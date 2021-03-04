АКРА подтвердило со стабильными прогнозами рейтинг ЕАБР

Москва. 3 марта. Kazakhstan Today - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Евразийского банка развития (ЕАБР) по международной шкале на уровне A-, прогноз "Стабильный", по национальной шкале - AAA(RU), прогноз "Стабильный", и подтвердило рейтинги выпусков на уровне AAA(RU), передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-центр банка, кредитный рейтинг ЕАБР обусловлен как умеренно высоким уровнем поддержки со стороны стран-акционеров, так и уровнем оценки собственной кредитоспособности банка, который определяется сильной достаточностью капитала, удовлетворительным риск-профилем, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности.

Как отмечают в АКРА, ЕАБР обладает значительным капиталом, что обеспечивает комфортный буфер абсорбции возможных убытков. Этому способствует адекватная операционная эффективность, в том числе коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE) на уровне 2,8%. Кроме того, ЕАБР обладает существенным запасом неоплаченного (5,5 млрд долларов) и оплаченного (1,5 млрд долларов) капитала.

ЕАБР характеризуется сильной позицией по ликвидности. Банк стабильно удерживает на балансе существенный объем высоколиквидных активов, размер которых в 3 раза превышает объем краткосрочных обязательств. В совокупности с диверсифицированным по срочности фондированием это обеспечивает комфортный запас ликвидности на кратко- и среднесрочном горизонте.

Высокая оценка ЕАБР российским рейтинговым агентством не просто говорит о результатах работы и надежности банка. Эта оценка дает возможность активно работать в том числе в интересах наших партнеров в Российской Федерации, в интересах наших стран-членов, которые развивают совместные проекты. При этом Банк, занимая лидирующие позиции в регионе среди многосторонних институтов развития, продолжит планомерную работу по повышению своих оценок всеми ведущими рейтинговыми агентствами", - заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

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