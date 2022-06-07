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Доллар слегка подешевел

06.06.2022, 19:39 2756
Доллар слегка подешевел
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - По результатам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 431,78 тенге, снизившись на 0,43 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Курс евро установлен Нацбанком в 464,01 тенге, курс рубля составил 6,90 тенге. 
 
Национальный банк Казахстана установил официальный курс доллара к тенге на 7 июня в 431,88 тенге.
 
В обменниках доллары покупают/продают по 431,5/435 тенге.
 

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Нацбанк принял решение по базовой ставке

06.06.2022, 15:16 3801
Нацбанк принял решение по базовой ставке
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Национальный банк Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 14% годовых с процентным коридором +/- 1,00 п.п., передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С учетом текущего решения по базовой ставке инфляция к концу 2022 года прогнозируется на уровне 13-15%. Наибольший рост цен ожидается по продуктам питания с учетом динамики цен на внешних и внутренних рынках продовольствия. Существуют значительные риски резкого роста цен на регулируемые коммунальные услуги во второй половине 2022 года ввиду окончания действия моратория на их повышение, а также рост цен на рыночные услуги в условиях высоких инфляционных ожиданий", - сообщили в Нацбанке

 
В пресс-службе подчеркнули, что данный уровень базовой ставки при отсутствии новых шоков обеспечит плавное снижение инфляции к 2024 году. Нормализация денежно-кредитных условий будет происходить по мере замедления инфляционных процессов в 2023 году.
 

Наибольший вклад в годовую инфляцию продолжает вносить рост цен на продукты питания. На фоне перебоев в логистических цепочках поставок и устойчивого спроса продолжилась тенденция роста цен на товары с высокой импортной составляющей. Сдерживает инфляцию мораторий на повышение цен на регулируемые коммунальные услуги и ГСМ", - подчеркнули в Нацбанке. 

 
По информации финрегулятора, месячная инфляция хоть и продолжила замедление в мае до 1,4% (в апреле - 2%), все еще остается высокой и превышает среднеисторическую норму. 
 
По прогнозам главного финрегулятора страны, геополитический кризис, ослабление внешнего спроса и перестройка цепочек поставок будут сдерживать ускорение темпов роста экономики. 
 
Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 25 июля 2022 года.
 

Стал известен курс тенге на выходные дни

03.06.2022, 18:52 11241
Стал известен курс тенге на выходные дни
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) курс доллара на предстоящие выходные дни составил 432,21 тенге за единицу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Национальный банк РК опубликовал официальный курс доллара к тенге на 4-5 июня в 431,95 тенге.
 
Курс евро установлен Нацбанком в 464,13 тенге. Курс российского рубля составил 7,10 тенге 
 
В обменниках доллары покупают/продают по 431/437 тенге.
 

Казахстанцев предупредили об активизации лжеброкеров

03.06.2022, 12:03 12511
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - На сегодняшний день наблюдается активизация работы лжеброкеров и инвестиционных посредников, возникшая в результате популяризации дистанционных способов заработка, а также возросшего уровня цифровизации различных сервисов. Преступники пользуются недостаточностью необходимых знаний и неопытностью начинающих инвесторов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Лжеброкеры под предлогом осуществления брокерско-дилерской деятельности привлекают деньги граждан по достаточно простой схеме. Мошенники представляются работниками успешных и перспективных компаний, не имея при этом соответствующей лицензии регулятора страны, в которой они оказывают услуги.
 

Отдельную настороженность должны вызывать представители компаний, которые якобы имеют лицензии регуляторов других стран, но пытающиеся оказать свои услуги на территории Республики Казахстан. Тут важно понимать, что независимо от того, фиктивная или реальная лицензия регулятора другой страны была представлена брокером, оказывать свои услуги на территории Республики Казахстан они не могут", - отмечает директор департамента рынка ценных бумаг Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Павел Афанасьев.

 
В случае возникновения каких-либо проблем у клиента, которые потребуют законодательного урегулирования, клиент принимает на себя риски работы юрисдикции той страны, в которой работает компания.
 
От мошенников могут настойчиво поступать звонки с незарегистрированных номеров, присылаются электронные письма и поддельные документы, связанные с инвестированием. Указанные компании, как правило, используют агрессивную рекламу, вводят в заблуждение граждан, обещая стабильно высокую доходность.
 
После того как клиентом добровольно направляются необходимые средства на банковский счет, посредники начинают выманивать у клиента дополнительные средства, обещая еще большую доходность.
 
При этом используются различные методы психологического воздействия и активная работа менеджеров по продажам. Различные методы по выманиванию денег повторяются множество раз до тех пор, пока клиент не начинает сомневаться в законной деятельности компании и проверять их легитимность либо не попытается вывести со своего счета "заработанные" деньги.
 
В таком случае мошенники уклоняются от возврата средств, требуя дополнительных вливаний, а потом вовсе пропадают с денежными средствами клиента.
 
Учитывая стремительно развивающиеся информационные технологии, мошенники просят установить различные мобильные приложения, через которые они дают рекомендации доверчивым клиентам. В этих же приложениях они просят переводить деньги и показывают быстрорастущую прибыль. Зачастую мошенники просят перечислить комиссию за услуги "брокера", за конвертацию валюты, а также оплатить какие-либо "налоги".
 

В отдельных случаях клиента даже убеждают взять кредит на дополнительные инвестиции. Но после мошенники исчезают вместе с деньгами клиента, который теряет свои сбережения и к тому же остается еще и в долгах", - предупреждает эксперт.

 
Следует отметить, что нередко аферисты просят отправить средства на карту "личного менеджера" обычным банковским переводом, который невозможно классифицировать как оплату услуг и тем более как покупку финансовых инструментов. Во многих случаях отсутствует даже договор обслуживания.
 
До заключения договора с брокером потенциальному инвестору следует проверить на сайте агентства наличие у брокера лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Реквизиты брокера, указанные на интернет-ресурсе агентства, должны совпадать с реквизитами, указанными в лицензии. Необходимо также посмотреть финансовую отчетность, активность на биржах, а также ознакомиться с отзывами других клиентов.
 

Также следует понимать, что прибыль всегда соразмерна предполагаемому риску и добросовестный брокер не будет обещать высокую прибыль, несоразмерную принимаемым рискам", - подытожил Павел Афанасьев. 

 
В АРРФР напомнили, что при заключении договора с иностранными компаниями все риски, связанные с инвестированием, инвестор несет самостоятельно.
 
Необходимо обращать внимание на следующие признаки, по которым можно распознать лжеброкеров:
 
1) обещание несоразмерно высокой прибыли от вложенных денежных средств в короткие сроки при небольшом риске или его отсутствии;
 
2) отказ предоставить информацию о лицензии или ее отсутствие;
 
3) отказ назвать адрес сайта брокерской компании, отсутствие информации о ней в интернете либо отсутствие на сайте компании сведений о собственнике компании, юридического адреса и контактных данных;
 
4) просьба о переводе средств на банковскую карту "личного менеджера";
 
5) звонки менеджера-"брокера" со скрытого номера либо с разных номеров;
 
6) навязчивые звонки "брокера" в любое время суток;
 
7) грубое либо непрофессиональное деловое общение.
 
Список компаний, которые имеют лицензию на осуществление брокерской и дилерской деятельности и деятельности по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, можно проверить на официальном сайте агентства.
 
Со списком субъектов, в деятельности которых выявлены признаки нелицензированной деятельности либо финансовой пирамиды, можно ознакомиться здесь.
 

Нарушений на 3,6 млрд тенге выявил госаудит в Костанайской области

02.06.2022, 18:25 15071
КОСТАНАЙ. 2 ИЮНЯ - Проведенный в Костанайской области госаудит выявил, что сумма неосвоения и неисполнения бюджета за 2021 год составила 500,9 млн тенге. Нарушений по областным администраторам программ было найдено на 3,6 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом на последней сессии депутатов областного маслихата рассказал председатель ревизионной комиссии по Костанайской области Дмитрий Костюков, сообщает газета "Наш Костанай"
 

По состоянию на 1 января 2022 года дебиторская задолженность составила 1,4 млрд тенге. Наибольшая сумма у управлений физической культуры и спорта, строительства, архитектуры и градостроительства, образования, энергетики и ЖКХ", - сообщил Костюков. 

 
Председатель ревизионной комиссии также отметил, что сократилось количество финансовых нарушений, подлежащих возмещению в бюджет, но в то же время растет число нарушений по бухгалтерскому учету, которые исправляются довольно просто - путем правильного ведения документации.
 
По результатам госаудита 21 материал передан в полицию. Четыре лица уже привлечены к уголовной ответственности, 124 - к административной. Сумма штрафов составила 20,1 млн тенге.
 
По словам Костюкова, результаты проверки в сфере коммунальных услуг показали ежегодное ухудшение финансового состояния организаций квазигоссектора. На это указывают рост сумм убытков по годам и сверхнормативных потерь, высокий уровень кредиторской и дебиторской задолженности.
 

Это говорит о неэффективном управлении активами государства по причине несоблюдения НПА, оплаты налогов за технически неисправные транспортные средства, неиспользования автоматических приборов учета энергии, допущения непроизводственных расходов", - пояснил Костюков. 

 
Он подчеркнул, что ревизионная комиссия имеет право вручать предписания, за неисполнение которых грозит только административная ответственность. Депутатов попросили серьезно рассмотреть этот вопрос, чтобы найти пути решения проблемы.
 

Около 900 млрд тенге выделят в этом году на соцподдержку материнства и детства в Казахстане

01.06.2022, 17:02 18976
Около 900 млрд тенге выделят в этом году на соцподдержку материнства и детства в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Министерство труда и социальной защиты РК выделит свыше 898 млрд тенге на социальную поддержку материнства и детства в этом году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодняшний день порядка 1,6 млн семей с детьми являются получателями социальных пособий и выплат. Соцподдержка материнства и детства обеспечивается через многоуровневую систему социальной помощи и социального страхования, которая включает в себя 5 видов пособий, выплачиваемых из бюджета, и 3 вида выплат из Государственного фонда социального страхования", - подчеркнули в ведомстве

 
В этом году на соцпособия из республиканского бюджета выделено 537,1 млрд тенге, что больше на 13,3% предыдущего года, еще 361,3 млрд тенге выделит госфонд. 
 
За счет этих средств выплачиваются: 
 
  • Единовременные пособия на рождение ребенка, размер которых составляет от 120 840 тенге (на первого-третьего ребенка) до 200 340 тенге (на четвертого ребенка и более). 
  • Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года для неработающих женщин. Его размер варьируется в зависимости от количества детей в семье и составляет от 18 317 тенге на 1-3 ребенка до 28 302 тенге на четвертого ребенка и более. 
  • Государственное пособие по многодетности. Его выплачивают с 1 января 2020 года семьям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода. Размеры пособия зависят от количества детей и составляют от 50 976 тенге (4 ребенка) до 203 520 тенге (16 детей). 
  • Пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алка" и "Кyміс алка", которое выплачивается независимо от дохода. Его размер составляет 20 352 тенге. 
  • Пособие по уходу за ребенком с инвалидностью до достижения им совершеннолетия, размер которого составляет 52 345 тенге. Данные виды выплат осуществляются помимо пособий по инвалидности.
 
В перечень также входят другие соцвыплаты - как единовременные, так и ежемесячные.
 

В Казахстане инфляция составила 14%

01.06.2022, 15:12 19701
В Казахстане инфляция составила 14%
Фото: Бюро нацстатистики
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - В Казахстане инфляция в годовом исчислении составила 14%, за месяц отмечено замедление до 1,4%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Данные по росту цен предоставило Бюро национальной статистики. 
 

Цены на продовольственные товары в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысились на 19%, на непродовольственные товары выросли на 11,9%, платные услуги - на 9,1%", - сообщается в отчете. 


stat.gov.kz

Прирост цен на непродовольственные товары в мае 2022 года составил 11,9%. Уровень цен на бытовые приборы вырос на 20,2%, товары личного пользования - на 19,5%, моющие и чистящие средства - на 17,5%, стройматериалы - на 17,2%, автомобили - на 16,3%, мебель и предметы домашнего обихода - на 13,3%, текстильные изделия - на 9,4%, фармацевтическую продукцию - на 8,7%.


stat.gov.kz

Также на 9,1% выросли цены на платные услуги, в частности, на услуги общепита - на 14,5%, санаториев - на 14,3%, здравоохранения - на 12,8%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 11,6%, гостиниц - на 6%. Услуги пассажирского транспорта подорожали на 4,9%.

 

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроэнергию повысились на 8,7%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, - на 3,2%, вывоз мусора - на 2%, водоотведение - на 0,6%, а на центральное отопление снизились на 2,3%, горячую воду - на 1,1%", - сообщается в отчете Бюро нацстатистики.

 

В Нацбанке прокомментировали укрепление тенге в мае на 6,8%

01.06.2022, 11:07 20581
В Нацбанке прокомментировали укрепление тенге в мае на 6,8%
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - По итогам мая курс тенге укрепился до 415,16 тенге за доллар, или на 6,8%, несмотря на продолжающуюся неопределенность и волатильность на глобальных финансовых рынках, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По итогам мая среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 115 млн долларов США при общем объеме торгов 2,2 млрд долларов США.
 

Укрепление национальной валюты связано с рядом факторов, в том числе: стабильно высокие цены на энергоносители и период налоговых выплат экспортерами, изменение сентимента участников рынка в связи со снижением спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц, укрепление курса как российского рубля, так и в целом валют развивающихся стран", - прокомментировали в Национальном банке РК.

 
Предложение на валютном рынке также поддерживалось за счет продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, объем которых в мае составил порядка 598 млн долларов США.
 

На фоне периода крупных налоговых платежей в бюджет и соответствующей необходимости продажи валюты предложение иностранной валюты значительно превышало спрос. С целью поддержания ликвидности и нивелирования сложившегося дисбаланса между спросом и предложением иностранной валюты в период налоговой недели Нацбанк осуществил покупку избыточного предложения иностранной валюты на сумму 110,5 млн долларов США", - рассказали специалисты.

 
Для выделения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет в начале месяца были проданы 4 млн долларов США. В дальнейшем конвертаций валютных средств Нацфонда не потребовалось в связи с тем, что трансферты обеспечивались за счет поступлений в фонд.
 
В целях поддержания валютной доли пенсионных активов на уровне не менее 30% для диверсификации инвестиционного портфеля в мае для пенсионных активов ЕНПФ было куплено 74,5 млн долларов США на валютном рынке.
 
Эксперты отметили, что в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. 
 

В рейтинге открытости бюджета Казахстан набрал 63 балла

31.05.2022, 16:19 22611
В рейтинге открытости бюджета Казахстан набрал 63 балла
НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Казахстан по индексу прозрачности бюджета, подсчитываемому Международным бюджетным партнерством, набрал 63 балла из 100, в предыдущем исследовании показатель составлял 58 баллов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мне кажется, потенциал нашего бюджета немножко выше. Мы спокойно можем сделать прогресс не на 5 баллов, а на все 25. У нас такая же система, как и в России. И тем не менее у России 73 балла, а мы еще на 10 баллов ниже. Я думаю, надо ставить более амбициозные цели, чтобы достигнуть лучшего результата", - рассказала член общественного совета по государственным финансам и исследователь Международного бюджетного партнерства Жанар Джандосова. 

 
Заместитель министра финансов Данияр Жаналинов сообщил, что гражданский бюджет - это условие участия граждан в бюджетном процессе, именно поэтому индекс открытости бюджета является одним из стратегических индикаторов работы правительства. Министерство финансов проводит работу по размещению необходимой информации в открытом доступе и улучшению систематизации размещаемой информации.
 
В ближайшие годы Министерство финансов намерено улучшить индекс открытости бюджета за счет тесного взаимодействия с общественностью.
 

Самое важное - нам нужен общественный диалог и общественное участие, но не только на форуме общественного совета. Мы должны требовать, чтобы мы могли обсуждать, например, какие-то инфраструктурные проекты. Вот если бы общество было вовлечено в обсуждение LRT, никогда бы такого не случилось, согласитесь. Вдруг мы решили ни с того ни с сего построить вот это, которое сейчас ярмом висит на нашем бюджете. Никогда бы не случились такие странные инфраструктурные затраты, от которых мы сейчас страдаем", - отметила Жанар Джандосова.

 
Международное бюджетное партнерство (International Budget Partnership), представившее исследование открытости бюджета, считает, что необходима большая оцифровка и институционализация практики подотчетности. Открытый бюджет очень выгоден власти, так как повышает доверие со стороны общества и может привести к существенному снижению бюджетных затрат, в том числе на меры контроля, и гарантировать, что ограниченные бюджетные ресурсы будут направлены тем, кто в этом больше всех нуждается.
 

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