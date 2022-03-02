По итогам торгов произошло укрепление тенге

НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Всего с использованием платежных карточек казахстанских банков за 2021 год проведено 6,5 млрд операций на сумму 93,7 трлн тенге (в 2020 году - 3,2 млрд операций на сумму 52 трлн тенге), передает KAZAKHSTAN TODAY.

78% объема операций (73,1 трлн тенге) по платежным карточкам проведено безналичным способом, и 22% (20,6 трлн тенге) приходится на снятие наличных в банкоматах, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.

Каждые три из пяти безналичных операций в 2021 году проводились посредством интернета и мобильного банкинга, а их доля от общего объема составила 83%. В среднем ежедневный объем операций посредством интернета и мобильного банкинга - более 11,5 млн на сумму более 167 млрд тенге.

Расширяется инфраструктура для оплаты товаров и услуг с использованием платежных карточек. Количество POS-терминалов выросло в 2,4 раза и составило 509 тысяч единиц. 97% POS-терминалов на рынке поддерживает функцию бесконтактной оплаты.

Число предпринимателей, принимающих к оплате платежные карточки, выросло в 2,5 раза и составило 274 тысячи.

Инфляция в Казахстане в феврале 2022 года к январю составила 0,8%, с начала года - 1,5%.