
Он также порекомендовал пользоваться банкоматами внутри отделений банков, поскольку их чаще проверяют и лучше охраняют. На банкомате должно быть оборудование, предназначенное для безопасного (скрытого) набора персонального идентификационного номера.
 
Маргацкий также дал несколько базовых рекомендаций:
 
· Подключите мобильный банк и SMS-оповещение, чтобы отследить операции, которые вы не совершали. Так вы сможете оперативно отреагировать на действия мошенников, а время в этом случае очень важно.
 
· Не храните крупные суммы денег на карте, которую носите с собой и используете для повседневных трат. Лучше при необходимости делать перевод с основного счета или депозита либо вовсе открыть отдельную платежную или виртуальную карту для покупок в Интернете.
 
· Расскажите пожилым родственникам об уловках мошенников, ведь именно они чаще всего становятся мишенями злоумышленников.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов