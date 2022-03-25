Тенге укрепился к доллару на утренних торгах

Напомним, 18 марта 2022 года Национальный банк установил официальный курс валюты на длинные выходные 19-24 марта - 505,22 тенге.
В обменных пунктах Казахстана доллары покупают по 498–500 тенге, продают по 504–506 тенге.
Проведение обменных операций без соответствующей лицензии относится к незаконной предпринимательской деятельности, за которую предусмотрена административная и уголовная ответственность согласно статьям 155 и 463 Кодекса РК об административных правонарушениях и статье 214 Уголовного кодекса РК", - сообщается на сайте Нацбанка.
Обменные операции с наличной иностранной валютой на территории Республики Казахстан вправе осуществлять исключительно банки второго уровня и небанковские обменные пункты в соответствии с выданной им лицензией", - подчеркнули в Нацбанке.
В настоящее время в Республике Казахстан доступны также альтернативные источники обмена валюты с использованием платежных карточек, онлайн-банкинга, которые являются более доступными и безопасными в режиме 24/7", - отметили в НБК.
Поскольку порог минимальной достаточности на 2022 год начинает действовать с 1 апреля 2022 года, ЕНПФ будет производить единовременные пенсионные выплаты согласно величинам ПМД, рассчитанным на 2021 год, по заявлениям, поступившим в ЕНПФ от уполномоченных операторов по 31 марта 2022 года включительно. Поэтому рекомендуем подать заявление своему банку - уполномоченному оператору заранее - не позднее 28-29 марта 2022 года", - сообщили в ЕНПФ.
В фонде также напомнили регламент действий, необходимых для снятия пенсионных накоплений и ответили на вопросы: можно ли еще раз подать заявку на снятие пенсионных повторно, почему не работает платформа enpf-otbasy.kz, по какой причине может быть отказано в выплате пенсионных накоплений из ЕНПФ и др.
Наибольшее ускорение зафиксировано в Туркестанской области (с 8,4% в январе до 9,2% в феврале), а замедление отмечено в Актюбинской (с 9,2% до 9,0%) и Атырауской (с 8,7% до 8,5%) областях", - такую оценку дал инфляционным тенденциям в регионах РК начальник управления мониторинга Нацбанка Игорь Осипов.
Месячная инфляция в стране составила 0,8%, что выше среднего значения февральских цен за последние 5 лет (за 2017-2021 годы - 0,7%). Выше своей среднеисторической нормы цены в феврале 2022 года выросли в Туркестанской области (1,3%), Нур-Султане (1,2%), Карагандинской (1,1%), Восточно-Казахстанской (0,9%), Кызылординской (0,8%), Алматинской (0,7%), Костанайской (0,7%), Западно-Казахстанской, Жамбылской и Мангистауской (по 0,6%) областях", - сообщил Осипов.
Мы не прерываем отношения с нашими партнерами и надеемся на скорейшее восстановление сервисов", - отметили в банке.
Банк имеет одну из самых широких сетей в Казахстане - более 110 отделений обслуживания во всех регионах страны и третью по размерам банкоматную сеть. А также клиенты могут подать заявки на открытие карт платежных систем "МИР" и China Union Pay", - добавили в пресс-службе.
На данный момент в МФЦА зарегистрировано 1236 компаний из 63 стран мира. Совокупный объем привлеченных инвестиций через площадку МФЦА составляет 6,2 млрд долларов. Через биржу МФЦА Astana International Exchange (AIX) привлечено порядка 321 млн долларов акционерного капитала и 1,65 млрд долларов долгового капитала. Торговыми членами биржи МФЦА являются 18 казахстанских и 11 международных брокеров", - рассказал Келимбетов.
Наличные деньги и денежные инструменты в иностранный валюте не должны превышать в эквиваленте 10 000 (десять тысяч) долларов США по курсу Национального банка Республики Казахстан. Также нельзя иметь при себе (в багаже) золотые слитки аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционные монеты из золота Altyn Barys и из серебра Kumis Barys, выпускаемые Национальным банком Республики Казахстан, а также аффинированное золото свыше 100 граммов", - напомнили в КГД.
В случае нарушения запрета лица будут привлечены к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - предупредили в ведомстве.
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