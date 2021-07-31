Банк-агент продолжит выплату вкладчикам ликвидированного "Банка Астаны"

АЛМАТЫ. 30 ИЮЛЯ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов подписал соглашение с банком-агентом в лице АО "Евразийский банк" о продлении срока выплаты гарантийного возмещения вкладчикам АО "Банк Астаны" до 1 мая 2022 года включительно, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, что за получением гарантийного возмещения в указанный срок могут обратиться вкладчики банка (физические лица и индивидуальные предприниматели), имеющие деньги на депозитах, текущих и карточных счетах в АО "Банк Астаны". Размер гарантии составляет: не более 10 млн тенге по депозитам в национальной валюте; не более эквивалента 5 млн тенге по депозитам в иностранной валюте.

Совокупное гарантийное возмещение по нескольким депозитам вкладчика, различным по видам и валюте составит не более 15 млн тенге, с учетом пределов по каждому виду депозита.

Все выплаты производятся исключительно в тенге. Возмещение по вкладам в иностранной валюте рассчитывается по рыночному курсу обмена валют на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка - 9 января 2019 года.

При личном обращении вкладчику достаточно иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего его личность. В случае обращения доверенного лица, то ему необходимо представить документы, подтверждающие право на получение возмещения от имени вкладчика (например, нотариально удостоверенную доверенность).

Вкладчики вправе самостоятельно выбрать удобный для себя способ получения гарантийного возмещения: наличными в кассе банка-агента или безналичным переводом на банковский счет, реквизиты которого указываются в заявлении на выплату возмещения.

Выплата гарантийного возмещения вкладчикам АО "Банк Астаны" через банк-агент производится с 26 января 2019 года, за два с половиной года вкладчикам выплачено возмещение на общую сумму 37,2 млрд тенге, что составляет 99% от общей суммы обязательств фонда. При этом за выплатой гарантийного возмещения обратились более 63 000 вкладчиков, что составляет 23% от их общего количества.

Вместе с тем более 205 000 вкладчиков все еще не подали заявления на выплату. Причиной низкого процента количества обращений вкладчиков за получением гарантийного возмещения является незначительность остатков денег, находящихся на счетах и депозитах, открытых в АО "Банк Астаны". Так, у 165 786 вкладчиков остаток денег меньше 1000 тенге, у 30 015 вкладчиков - от 1000 до 5000 тенге, у 4766 вкладчиков - от 5000 до 10 000 тенге.

Вместе с тем, в АО "Банк Астаны" есть вкладчики, суммы денег на счетах которых превышают 100 000 и 1 000 000 тенге. Так, остаток суммы обязательств фонда перед всеми вкладчиками, не получившими гарантийное возмещение, составляет порядка 401,9 млн тенге. В связи с этим фонд для всех вкладчиков, не обратившихся за получением гарантийного возмещения, продлевает срок выплаты через банк-агент до 1 мая 2022 года включительно. После 1 мая 2022 года вкладчики АО "Банк Астаны" не смогут подать заявление на выплату непосредственно КФГД как это было раньше. Согласно законодательным изменениям, невостребованная сумма гарантийного возмещения будет перечислена фондом на индивидуальный пенсионный счет депозитора для учета добровольных пенсионных взносов, открытый в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении", - сообщили в КФГД.

КФГД настоятельно рекомендует обратиться за выплатой гарантийного возмещения в отделения банка-агента до 1 мая 2022 года включительно. Со списком филиалов и отделений банка-агента можно ознакомиться на сайте: https://eubank.kz. Информацию о работе филиалов и отделений можно также получить в справочной службе по номеру: +7 (727) 332-77-22.

В случае возникновения вопросов, связанных с расчетом суммы выплаты, вкладчикам необходимо обратиться в ликвидационную комиссию АО "Банк Астаны":

Алматы, улица Тулебаева, 38/61 (угол улицы Макатаева), Бизнес-центр "Жетысу", 3-й этаж, телефон: +7 (727) 259 60 60;

Нур-Султан, улица Габдуллина, 18, ВП-3, Блок "Е", телефон: 8(717)255-93-17;

Атырау, улица Сатпаева, 19, БЦ "Атырау Plaza", телефон: 8(712) 255-80-21, 8(729) 270-10-25;

Шымкент, улица Б. Момышулы, 25, телефон: 8(725) 299-71-80;

Караганда, проспект Бухара жырау, 51/4, телефон: 8(721) 255-99-01;

Усть-Каменогорск, улица Кабанбай батыра, 140, телефон: 8(723) 256-09-96.

Общая информация о гарантии по депозитам и порядке осуществления выплаты возмещения доступна на сайте Фонда www.kdif.kz. Вкладчики могут обратиться за консультацией по телефону КФГД 1460, через чат на сайте КФГД, в телеграм-чате @kdif_ask, на официальных страницах КФГД deposit.kz в Facebook и Instagram, а также написав на электронный адрес: [email protected]

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