Тенге укрепился к доллару на утренних торгах

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НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - О необходимости соблюдения законодательства РК при проведении обменных операций с наличной иностранной валютой сообщили в Национальном банке РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проведение обменных операций без соответствующей лицензии относится к незаконной предпринимательской деятельности, за которую предусмотрена административная и уголовная ответственность согласно статьям 155 и 463 Кодекса РК об административных правонарушениях и статье 214 Уголовного кодекса РК", - сообщается на сайте Нацбанка.

В Нацбанке отметили, что обменные операции через нелегальных посредников, в том числе посредством интернет-площадок и социальных сетей, являются незаконными и повышают риск совершения сделок с фальшивомонетчиками.

Обменные операции с наличной иностранной валютой на территории Республики Казахстан вправе осуществлять исключительно банки второго уровня и небанковские обменные пункты в соответствии с выданной им лицензией", - подчеркнули в Нацбанке.

При этом НБК предупреждает, что совместно с заинтересованными государственными и правоохранительными органами ведет постоянный мониторинг ситуации на внутреннем рынке наличной иностранной валюты.

В настоящее время в Республике Казахстан доступны также альтернативные источники обмена валюты с использованием платежных карточек, онлайн-банкинга, которые являются более доступными и безопасными в режиме 24/7", - отметили в НБК.

На сегодня ситуация с обеспечением наличной иностранной валютой стабилизирована, ажиотажного спроса со стороны населения не наблюдается.





Напомним, 14 марта Касым-Жомарт Токаев своим постановлением запретил вывозить из страны золото и валюту.

Прим. KAZAKHSTAN TODAY:

Статья 155 (Незаконная банковская деятельность) Кодекса РК об административных правонарушениях предполагает:

Штраф для физических лиц, субъектов малого предпринимательства в размере 30%, для субъектов среднего предпринимательства - в размере 40%, для субъектов крупного предпринимательства - в размере 50% от суммы причиненного ущерба, от суммы извлеченного дохода, полученного в результате незаконной деятельности.

Статья 463 (Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения) предполагает:

Штраф для физических лиц в размере 30, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 50, субъектов среднего предпринимательства - в размере 80, для субъектов крупного предпринимательства - в размере 500 месячных расчетных показателей, с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административного правонарушения, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения.

Статья 214 Уголовного кодекса РК (Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность) предполагает:

Штраф в размере до 2 тыс. месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Те же деяния, совершенные преступной группой и сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, а также совершенные неоднократно, наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.